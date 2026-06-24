KAAN’da motor düğümü çözülüyor: 700 milyon dolarlık paket Kongre yolunda
Reuters’ın dört kaynağa dayandırdığı habere göre, General Electric üretimi motorların Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılması planlanıyor. Satış paketinin değerinin 700 milyon doların üzerinde olduğu belirtilirken, sürecin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- General Electric'in ürettiği motorların Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılması planlanıyor.
- Satış paketinin değerinin 700 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.
- Satış sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.
- ABD Dışişleri Bakanlığı satış sonrası Kongre'ye resmi bildirimde bulunacak.
Reuters'ın konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılması planlanan General Electric üretimi motorları kapsayan satış paketi üzerinde ilerliyor. Kaynaklardan biri, söz konusu paketin değerinin 700 milyon doları aşabileceğini belirtti.
Satışın, Türkiye'nin gelecek ay ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
KAAN PROJESİNDE MOTOR BAŞLIĞI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda 2016'da başlatılan KAAN projesi, ülkenin en önemli savunma sanayii hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı hedefinin merkezinde yer alan KAAN ile uzun vadede hava kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacının bir bölümünü yerli imkanlarla karşılamayı amaçlıyor. Ancak projede motor konusu kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.
Ankara, nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.
KONGRE SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR
Motor satışına ilişkin süreçte ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks'in itirazlarını ilettiği ve pakete henüz onay vermediği aktarıldı.
Buna rağmen satışın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiği, ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimde bulunacağı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ DİPLOMATİK MESAJ
Türkiye, 7-8 Temmuz'da NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zirvenin, ittifak içinde savunma harcamaları, yük paylaşımı ve ABD'nin müttefiklerinden beklentileri gibi başlıklarda tartışmaların sürdüğü bir dönemde yapılacak olması dikkat çekiyor.
Washington'ın Türkiye'ye motor satışını ilerletmesi, KAAN projesi açısından teknik bir eşik olarak görülürken, NATO zirvesi öncesinde Ankara-Washington hattında diplomatik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.
YERLİ SAVAŞ UÇAĞI HEDEFİNDE STRATEJİK ADIM
KAAN, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirme hedefinin merkezinde yer alıyor. Proje, F-16 filosunun uzun vadede yenilenmesi ve Türkiye'nin savaş uçağı alanında dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik önem taşıyor.