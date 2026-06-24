Trabzonspor'dan 3 transfer! Şampiyonluk için dev operasyon
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, Gustavo Hamer, Harry Wilson ve Ruben Vargas için girişimlerini sürdürürken, üç futbolcunun da maliyet ve şartlarını masaya yatırdı.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, orta saha ve kanat rotasyonunu güçlendirmek için Gustavo Hamer, Harry Wilson ve Ruben Vargas'ı transfer listesine aldı.
- Gustavo Hamer için Sheffield United'a resmi teklif hazırlığında olan Trabzonspor, oyuncunun çok yönlülüğüne dikkat çekiyor.
- Harry Wilson ile ilk görüşmelerini gerçekleştiren Trabzonspor, oyuncunun kararını bekliyor.
- Ruben Vargas için Sevilla'nın ekonomik nedenlerle satışa sıcak bakabileceği belirtilirken, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde yer alması avantaj sağlıyor.
- Trabzonspor, Ruben Vargas'ın sağlık raporlarını olası bir transfer öncesinde detaylı şekilde incelemeyi planlıyor.
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde orta saha ve kanat rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, daha önce de gündemine aldığı Gustavo Hamer'i yeniden transfer listesine alırken, Harry Wilson ve Ruben Vargas için de temaslarını yoğunlaştırdı.
HAMER YENİDEN GÜNDEMDE
Trabzonspor'un orta saha transferindeki öncelikli adaylarından biri Gustavo Hamer oldu. Sheffield United forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, İngiliz kulübünün oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Geçen sezon 39 resmi karşılaşmada görev yapan Hollandalı orta saha, 7 gol ve 13 asist üreterek 20 gole doğrudan katkı sağladı.
Merkez orta saha dışında ön libero ve sol içte de forma giyebilen Hamer, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çekiyor.
14 milyon euro piyasa değerine sahip deneyimli futbolcu için Trabzonspor'un Sheffield United'a resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
WILSON İÇİN İLK TEMAS
Trabzonspor'un hücum hattındaki hedeflerinden biri de Harry Wilson oldu. Fulham ile sözleşmesi sona eren Galli futbolcuyla ilk görüşmeler gerçekleştirildi.
29 yaşındaki oyuncunun beklentileri masaya yatırılırken, taraflar arasındaki temasların sürdüğü öğrenildi.
Geride kalan sezonda 41 resmi maçta 11 gol ve 8 asist üreten Wilson, sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun vereceği kararı beklediği ifade edildi.
VARGAS SÜRPRİZİ
Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isim ise Sevilla forması giyen Ruben Vargas oldu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Sevilla'nın ekonomik nedenlerle oyuncunun satışına sıcak bakabileceği belirtilirken, İspanyol ekibinin 12 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği kaydedildi.
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın önceliğinin Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımda forma giymek olduğu aktarılıyor.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olması, transferde önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.
SAĞLIK RAPORU İNCELENECEK
Ruben Vargas'ın son dönemde yaşadığı sakatlıklar da transfer sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor.
27 yaşındaki futbolcu, iki farklı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalırken toplam 100 güne yakın forma giyemedi.
Bordo-mavili yönetimin, olası bir transfer girişimi öncesinde oyuncunun sağlık raporlarını detaylı şekilde incelemesi bekleniyor.
Trabzonspor yönetimi, yeni sezon öncesinde kadroya doğrudan katkı sağlayabilecek isimleri belirlemek için transfer çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürüyor.