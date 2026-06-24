Annesine ev almak isteyen Yasemin'e stüdyoda büyük sürpriz!
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışan Yasemin Taze, zorluklarla geçen hayat hikayesi ve annesine ev alma hayaliyle izleyenleri duygulandırdı. Stüdyoda annesini karşısında gören yarışmacının yaşadığı büyük sürpriz, geceye damgasını vurdu.
Hızlı Özet Göster
- Yasemin Taze, Var Mısın Yok Musun programında bankanın 1 milyon 100 bin TL teklifini kabul ederek yarışmayı tamamladı.
- 39 yaşındaki Yasemin Taze'nin yarışmadaki en büyük hedefi, yıllardır kirada yaşayan annesine ev almaktı.
- Kahramanmaraş doğumlu Yasemin Taze, ekonomik zorluklar içinde geçen çocukluğunun ardından hosteslikten pilates eğitmenliğine kadar birçok alanda çalıştı.
- Program ekibi, Yasemin'in annesi Döndü Hanım'ı stüdyoya getirerek sürpriz yaptı ve yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.
- Yasemin'in kutusundan 1 TL çıkarken, 3 milyon TL karşı kutuda yer aldı.
"Var Mısın Yok Musun"da bu kez sahneye çıkan isim Yasemin Taze oldu. Stüdyoda yapılan geri sayımın ardından adı açıklanan Yasemin, büyük alkışlar eşliğinde yarışmacı koltuğuna geçti.
39 yaşındaki Yasemin Taze, Kahramanmaraş doğumlu olduğunu ve beş kardeşli bir ailenin dördüncü kızı olarak büyüdüğünü anlattı. Kardeşleriyle farklı şehirlerde yaşasalar da birbirlerine bağlı olduklarını söyleyen Yasemin, ailesinden hiç kimsenin o an stüdyoda bulunmamasına üzüldüğünü ifade etti.
ZORLUKLARLA GEÇEN ÇOCUKLUK
Programda yayınlanan tanıtım filminde Yasemin'in yaşam öyküsüne yer verildi. 17 Nisan 1987'de Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen yarışmacının, çocukluk yıllarını ekonomik zorluklar içinde geçirdiği anlatıldı.
Tanıtımda, Yasemin'in kendisine ait bir odasının ve oyuncağının olmadığı, babasının eve nadiren geldiği, bu nedenle annesinin çalışarak çocuklarını büyüttüğü bilgileri paylaşıldı. Henüz 15 yaşındayken kendi parasını kazanmaya başlayan Yasemin'in, o yaşlardan itibaren hayat mücadelesinin içine girdiği belirtildi.
Yıllar boyunca hem çalışıp hem eğitimine devam eden Yasemin'in, hosteslikten makyaj sanatçılığına, modellikten pilates eğitmenliğine kadar birçok farklı alanda görev yaptığı aktarıldı. İçerik üreticiliği de yapan yarışmacının, hayatın farklı alanlarında ayakta kalmayı başardığı vurgulandı.
TEK HEDEFİ ANNESİNE EV ALMAK
Tanıtım filminin en dikkat çeken bölümü ise Yasemin'in annesiyle ilgili sözleri oldu. Yarışmacı, annesinin bugüne kadar hak ettiği hayatı yaşayamadığını düşündüğünü ve artık daha rahat bir yaşam sürmesini istediğini söyledi.
Programda paylaşılan bilgilere göre Yasemin'in yarışmadaki en büyük hedefi annesine bir ev almak ve onu yıllardır sürdürdüğü kiracılık hayatından kurtarmak. Bu hedef, stüdyoda hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygulandıran anlardan biri oldu.
STÜDYODA BÜYÜK SÜRPRİZ
Yasemin'in hayat hikayesinin anlatıldığı anlarda program ekibi sürpriz bir hazırlığa imza attı. Sahne arkasından Yasemin'in annesi Döndü Hanım ve yakını Cuma Bey stüdyoya getirildi.
Arkasını döndüğünde annesini karşısında gören Yasemin, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gözyaşlarına boğulan yarışmacı annesine koşarak sarıldı ve uzun süre onu bırakmadı. "Anne! Canım benim... Hiç beklemiyordum" sözleri stüdyodaki duygusal atmosferi daha da artırdı.
Yasemin, annesinin bu kadar uzak bir mesafeden programa getirildiğini bilmediğini belirterek sürprizi hazırlayan ekibe teşekkür etti. Yarışmacı, annesini en fazla görüntülü bağlantıyla görebileceğini düşündüğünü ancak karşısında görünce büyük şok yaşadığını söyledi.
ANNE KIZIN HAYALİNİ DOĞRULADI
Sunucunun, Yasemin'in bu akşam annesi için yarıştığını ve en büyük hayalinin ona bir ev almak olduğunu hatırlatması üzerine Döndü Hanım da kızının bu hedefini doğruladı.
Döndü Hanım, başvuru yaptığı dönemde Yasemin'in kendisine bu hayalinden söz ettiğini belirterek, "İnşallah kazanır" dedi. Annenin bu sözleri stüdyoda alkışlarla karşılandı.
Yarışmada kritik aşamaya gelinirken sunucu, Yasemin'in annesinin dualarına ve desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Duygu dolu buluşmanın ardından gözler yeniden yarışmanın seyrine çevrildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yasemin'in annesine bir ev alma hayalinden söz edildiği sırada stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Program ekibinin hazırladığı sürprizle annesi Döndü Hanım ve abisi sessizce sahneye çıktı.
Annesini karşısında gören Yasemin büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çığlık atarak annesine koşan yarışmacı, uzun süre gözyaşları içinde sarıldı. Döndü Hanım'ın "Kızım, senin için geldim buraya" sözleri ise stüdyodaki birçok kişiyi duygulandırdı.
Şoku uzun süre üzerinden atamayan Yasemin, ailesinin bu kadar uzak bir mesafeden stüdyoya gelebileceğini hiç düşünmediğini söyledi. Yarışmacı, sürprizi hazırlayan tüm ekibe teşekkür ederek bu anı hayatı boyunca unutamayacağını ifade etti.
ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER
Sunucunun, Yasemin'in yarışmadaki en büyük hedefinin annesine bir ev almak olduğunu hatırlatması üzerine Döndü Hanım da kızının bu hayalini doğruladı.
Döndü Hanım, "Başvurduğunda bana söylemişti. İnşallah kazanır" diyerek kızına olan desteğini dile getirdi. Anne ve kızın benzer tavırları stüdyoda dikkat çekerken, izleyiciler bu anları uzun süre alkışladı.
BANKADAN 1 MİLYON 100 BİN TL'LİK TEKLİF
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Yasemin kritik bir eşiğe geldi. Tabloda yalnızca 1 TL ile 3 milyon TL kalırken banka, yarışmacının kutusunu satın almak için tam 1 milyon 100 bin TL teklif etti.
Teklifin açıklanmasının ardından stüdyoda adeta fikir ayrılığı yaşandı. Yarışmacıların büyük bölümü Yasemin'in teklifi kabul etmesi gerektiğini savunurken, karar anı yaklaştıkça heyecan daha da yükseldi.
Sunucunun son kez yönelttiği "Bankanın teklifine var mısın, yok musun?" sorusu üzerine Yasemin kısa süre düşündü. Risk almayı sevdiğini söyleyen yarışmacı, kararını tek cümleyle açıkladı: "Varım!"
TARİHE GEÇEN ANLAŞMA
Kararın ardından gözler 9 numaralı kutuya çevrildi. Yasemin'in önünde yalnızca iki ihtimal vardı; ya kutusunda 3 milyon TL bulunuyordu ya da sadece 1 TL.
Stüdyoda nefeslerin tutulduğu anlarda kutu açıldı ve Yasemin'in kutusundan 1 TL çıktı. Böylece yarışmacı, bankanın sunduğu 1 milyon 100 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmanın en kritik kararlarından birine imza attı.
Diğer kutunun açılmasıyla birlikte 3 milyon TL'nin karşı kutuda olduğu ortaya çıktı. Sonuç açıklanır açıklanmaz stüdyoda büyük bir sevinç yaşanırken, Yasemin annesine ve abisine sarılarak mutluluğunu paylaştı.
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)