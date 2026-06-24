Çağla Tuğaltay cinayeti: "Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul dosyalar için özel birim kurulacak" açıklamasının ardından, 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayet soruşturması da incelemeye alındı. Bu kapsamda İstanbul Fulya'da 2000 yılında evinde ölü bulunan lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yeni bir tanık atv Haber'e gördüklerini anlattı. Olay günü karşı binada oturan Reyhan Özcan, cinayet saatinde genç kızın babasını elinde bıçakla ve kanlar içinde gördüğünü iddia etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: