Annesine ev almak isteyen Yasemin'e stüdyoda büyük sürpriz!

Yasemin Taze, Var Mısın Yok Musun programında bankanın 1 milyon 100 bin TL teklifini kabul ederek yarışmayı tamamladı.

39 yaşındaki Yasemin Taze, Kahramanmaraş doğumlu olduğunu ve beş kardeşli bir ailenin dördüncü kızı olarak büyüdüğünü anlattı. Kardeşleriyle farklı şehirlerde yaşasalar da birbirlerine bağlı olduklarını söyleyen Yasemin, ailesinden hiç kimsenin o an stüdyoda bulunmamasına üzüldüğünü ifade etti.

"Var Mısın Yok Musun"da bu kez sahneye çıkan isim Yasemin Taze oldu. Stüdyoda yapılan geri sayımın ardından adı açıklanan Yasemin, büyük alkışlar eşliğinde yarışmacı koltuğuna geçti.

Yasemin Taze'nin hayat hikayesini anlatan görüntüler ekrana gelirken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

ZORLUKLARLA GEÇEN ÇOCUKLUK

Programda yayınlanan tanıtım filminde Yasemin'in yaşam öyküsüne yer verildi. 17 Nisan 1987'de Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen yarışmacının, çocukluk yıllarını ekonomik zorluklar içinde geçirdiği anlatıldı.

Tanıtımda, Yasemin'in kendisine ait bir odasının ve oyuncağının olmadığı, babasının eve nadiren geldiği, bu nedenle annesinin çalışarak çocuklarını büyüttüğü bilgileri paylaşıldı. Henüz 15 yaşındayken kendi parasını kazanmaya başlayan Yasemin'in, o yaşlardan itibaren hayat mücadelesinin içine girdiği belirtildi.

Yıllar boyunca hem çalışıp hem eğitimine devam eden Yasemin'in, hosteslikten makyaj sanatçılığına, modellikten pilates eğitmenliğine kadar birçok farklı alanda görev yaptığı aktarıldı. İçerik üreticiliği de yapan yarışmacının, hayatın farklı alanlarında ayakta kalmayı başardığı vurgulandı.