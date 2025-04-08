Fener dev rakiplerini solladı

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kadıköy'de Trabzonspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe gole doymuyor... Sarı-Lacivertliler bu sezon 71 gole imza attı. Mourinho'nun ekibi bu istatistiğiyle Avrupa'nın 8 büyük liginde önemli bir rakam elde etti.



Kanarya oynadığı 28 maçta 71 gol atarak 2.35 gol ortama tutturdu ve listede 69 gol ve 2.46 ortalamalı ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, 69 gol ve 2.46 ortalamalı Benfica; 72 gol ve 2.32 ortalamalı Liverpool ve 69 gol ve 2.22 ortamalı Inter gibi Avrupa devlerini geride bırakmayı başardı.



Ligdeki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, listenin altıncı sırasında oturuyor. Liderlik koltuğunda ise 81 gol atıp 2.89 ortalama tutturan Alman devi Bayern Münih ile Hollanda ekibi PSV yer alıyor. Bu iki takımı 80 gol ve 2.85 ortalama ile Fransız takımı PSG takip ediyor. İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Barça 86 golle 2.76 ortalama yakalarken Sporting 73 kez ağları sarsarak 2.70 ortalama istatistik elde etti.

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