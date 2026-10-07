Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çerçeve Yasa ile birlikte önemli bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK ve KCK mensuplarının silah bırakma süreci net kurallara bağladı. Süreci ivmelendirmek adına Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu kuruldu. Nitekim teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil 'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını boşaltması gerekiyor. MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 27 Kasım'ı işaret etti (Foto: AA)



BAKIRHAN: 27'SİNE YETİŞEBİLİR



Nitekim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sahadan aldığımız duyumlara göre 27'sine (Kasım) kadar en azından örgütün, PKK'nın kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz" dedi.



DEM'DEKİ SABOTAJCI KLİK...



Ancak DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. 'Şu gün gelinecek, bu gün gelinecek' diyebileceğimiz bir takvim ne yazık ki bizim elimizde de yok" diyerek Bakırhan'la ters düştü.



Daha sonra DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, skandal sözlerle MGK'yı hedef aldı.



Temelli, "Bu yasanın yoluna devam edebilmesi için her şeyden önce MGK vesayetinden kurtulmalıdır. İlk defa bir yasanın üzerinde bir kurumun vesayeti vardır" dedi.



Bu durum DEM Parti'deki "sabotajcı klik" tartışmalarını alevlendirdi.