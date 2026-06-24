KAAN’da motor düğümü çözülüyor: 700 milyon dolarlık paket Kongre yolunda

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster General Electric'in ürettiği motorların Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılması planlanıyor.

Satış paketinin değerinin 700 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.

Satış sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı satış sonrası Kongre'ye resmi bildirimde bulunacak.

Reuters'ın konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılması planlanan General Electric üretimi motorları kapsayan satış paketi üzerinde ilerliyor. Kaynaklardan biri, söz konusu paketin değerinin 700 milyon doları aşabileceğini belirtti. Satışın, Türkiye'nin gelecek ay ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Kaan’a ABD motoru yolu açılıyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) KAAN PROJESİNDE MOTOR BAŞLIĞI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda 2016'da başlatılan KAAN projesi, ülkenin en önemli savunma sanayii hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı hedefinin merkezinde yer alan KAAN ile uzun vadede hava kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacının bir bölümünü yerli imkanlarla karşılamayı amaçlıyor. Ancak projede motor konusu kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Ankara, nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.