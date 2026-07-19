Hüseyin Küçük'ün sildiği çek görüntüleri! Ahbap'ta tasfiye: Kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan yönetim kuruldu
"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan eski sayman Hüseyin Küçük’ün ifadesi ortaya çıktı. Telefonundan silinmiş çek görüntüleri hakkında konuşan Küçük, çeklerin kendisi dernekten ayrıldıktan sonra Haluk Levent tarafından çıkarıldığını, ticari alacak-verecek meselelerinde kullanıldığını duyduğunu, bu nedenle Haluk Levent ve çeklerde cirosu bulunan Yeliz Kaya ile sert tartışmalar yaşadığını ifade etti. Ayrıca Ahbap Derneği'nde kendisinden sonra tasfiye operasyonu yapıldığını öne sürdü: “Biz yönetim kurulundan gönderilerek bizzat Haluk Levent'in şahsi işlerine hizmet edecek, kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan bir yönetim kurulu kuruldu. Derneği kullanarak çek, senet ve gayrimenkul işlerine girdiler.”
Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Ahbap Derneği'nin eski yönetim kurulu üyesi ve eski saymanı Hüseyin Küçük'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Telefonundaki "Son Silinenler" klasöründen çok sayıda çek görüntüsü çıkan Küçük, Haluk Levent ve Yeliz Kaya hakkında itiraflarda bulundu. Ayrıca Hüseyin Küçük, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.
SON SİLİNENLER KLASÖRÜNDEN ÇIKAN ÇEK GÖRÜNTÜLERİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/284884 sayılı soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ahbap Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve saymanı Hüseyin Küçük'e, el konulan cep telefonunda yapılan ön incelemede tespit edilen çek görüntüleri soruldu.
İfade tutanağına göre, Küçük'ün telefonunun "Fotoğraflar > Diğer > Son Silinenler" bölümünde VakıfBank'a ait bazı çek görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Soruşturma birimleri, bu çeklerin hangi iş ve işleme istinaden düzenlendiğini, görüntülerin telefonda neden bulunduğunu ve çeklerin akıbetine ilişkin bilgisini Küçük'e sordu.
Küçük ise çeklerin, kendisinin Ahbap Derneği yönetiminden ayrılmasından sonra gündeme geldiğini savundu. Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi adına Haluk Levent tarafından çek çıkarıldığını ileri süren Küçük, bu çeklerin "ticari alacak-verecek meselelerinde" kullanıldığını duyduğunu ifade etti.
Küçük, bu çeklerin dernekten ayrılışından sonra kesildiğini vurgulayarak süreci şöyle açıkladı:
"Biz ahbap derneği yönetiminde ayrıldıktan sonra ahbap derneği iktisadi işletmesi adına Haluk Levent çek çıkartmış. Bu çekler bir sürü kendi ticari alacak verecek meselelerinde kullanılmış. Tabi ben hem avukat olmam hasebiyle hem ahbap derneği eski yönetim üyesi olmam nedeniyle ve Haluk Levent tanıyan biri olmam sebebiyle o dönemde bu çekleri Haluk Levent'den alan bazı şahıslar benim numarama bir şekilde ulaşarak çeklerin ödenmesi alınmayınca çeklerin görüntüsünü bana atarlardı ben de bu çekler ile ilgili bir bilgimin olmadığını söylerdim. (...) Ayrıca ben bu çeklerin bankadan alınıp başka şahıslara dağıtıldığını duyunca çok sinirlendim hem Haluk Levent'e hem de cirosu olan Yeliz Kaya ile çok esaslı kavgalar ettim. Sadece ve sadece bu olayı doğru bulmadığım için bu tepkiyi gösterdim."
"BEN AYRILDIKTAN SONRAKİ DÖNEMİ BİLEMEM"
Küçük, ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisinin 2021 veya 2022 yıllarında başladığını, 2022'den Mayıs 2024'e kadar saymanlık görevinde bulunduğunu, Mayıs 2024'te ise dernekten ayrıldığını belirtti.
Küçük, Mayıs 2024'ten sonraki döneme ilişkin net bir ayrım yaptı. "Bu tarihten sonra herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını bilemem" diyen Küçük, dosyada iddia edilen usulsüzlüklerin tamamının kendi yönetimden ayrılmasından sonraki döneme ait olduğunu savundu.
"DENEYİMLİ KİŞİLER UZAKLAŞTIRILDI, ÇALIŞANLARDAN YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU"
Küçük'ün ifadesindeki en sert değerlendirme ise yeni yönetim yapısına ilişkin oldu. Küçük, eski yönetim kurulu üyelerinin gönderildiğini ve yerlerine Ahbap çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu ileri sürdü.
""Benim yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığım dönemde çok kaliteli basiretli ve toplumun saygınlığını kazanmış kişilerden oluşmuş bir yönetim kurulumuz vardı. Prof. Dr. Çağatay ÖZTÜRK Türkiye'nin sayılı ortopedi profesörlerindendir. Aytül ANLAR uzun yıllar KOÇ grubunda mühendis olarak çalışmış, emekli olmuş saygın bir iş kanıdır.
Eylem KAFTAN ünlü bir yönetmendir. Dolayısıyla 2024 mayıs ayına kadar yukarıda belirttiğim yönetim kurulunun herhangi bir usulsüzlüğe izin vermesi mümkün değildir. Ekonomik durumlar iyi saygınlıkları üst düzey insanlardır. Zaten dosya kapsamında iddia edilen usulsüzlüklerin tamamı 2024 yılı tarihinden sonradır.
Yeni yönetim kurulundaki kişilerin hepsi ahbap çalışanlarından oluşturulmuştur. Daha doğrusu biz yönetim kurulundan gönderilerek kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan bir yönetim kurulu oluşturmuştur.
Olayın aslı budur. İş ve işleyişten anlayan biz deneyimli kişileri uzaklaştırıp iş ve işleyişten uzak kendi kişisel işlerine hizmet edecek bir dernek yapısı oluşturduktan sonra derneği kullanarak her türlü çek senet gayrimenkul işlerine girmiş ve birçok insanı mağdur etmiştir."
Bu yapıyı "kendisine hayır diyemeyecek çalışanlardan oluşan yönetim" şeklinde tanımlayan Küçük, iş ve işleyişten anlayan deneyimli kişilerin uzaklaştırıldığını savundu.
Küçük, bu değişimden sonra derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü öne sürerek, dernek kullanılarak "çek, senet ve gayrimenkul işlerine" girildiğini ve birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi.
İfade tutanağında Küçük'ün müdafii de değerlendirmelerde bulundu. Müdafi dosyaya ve medyaya yansıyan olayların Küçük'ün dernek yönetiminden ayrılmasından çok sonra, münferiden Haluk Levent tarafından gerçekleştirilen eylemler olduğunu söyledi. Ahbap Derneği isminin bu eylemlerde kullanıldığı kanaatinde olduklarını belirten müdafi, Küçük'ün serbest bırakılmasını talep etti.
İfade tutanağında Küçük'ün, Haluk Levent'i yaklaşık 10 yıl önce avukatlığını yapması nedeniyle tanıdığını, sonrasında eşinin Haluk Levent'in menajerliğini yaptığını söylediği görüldü. Küçük ayrıca Yeliz Kaya'yı Haluk Levent'in muhasebesine bakması nedeniyle tanıdığını, Oğuzhan Uğur'u ise sosyal medyadan bildiğini ancak tanışıklığının bulunmadığını ifade etti.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin mali işleyişi, bağışların kullanımı, çek hareketleri, dernek iktisadi işletmesi üzerinden yapılan işlemler ve eski-yeni yönetim dönemi arasındaki para trafiği mercek altında tutuluyor.