İkili ilişkilere ivme kazandıracak temas: Başkan Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için somut adımlar atılabileceğini ifade etti
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
- Erdoğan, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii alanlarında somut adımlar atılabileceğini ifade etti.
- İki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
İKİLİ İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRACAK TEMAS
Başkan Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırabileceğimizi ifade etti.
Başkan Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel