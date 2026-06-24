Gazze'yi kana bulayan Netanyahu'dan mağdur edebiyatı: Cehennem gibi yıllar yaşadım | İsrail tarihinin en uzun duruşması

Netanyahu'nun ifade verme süreci güvenlik, diplomatik ve sağlık nedenleriyle bir buçuk yıl sürdü ve İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak kayıtlara geçti.

Habere göre, İsrail Başbakanı duruşmada, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek "Cehennem gibi yıllar yaşadım." ifadesini kullandı.

Haberde, başta haftada 3 gün ve 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların, "güvenlik, diplomatik ve sağlık" nedenleriyle sadece bir hafta bu plana uygun şekilde görülebildiği, ifade oturumlarının yaklaşık üçte ikisinin iptal edildiği, bazı oturumların ise yarım kaldığı belirtildi.