TBMM Komisyonu'ndan onay çıktı: 12. Yargı Paketi ile IBAN kiralayanlara ceza indirimi ve tazminat kuralları değişiyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 12. Yargı Paketi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ceza dairelerinin kararlarına karşı dosyanın tesliminden itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilecek ancak sorgusu yapılmamışsa mahkumiyet kararı verilemeyecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki belirsiz alacak davası hükmü yürürlükten kaldırılırken, duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak.

Teklife eklenen düzenlemeyle banka hesap bilgilerini haksız menfaat için başkalarıyla paylaşanlar hakkında verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

Dolandırıcılık suçundan hüküm giyip dosyası infazda olanlara, mağdurun zararını 6 ay içinde tazmin etmeleri halinde ceza indirimi hakkı tanınacak.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek. Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilecek ancak daha önce sorgusu yapılmamış ise mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemeyecek. Güvenlik tedbirine karar verilmesi halinde kaçak sanık, savunma hakkını kullanmak istediğini belirterek bizzat hazır bulunmak kaydıyla yargılamanın yenilenmesini talep edebilecek.

12.yargı paketi komisyondan geçti. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) YARGITAY İTİRAZLARINA 3 AY SINIRI Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek. Sanığın lehine itirazda süre aranmayacak. İstem, sanık veya sanık adına kanun yoluna başvurma hakkı olanlar ile katılan, katılma isteği karara bağlanmamış ya da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar tarafından yapılacak. Teklifle, Türk Borçlar Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar nedeniyle, zarar görenin veya destekte bulunan kişinin kazancının bilindiği döneme ilişkin hesaplanan tazminat miktarının toplamına haksız fiil veya zarar doğuran olayın meydana geldiği tarihten, zarar görenin veya destekte bulunan kişinin kazancının bilinemediği döneme ilişkin hesaplanan tazminat miktarının toplamına ise karar tarihinden itibaren kanuni faiz işletilecek.