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Çağla Tuğaltay cinayeti: "Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul dosyalar için özel birim kurulacak" açıklamasının ardından, 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayet soruşturması da incelemeye alındı. Bu kapsamda İstanbul Fulya'da 2000 yılında evinde ölü bulunan lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yeni bir tanık atv Haber'e gördüklerini anlattı. Olay günü karşı binada oturan Reyhan Özcan, cinayet saatinde genç kızın babasını elinde bıçakla ve kanlar içinde gördüğünü iddia etti.

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Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "toplumda infial yaratan dosyalar incelenecek" açıklamasının ardından, Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden açıldı.

İstanbul'u ve Türkiye'yi sarsan Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden tam 26 yıl geçti. 5 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen ve katili bir türlü bulunamayarak faili meçhul kalan dosya, atv Ana Haber'e konuşan tanığın açıklamalarıyla gündeme düştü.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

Cinayet gününü anlatan komşu Reyhan Özcan, mutfaktayken karşı binanın balkonuna gözünün takıldığını belirterek maktulün babası Nedim Tuğaltay'ı gördüğünü iddia etti.

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Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

"ELLERİNDEN AŞAĞIYA KAN AKIYORDU"

Özcan, o anları şu sözlerle aktardı:

"Misafirim vardı, onlar geldi. Limon gerekti, bizde de limon yok, hepsini patates salatasına sıkmışım. 'Pedişkom' dedi, 'Bizim mutfakta var' dedi, 'Git onu al' dedi. Gittim mutfağın camı açık, Allah tarafından ben cama yöneldim.

Bu tarafa baktım; adam balkonda böyle yapmış, elinde bıçak, camdan taraf elinde bıçak. Ben cinnet geçirmiş zannediyorum. 'Yapma kardeşim, yapma!' diye ben bağırdım. Camdan taraf elinde bıçak, elleri buradan aşağı kan."

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

"YALANCININ TEKİ, TANIMAM ETMEM"
Olay günü balkonda elinde bıçak olduğu iddialarını kesin bir dille reddeden baba Nedim Tuğaltay ise suçlamaları kabul etmedmişti.

Daha önce muhabirin, "Sizi balkonda bıçakla gördüklerini söylüyorlar, ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren baba Tuğaltay, "Hiçbir şey söylemiyorum. Yalancının teki, tanımam etmem" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

"POLİSLERE SUÇ ALETİNİ SORDUM"
Komşu Reyhan Özcan'ın iddiaları sadece baba ile sınırlı kalmadı. Olay yerine gelen emniyet güçleriyle arasında geçen diyalogları da paylaşan Özcan, "Sonra polisler geldi, 'Suç aletini bulamadık' dediler. Ben de polislere 'Nasıl bulamadınız, biraz önce babasının elindeydi ya suç aleti' dedim" ifadelerini kullandı.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

"DAHA CENAZE ÇIKMADAN 'BEN O VAZİYETTE GÖRMEK İSTEMİYORUM' DEDİ"
Maktulün annesinin olay yerine geldiğindeki tavırlarına da dikkat çeken tanık komşu, anne hakkında da çarpıcı bir iddiada bulundu.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

Özcan, "Olaydan yaklaşık 45-50 dakika sonra annesi geldi. Daha Çağla'nın öldüğünü biz bile bilmiyoruz, cenaze evden çıkmamış. Annesi 'Ay ben o vaziyette görmek istemiyorum' dedi. Ben de 'Hanımefendi neyi gördün ki, neyi görmek istemiyorsun?' dedim. Biz orada ağlarken onun gözünden bir damla yaş çıkmadı, çekip gitti" dedi.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

GİZEMLİ OTOBÜS YOLCULUĞU: CAMLARI KIRAN ABİ KİMDİ?
Tuğaltay dosyasıyla ilgili sarsıcı bir diğer iddia ise maktulün abisiyle ilgili oldu. Cinayetin işlendiği gün Çağla Tuğaltay'ın abisinin Ordu'dan İstanbul'a gelmek üzere bir otobüste seyahat ettiği, yolculuk esnasında radyodan kardeşinin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirerek otobüsün camlarını kırmaya başladığı öne sürüldü.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

Şimdi yetkililer ve basın, o gün o otobüste bu sıradışı olaya tanıklık eden birilerinin olup olmadığını araştırıyor.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

"NEREYE ÇAĞIRIRLARSA GİDİP İFADE VERECEĞİM"
26 yıldır içinde tuttuğu gerçekleri artık adalete teslim etmek istediğini belirten Reyhan Özcan, sözlerini şöyle tamamladı: "O çocuğun kanı yerde kalmasın. Ben vatandaşlık görevimi yapacağım. Nereye çağırırlarsa gidin, ifademi resmi olarak da vereceğim."

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

Çağla Tuğaltay Cinayeti

Tarihler 5 Haziran 2000'i gösteriyordu. Okuldan çıkıp İstanbul Şişli'deki evine gelen bir lise öğrencisiydi Çağla Tuğaltay... Annesi evde yoktu. Kendi evinde, kendi odasında boğazı kesilerek öldürülmüştü. Komşuların hiç bir ses duymaması cinayetin Çağla'nın yakından tanıdığı bir kişi tarafından işlenmiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Evde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Katil küçük kızın iç çamaşırı çıkarmıştı. Tecavüz bulgusuna rastlanmamıştı. Aradan geçen yıllarda cinayet aydınlanamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "toplumda infial yaratan dosyalar incelenecek" açıklamasının ardından, Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden açıldı.

Çağla Tuğaltay cinayeti: Babasını balkonda elinde bıçakla gördüm

Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv ve ATV Ana Haber'den alınmıştır.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel