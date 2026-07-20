İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve üretim dengelerini gözeten yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre, farklı sektörlerin maliyet yapıları ile iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı 'sektörel ve bölgesel asgari ücret' modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Türkiye'de sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma başladı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Hükümet tarafından yürütülen çalışmada, çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi hedefleniyor. Özellikle iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu sektörler ile yaşam maliyetlerinin farklılık gösterdiği bölgeler için alternatif uygulama modelleri değerlendiriliyor.

'DENGELER' GÖZETİLECEK

Çalışma ile ilgili olarak, herhangi bir düzenleme yapılması halinde sosyal tarafların görüşlerinin alınacağı ve çalışanların hak kaybına uğramayacağı, işverenlerin ise sürdürülebilir üretim yapabileceği bir dengenin gözetileceği ifade ediliyor. Hazırlık sürecinde farklı ülkelerde uygulanan sektörel ve bölgesel ücret modelleri de mercek altına alındı. Çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin ekonomik yapısına en uygun sistemin belirlenmesi için kapsamlı analizler yürütülüyor.