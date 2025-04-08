Maximin ve Osayı göze girdi

Sezon başından itibaren takımın değişmez futbolcularından olan Allan Saint-Maximin 11'e döndü. Derbide 25 dakika süre alan Fransız oyuncu, ligde 13 maç sonra 11'de yer aldı. Maximin, bu sezon ligde 12. maçına çıktı. Bright Osayi- Samuel ise ligde 10 maç sonra kendisine 11'de yer buldu.



Nijeryalı futbolcu bu sezon 18 kez sahaya çıktı... Bu iki futbolcu 4-1 kazanılan Trabzonspor maçında önemli rol oynadı. Osayi bir penaltı yaptırırken Maximin de çok iyi mücadele ederek Talisca'nın attığı 2. golde asist yaptı. İki isme bundan sonra Mourinho'nun daha fazla süre vereceği öğrenildi.



GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE

BU yıl 36 maçta forma giyen İrfan Can, bu maçların sadece 14'üne ilk 11'de başlarken 1 gol ve 3 asist yaptı. Geçtiğimiz yıl ise tüm kulvarlarda 30'u ilk 11'de 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik katkı vermişti.

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