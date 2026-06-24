Trabzonspor'dan 3 transfer! Şampiyonluk için dev operasyon

VARGAS SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isim ise Sevilla forması giyen Ruben Vargas oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Sevilla'nın ekonomik nedenlerle oyuncunun satışına sıcak bakabileceği belirtilirken, İspanyol ekibinin 12 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği kaydedildi.

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın önceliğinin Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımda forma giymek olduğu aktarılıyor.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olması, transferde önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.