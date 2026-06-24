Yunan basınında Türkiye paniği: Atina’nın Doğu Akdeniz hesabı bozuldu

Ziyaret, enerji projeleri, güvenlik iş birlikleri ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler çerçevesinde Atina-Tel Aviv hattında artan temasların son halkası olarak değerlendirildi.

Yunanistan ve İsrail arasındaki temaslarda yalnızca operasyonel konular değil, savunma teknolojileri de gündeme geldi. Açıklamaya göre iki ülke, deniz harekâtları, yenilikçi sistemler ve yeni teknolojiler alanlarında iş birliğini genişletme konusunda görüş birliğine vardı.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'DEN NET MESAJ

Yunanistan'ın İsrail'le Doğu Akdeniz merkezli deniz güvenliği temaslarını artırdığı dönemde, Türkiye'nin bölgeye ilişkin net tavrı da dikkat çekiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı uyarılarda bulunmuştu.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine yönelik mesaj veren Erdoğan, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün haklarına yönelik herhangi bir girişime sert karşılık verileceğini vurgulamıştı.

Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE HAMLE YAPTI ATİNA'NIN HESAPLARI BOZULDU



Yunan basınına göre Atina, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını bölgesel diplomaside daha geniş bir değişimin parçası olarak görüyor. Mısır'ın dörtlü toplantı hakkında Yunanistan'ı bilgilendirmemesi, Libya dosyasında Türkiye'nin artan temasları ve Kahire-Ankara hattındaki normalleşme Atina'nın radarına girdi. Bu tabloya Yunanistan'ın İsrail'le Doğu Akdeniz merkezli deniz güvenliği temaslarını artırması da eklendi.