Günün anlam ve önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle hem şehrimiz, İzmir'imiz hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün partimiz ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi" dedi.

Gerçekleştirilen geleneksel açılış toplantısının kritik bir ana sahne olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Melih Bey, bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, MKYK üyelerimizle birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda şehrimiz için gerçekten de özel anlar yaşandı. Yaklaşık 25 seneden sonra İzmir, Cumhur İttifakı ile birlikte AK Parti çatısı altında buluştu. Tabii bu partimiz için çok özel bir andı. Genel Başkanımızın çok tarihi bir konuşması gerçekleşti. Öte yandan Cemil Tugay Bey'in hem duygularını tercüme ettiği hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimiz hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler hazirunun bu konuşmayı çok önemli bulmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak bugün tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

Teşkilatların ve kentin sürece bakışını aktaran AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hayırlı olsun. Biz milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatları olarak, özellikle İzmir'deki teşkilatlar adına Cemil Tugay Beyefendi'ye bugün Cumhurbaşkanımızın rozet takmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" sözleriyle süreci değerlendirdi.