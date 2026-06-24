İkili ilişkilere ivme kazandıracak temas: Başkan Erdoğan Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii alanlarında somut adımlar atılabileceğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRACAK TEMAS

Başkan Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırabileceğimizi ifade etti.

Başkan Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel