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Galatasaray'a İtalya'dan süperstar! Genç yıldız transferin gözdesi: 2 imza yolda

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, savunma ve 10 numara bölgeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündeminde Lens'in genç stoperi Samson Baidoo ile Napoli forması giyen Kevin De Bruyne bulunuyor.

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Galatasaray'a İtalya'dan süperstar! Genç yıldız transferin gözdesi: 2 imza yolda
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  • Galatasaray, Lens'in 22 yaşındaki Avusturyalı stoper Samson Baidoo'yu 25 milyon euro bonservis beklentisiyle transfer listesine aldı.
  • Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonu için Napoli'de oynayan 34 yaşındaki Kevin De Bruyne ile ilgileniyor.
  • Kevin De Bruyne için menajerler aracılığıyla ilk temas kuruldu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
  • Transferin önündeki en büyük engel, De Bruyne'nin Napoli ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunması ve İtalyan kulübünün tavrı olarak gösteriliyor.
  • Galatasaray yönetimi, De Bruyne transferini mümkün olan en düşük bonservis maliyetiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, savunma ve hücum hattına önemli takviyeler yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde iki dikkat çekici isim öne çıktı. Galatasaray, Lens forması giyen genç stoper Samson Baidoo'yu takip ederken, 10 numara pozisyonu için ise Kevin De Bruyne hamlesi yaptı.

Galatasaray'a İtalya'dan süperstar! Genç yıldız transferin gözdesi: 2 imza yolda-2

BAIDOO GÜNDEMDE

Galatasaray'ın savunma hattı için değerlendirdiği isimlerden biri Samson Baidoo oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Avusturyalı futbolcu, yaşı itibarıyla yabancı kuralındaki +4 kontenjanına uygun olması nedeniyle dikkat çekiyor.

22 yaşındaki stoperin güncel bonservis beklentisinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Yönetim, genç savunmacının transfer şartlarını yakından takip ediyor.

Kevin De Bruyne Galatasaray'ın 10 numarası olacakKevin De Bruyne Galatasaray'ın 10 numarası olacak

10 NUMARA İÇİN HEDEF DE BRUYNE

Dries Mertens'in ayrılığının ardından forvet arkası bölgesine üst düzey bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından Kevin De Bruyne oldu. Napoli forması giyen Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip eden yönetim, transfer ihtimalini değerlendirmeye başladı.

Kevin De Bruyne için ilk temas gerçekleştirildiKevin De Bruyne için ilk temas gerçekleştirildi

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı formasıyla mücadele eden Kevin De Bruyne için ilk temasın menajerler aracılığıyla kurulduğu öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray cephesi gelişmeleri yakından izliyor.

Kevin De Bruyne'nin transferinde Napoli'nin tavrı belirleyici rol oynayacakKevin De Bruyne'nin transferinde Napoli'nin tavrı belirleyici rol oynayacak

NAPOLI ENGELİ MASADA

Transferin önündeki en önemli engel olarak Napoli kulübü gösteriliyor. İtalyan ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kevin De Bruyne'nin ayrılık sürecinde kulübünün tavrı belirleyici olacak.

Galatasaray yönetimi, oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmelerin sonucunu beklerken transfer şartlarının oluşması halinde resmi adımların hızlanabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray Kevin De Bruyne'nin maliyetini düşürmek amacındaGalatasaray Kevin De Bruyne'nin maliyetini düşürmek amacında

HEDEF MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Sarı-kırmızılıların planı, Kevin De Bruyne transferini mümkün olan en düşük bonservis maliyetiyle tamamlamak. Napoli'de yüksek maaş alan oyuncunun geleceğiyle ilgili alınacak kararın transfer sürecine doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Galatasaray, oluşabilecek fırsatları değerlendirerek hem savunmaya hem de hücum hattına önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

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