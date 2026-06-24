Çağla Tuğaltay cinayeti: "Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm"

"ELLERİNDEN AŞAĞIYA KAN AKIYORDU"

Özcan, o anları şu sözlerle aktardı:

"Misafirim vardı, onlar geldi. Limon gerekti, bizde de limon yok, hepsini patates salatasına sıkmışım. 'Pedişkom' dedi, 'Bizim mutfakta var' dedi, 'Git onu al' dedi. Gittim mutfağın camı açık, Allah tarafından ben cama yöneldim.

Bu tarafa baktım; adam balkonda böyle yapmış, elinde bıçak, camdan taraf elinde bıçak. Ben cinnet geçirmiş zannediyorum. 'Yapma kardeşim, yapma!' diye ben bağırdım. Camdan taraf elinde bıçak, elleri buradan aşağı kan."