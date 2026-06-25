Venezuela’da 7,5 Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem! Binalar çatladı camlar tuzla buz oldu! Tsunami uyarısı
Dünyanın iki farklı ucundan, Güney Amerika ve Asya'dan gelen son dakika haberleri büyük paniğe neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü 7,5 olarak belirtildi. Başkent Caracas başta olmak üzere çevre şehirlerde yıkıma ve ağır hasara yol açan bu depremin hemen ardından, bir büyük sarsıntı haberi de Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya'dan geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini ilan ederek bölge sakinlerini uyardı. İşte dünyayı alarma geçiren her iki depreme dair sahadan gelen tüm sıcak gelişmeler ve hasarın boyutu...
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- Venezuela'nın başkent Karakas yakınlarındaki Montalban bölgesinde 7.1 büyüklüğünde ve 13 km derinliğinde deprem meydana geldi.
- ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Porto Riko, ABD ve İngiliz Virjin Adaları ile Aruba, Curacao ve Bonaire adaları için tsunami tehdidi uyarısı yayınladı.
- Karakas'ta binaların sallanması üzerine bölge sakinleri panikle dışarı çıktı.
- Deprem komşu ülke Kolombiya'da da hissedildi.
- Bir apartmanın yan duvarlarında çatlaklar oluştu ve bina girişindeki camlar kırıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti.
USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.
Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.
KOLOMBİYA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'daki sakinler tarafından da hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban bölgesi, büyüklüğünün 7.1 ve derinliğinin 13 km olduğunu bildirdi.
CAMLAR TUZLA BUZ OLDU
Karakas'ta sarsıntıyla birlikte binaların sallanması üzerine bölge sakinleri panikle dışarı fırladı. Bir görgü tanığı, oturduğu apartmanın yan duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve bina girişindeki camların tuzla buz olduğunu aktardı.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.
Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
JAPONYA'DA DA DEPREM
Japonya'da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 07:30'da 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Iwate'nin yanı sıra Aomori, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı, ancak deniz seviyesinde küçük çaplı değişikliklerin yaşanabileceği bildirildi.