PKK/KCK'ya kasım ayarlı silah bırakma takvimi! Teslimatta yüzde 80 eşiği... Takvim keleşlerin toplanacağı noktaları açıklıyor
PKK'nın silahları teslim edip Kandil'e kadar uzanan mağaraları boşaltması gerekiyor. Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması üzerinde duruluyor. Sahadan gelen veriler ışığında öne çıkan tarih kasım sonu. Bilindiği üzere MGK'da aynı tarihlerde toplanacak. DEM Parti kanadından ise "27 Kasım'a kadar PKK'nın kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz" açıklaması geldi. Öte yandan PKK'nın silah bırakacağı noktaları Takvim.com.tr açıklıyor.
Terörsüz Türkiye sürecini selamete erdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çerçeve Yasa ile birlikte önemli bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK ve KCK mensuplarının silah bırakma süreci net kurallara bağladı. Süreci ivmelendirmek adına Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu kuruldu.
Nitekim teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını boşaltması gerekiyor. MİT teslim edilen silahların envanterini çıkarıp hazırlayacağı raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak.
Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.
KASIM SONU İŞARET EDİLİYOR
Sahadan gelen veriler ışığında PKK'nın silah bırakma ve mağaraları boşaltma takvimi için kasım ayının son günleri işaret ediliyor.
Bilindiği üzere MGK'da aynı tarihlerde toplanacak.
BAKIRHAN: 27'SİNE YETİŞEBİLİR
Nitekim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sahadan aldığımız duyumlara göre 27'sine (Kasım) kadar en azından örgütün, PKK'nın kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz" dedi.
DEM'DEKİ SABOTAJCI KLİK...
Ancak DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. 'Şu gün gelinecek, bu gün gelinecek' diyebileceğimiz bir takvim ne yazık ki bizim elimizde de yok" diyerek Bakırhan'la ters düştü.
Daha sonra DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, skandal sözlerle MGK'yı hedef aldı.
Temelli, "Bu yasanın yoluna devam edebilmesi için her şeyden önce MGK vesayetinden kurtulmalıdır. İlk defa bir yasanın üzerinde bir kurumun vesayeti vardır" dedi.
Bu durum DEM Parti'deki "sabotajcı klik" tartışmalarını alevlendirdi.
TAKVİM AÇIKLIYOR: PKK'NIN SİLAH BIRAKACAĞI NOKTALAR
PKK'lıların silahlarını teslim edeceği noktalar belli oldu.
Takvim'in bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Duhok'a bağlı Amediye ilçesi ile Kani Masi bölgesinde, Erbil'in Binar ve Koye ilçelerinde, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık beldelerinde silahlar teslim alınacak.
Teslim edilen tüm silahlar resmi bir envantere kaydedilecek.
KANDİL, ZAP, METİNA VE GARA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?
Peki, PKK'nın Kandil ve çevresinde boşalttığı noktaların akıbeti ne olacak?
Bu konuya ilişkin Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldı.
Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi dağlık bölgelerin doldurulması için Irak Sınır Muhafızları'nın, Peşmerge ile iş birliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanması planlanıyor.