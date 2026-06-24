Yunan basınında Türkiye paniği: Atina’nın Doğu Akdeniz hesabı bozuldu
Yunan basını, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmanın Atina’da alarm zillerini çaldırdığını yazdı. Kathimerini, Kahire’nin Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır arasında yapılan dörtlü görüşmeden Yunanistan’ı haberdar etmediğini aktarırken, Atina’nın Libya’da Türkiye’nin artan temaslarından rahatsız olduğunu belirtti. Öte yandan Yunanistan’ın aynı dönemde İsrail’le Doğu Akdeniz merkezli deniz güvenliği temaslarını artırması ise dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik yakınlaşma ve Kahire'de düzenlenen dörtlü toplantıdan Yunanistan'ın haberdar edilmemesi Atina'da endişe yarattı.
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter ile görüşmesi Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki temaslarını artırdığını gösterdi.
- Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios Eleftherios Kataras, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Eyal Harel'in daveti üzerine Hayfa'da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün haklarına yönelik girişimlere sert karşılık verileceğini belirtti.
- Türkiye ile Mısır arasında Konya'da askeri tatbikat düzenlenmesi iki ülke arasındaki diplomatik yakınlaşmanın askeri boyuta taşındığını gösterdi.
Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı.
Yunan Kathimerini gazetesi, Kahire-Ankara hattında artan temasların Atina'da endişeyle takip edildiğini yazdı.
Gazetenin "Mısır-Türkiye ilişkileri Yunanistan'da endişe yarattı" başlıklı haberinde, Mısır'ın Kahire'de Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır arasında yapılan dörtlü görüşmeden Atina'yı haberdar etmediği belirtildi.
Haberde, Yunanistan'ın özellikle Libya dosyasına odaklandığı, Türkiye'nin son dönemde Libya'nın doğusunda etkin olan Hafter ailesiyle temaslarını artırdığı ileri sürüldü.
ATİNA'YI PANİKLETEN GÖRÜŞME
Mısır'ın başkenti Kahire'de 21 Haziran'da düzenlenen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bir araya gelmişti.
Kathimerini, Libya konusunun da ele alındığı belirtilen bu toplantıya ilişkin Atina'ya bilgi verilmemesinin Yunanistan'da rahatsızlık oluşturduğunu yazdı.
Yunan basınına göre bu gelişme, Atina ile Kahire arasında son bir yıldır yaşanan güven sorunlarının yeni halkası oldu.
LİBYA PANİĞİ BÜYÜYOR
Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'ye yaptığı ziyaret de özel olarak öne çıkarıldı. Kalın'ın Bingazi'de, Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter tarafından karşılandığına dikkat çekildi. Yunan basını, Türkiye'nin Libya'nın doğusunda nüfuzunu artırmaya çalıştığını ileri sürdü.
Atina'nın asıl endişesinin de Türkiye'nin hem diplomatik temaslarını hem de Libya'daki hareket alanını genişletmesi olduğu aktarıldı.
KAHİRE-ANKARA HATTI HESABI BOZDU
Yunanistan'ın Türkiye-Mısır yakınlaşmasını yalnızca iki ülke arasındaki normalleşme olarak görmediği belirtildi.
Kathimerini'ye göre Atina, Kahire ile Ankara arasındaki temasları Doğu Akdeniz, Libya ve bölgesel güç dengeleri açısından takip ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi arasında başlayan karşılıklı ziyaret süreciyle birlikte Kahire-Ankara hattında yeni bir dönem açılmıştı.
Yunan basını, Mısır'ın Türkiye'ye daha sıcak yaklaşmasının Atina'da tedirginlik oluşturduğunu yazdı.
İSRAİL DETAYI DA MASADA
Haberde, Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşmasında İsrail faktörünün de etkili olduğu yorumu yapıldı.
Gazze, Lübnan ve İran-Basra Körfezi hattında yaşanan bölgesel gerilimlerin, bölge ülkelerini diplomatik seçeneklerini yeniden gözden geçirmeye zorladığı belirtildi.
Yunan basını, bu süreçte Türkiye-Mısır temaslarının daha yakından izlenmeye başlandığını aktardı.
KONYA'DAKİ TATBİKAT DİKKAT ÇEKTİ
Kathimerini, bugünlerde Konya'da Türkiye ile Mısır arasında askeri tatbikat yapıldığına da dikkat çekti. Haberde, askeri tatbikatların iki ülke arasındaki diplomatik yakınlaşmanın bir yansıması olarak görüldüğü ifade edildi. Ancak Yunan gazetesinde, askeri tatbikatların Atina açısından Türkiye-Mısır diplomatik yakınlaşması kadar endişe verici değerlendirilmediği de belirtildi.
BİR YANDA PANİK BİR YANDA İSRAİL TRAFİĞİ
Türkiye-Mısır yakınlaşması Atina'da panik havası oluştururken, Yunanistan'ın aynı dönemde İsrail'le Doğu Akdeniz merkezli deniz güvenliği temaslarını artırması dikkat çekti.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios Eleftherios Kataras, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Eyal Harel'in daveti üzerine Hayfa'da temaslarda bulundu.
Yunan amiral, İsrail Deniz Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetleri ve görevleri hakkında brifing aldı. Kataras ayrıca savaş gemileri, denizaltılar ve özel operasyon birliklerine ait tesisleri de ziyaret etti.
DOĞU AKDENİZ MASAYA YATIRILDI
İki komutan arasındaki görüşmelerde deniz güvenliği, seyrüsefer serbestisi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler öne çıktı. Yunan Deniz Kuvvetlerinin açıklamasında, tarafların "deniz ortamındaki güncel güvenlik tehditleri" ve "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler" konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, iki ülke donanmaları arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi.
Tarafların, "bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla" deniz kuvvetleri arasındaki koordinasyonu artırma iradesini teyit ettiği kaydedildi.
ATİNA-TEL AVİV HATTINDA ASKERİ YAKINLAŞMA
Yunanistan ve İsrail arasındaki temaslarda yalnızca operasyonel konular değil, savunma teknolojileri de gündeme geldi. Açıklamaya göre iki ülke, deniz harekâtları, yenilikçi sistemler ve yeni teknolojiler alanlarında iş birliğini genişletme konusunda görüş birliğine vardı.
Ziyaret, enerji projeleri, güvenlik iş birlikleri ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler çerçevesinde Atina-Tel Aviv hattında artan temasların son halkası olarak değerlendirildi.
DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'DEN NET MESAJ
Yunanistan'ın İsrail'le Doğu Akdeniz merkezli deniz güvenliği temaslarını artırdığı dönemde, Türkiye'nin bölgeye ilişkin net tavrı da dikkat çekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştıran politikalarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine yönelik mesaj veren Erdoğan, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün haklarına yönelik herhangi bir girişime sert karşılık verileceğini vurgulamıştı.
Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur." ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE HAMLE YAPTI ATİNA'NIN HESAPLARI BOZULDU
Yunan basınına göre Atina, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını bölgesel diplomaside daha geniş bir değişimin parçası olarak görüyor. Mısır'ın dörtlü toplantı hakkında Yunanistan'ı bilgilendirmemesi, Libya dosyasında Türkiye'nin artan temasları ve Kahire-Ankara hattındaki normalleşme Atina'nın radarına girdi. Bu tabloya Yunanistan'ın İsrail'le Doğu Akdeniz merkezli deniz güvenliği temaslarını artırması da eklendi.
YUNAN BASININDA TÜRKİYE ALARMI
Kathimerini'nin analizinde, Atina ile Kahire arasındaki güvenin son dönemde sarsıldığına dikkat çekildi. Sina Dağı'ndaki Aziz Catherine Manastırı'nın statüsü, Yunanistan'ın Deniz Alanları Planlama çerçevesi ve Mısır'ın 2025'te gönderdiği diplomatik nota, iki ülke arasındaki koordinasyon eksikliğinin örnekleri arasında gösterildi.
Yunan basını, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmanın Atina'da giderek daha fazla dikkatle izlendiğini yazdı.
DÖRT BAŞLIK ATİNA'NIN RADARINDA
Yunanistan'ın endişeyle takip ettiği başlıklar şöyle öne çıktı:
- Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik yakınlaşma
- Kahire'deki dörtlü toplantıdan Atina'nın haberdar edilmemesi
- Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki temaslarını artırması
- Yunanistan'ın İsrail'le Doğu Akdeniz merkezli askeri iş birliğini derinleştirmesi
ANKARA'NIN DİPLOMASİ TRAFİĞİ ATİNA'YI SIKIŞTIRDI
Yunan basınına göre Atina'yı rahatsız eden asıl başlık, Türkiye'nin aynı anda birden fazla hatta diplomasi yürütmesi oldu.
Ankara'nın Kahire ile normalleşmeyi derinleştirmesi, Libya'da doğu bölgesindeki aktörlerle temas kurması ve Mısır'ın dörtlü toplantı konusunda Yunanistan'ı bilgilendirmemesi Atina'da dikkatle takip edildi.
Bu süreçte Yunanistan'ın İsrail'le deniz güvenliği temaslarını artırması ise Atina'nın Doğu Akdeniz'de yalnız kalmamak için yeni askeri ve diplomatik arayışlara yöneldiği şeklinde yorumlandı.