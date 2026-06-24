Gazze'yi kana bulayan Netanyahu'dan mağdur edebiyatı: Cehennem gibi yıllar yaşadım | İsrail tarihinin en uzun duruşması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yıllardır süren yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma davasında ifade verme işlemi nihayet tamamlandı. Gazze’de on binlerce masumun kanını döken ve modern tarihin en büyük yıkımlarından birine imza atan eli kanlı katil Netanyahu, mahkeme salonunda mağdur edebiyatı yaparak geçirdiği süreci "cehennem gibi yıllar" olarak nitelendirdi. Haftalarca süren ertelemeler, iptaller ve güvenlik bahanelerinin ardına sığınan Netanyahu'nun davası, İsrail tarihinin en uzun tanık dinleme duruşması olarak kayıtlara geçti.
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- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı yolsuzluk davasında ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı.
- Netanyahu'nun ifade verme süreci güvenlik, diplomatik ve sağlık nedenleriyle bir buçuk yıl sürdü ve İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak kayıtlara geçti.
- İsrail Başbakanı, 1000, 2000 ve 4000 dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılanıyor.
- Netanyahu, Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af başvurusunda bulundu.
- ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Netanyahu'nun affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.
Gazze'de döktüğü kanla modern tarihin en büyük soykırımlarından birine imza atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı yolsuzluk davasında ifade verme tiyatrosu 98'inci duruşmada nihayet tamamlandı.
98. DURUŞMADA MAĞDUR EDEBİYATI
Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun ifade verme işleminin, duruşmalardaki aksamalar nedeniyle bir buçuk yıl boyunca sürdüğünü aktardı.
Habere göre, İsrail Başbakanı duruşmada, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek "Cehennem gibi yıllar yaşadım." ifadesini kullandı.
İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ifadesinin İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak tarihe geçtiğini kaydetti.
Haberde, başta haftada 3 gün ve 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların, "güvenlik, diplomatik ve sağlık" nedenleriyle sadece bir hafta bu plana uygun şekilde görülebildiği, ifade oturumlarının yaklaşık üçte ikisinin iptal edildiği, bazı oturumların ise yarım kaldığı belirtildi.
NETANYAHU YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR
İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.