Küçük, Mayıs 2024'ten sonraki döneme ilişkin net bir ayrım yaptı. "Bu tarihten sonra herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını bilemem" diyen Küçük, dosyada iddia edilen usulsüzlüklerin tamamının kendi yönetimden ayrılmasından sonraki döneme ait olduğunu savundu.

Küçük, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisinin 2021 veya 2022 yıllarında başladığını, 2022'den Mayıs 2024'e kadar saymanlık görevinde bulunduğunu, Mayıs 2024'te ise dernekten ayrıldığını belirtti.

""Benim yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığım dönemde çok kaliteli basiretli ve toplumun saygınlığını kazanmış kişilerden oluşmuş bir yönetim kurulumuz vardı. Prof. Dr. Çağatay ÖZTÜRK Türkiye'nin sayılı ortopedi profesörlerindendir. Aytül ANLAR uzun yıllar KOÇ grubunda mühendis olarak çalışmış, emekli olmuş saygın bir iş kanıdır. Eylem KAFTAN ünlü bir yönetmendir. Dolayısıyla 2024 mayıs ayına kadar yukarıda belirttiğim yönetim kurulunun herhangi bir usulsüzlüğe izin vermesi mümkün değildir. Ekonomik durumlar iyi saygınlıkları üst düzey insanlardır. Zaten dosya kapsamında iddia edilen usulsüzlüklerin tamamı 2024 yılı tarihinden sonradır. Yeni yönetim kurulundaki kişilerin hepsi ahbap çalışanlarından oluşturulmuştur. Daha doğrusu biz yönetim kurulundan gönderilerek kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Olayın aslı budur. İş ve işleyişten anlayan biz deneyimli kişileri uzaklaştırıp iş ve işleyişten uzak kendi kişisel işlerine hizmet edecek bir dernek yapısı oluşturduktan sonra derneği kullanarak her türlü çek senet gayrimenkul işlerine girmiş ve birçok insanı mağdur etmiştir."

Küçük'ün ifadesindeki en sert değerlendirme ise yeni yönetim yapısına ilişkin oldu. Küçük, eski yönetim kurulu üyelerinin gönderildiğini ve yerlerine Ahbap çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu ileri sürdü.

Küçük, bu değişimden sonra derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü öne sürerek, dernek kullanılarak "çek, senet ve gayrimenkul işlerine" girildiğini ve birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi.

Bu yapıyı "kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan yönetim" şeklinde tanımlayan Küçük, iş ve işleyişten anlayan deneyimli kişilerin uzaklaştırıldığını savundu.

İfade tutanağında Küçük'ün müdafii de değerlendirmelerde bulundu. Müdafi dosyaya ve medyaya yansıyan olayların Küçük'ün dernek yönetiminden ayrılmasından çok sonra, münferiden Haluk Levent tarafından gerçekleştirilen eylemler olduğunu söyledi. Ahbap Derneği isminin bu eylemlerde kullanıldığı kanaatinde olduklarını belirten müdafi, Küçük'ün serbest bırakılmasını talep etti.

İfade tutanağında Küçük'ün, Haluk Levent'i yaklaşık 10 yıl önce avukatlığını yapması nedeniyle tanıdığını, sonrasında eşinin Haluk Levent'in menajerliğini yaptığını söylediği görüldü. Küçük ayrıca Yeliz Kaya'yı Haluk Levent'in muhasebesine bakması nedeniyle tanıdığını, Oğuzhan Uğur'u ise sosyal medyadan bildiğini ancak tanışıklığının bulunmadığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin mali işleyişi, bağışların kullanımı, çek hareketleri, dernek iktisadi işletmesi üzerinden yapılan işlemler ve eski-yeni yönetim dönemi arasındaki para trafiği mercek altında tutuluyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel