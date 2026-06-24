Galatasaray'a İtalya'dan süperstar! Genç yıldız transferin gözdesi: 2 imza yolda

Galatasaray yönetimi, De Bruyne transferini mümkün olan en düşük bonservis maliyetiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Transferin önündeki en büyük engel, De Bruyne'nin Napoli ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunması ve İtalyan kulübünün tavrı olarak gösteriliyor.

Kevin De Bruyne için menajerler aracılığıyla ilk temas kuruldu ve oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonu için Napoli'de oynayan 34 yaşındaki Kevin De Bruyne ile ilgileniyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, savunma ve hücum hattına önemli takviyeler yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde iki dikkat çekici isim öne çıktı. Galatasaray, Lens forması giyen genç stoper Samson Baidoo'yu takip ederken, 10 numara pozisyonu için ise Kevin De Bruyne hamlesi yaptı.