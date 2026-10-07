Eyyüp Kadir İnan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili A Haber'de konuştu: "Bizi bir araya getiren hizmet aşkıdır"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan'ın rozet taktığı tarihi geçiş sonrası AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan A Haber canlı yayınında konuştu: "İzmir 25 yıl sonra AK Parti çatısı altında buluştu."
Günün anlam ve önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle hem şehrimiz, İzmir'imiz hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün partimiz ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi" dedi.
Gerçekleştirilen geleneksel açılış toplantısının kritik bir ana sahne olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Melih Bey, bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, MKYK üyelerimizle birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda şehrimiz için gerçekten de özel anlar yaşandı. Yaklaşık 25 seneden sonra İzmir, Cumhur İttifakı ile birlikte AK Parti çatısı altında buluştu. Tabii bu partimiz için çok özel bir andı. Genel Başkanımızın çok tarihi bir konuşması gerçekleşti. Öte yandan Cemil Tugay Bey'in hem duygularını tercüme ettiği hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimiz hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler hazirunun bu konuşmayı çok önemli bulmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak bugün tarihe geçti" ifadelerini kullandı.
Teşkilatların ve kentin sürece bakışını aktaran AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hayırlı olsun. Biz milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatları olarak, özellikle İzmir'deki teşkilatlar adına Cemil Tugay Beyefendi'ye bugün Cumhurbaşkanımızın rozet takmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" sözleriyle süreci değerlendirdi.
"BİZİ BİR ARAYA GETİREN ŞEHRE HİZMET AŞKIDIR"
Kentin sorunlarını yakından bilen bir isim olarak Cemil Tugay ile daha önce kamuoyuna ve basına yansıyan temaslarının hatırlatılması ve sürecin ne kadarlık bir zaman diliminde olgunlaştığına dair soru üzerine konuşan AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Farklı partilerde de olsak sonuç olarak şehrin sıkıntıları, şehrin dertleri konusunda müşterek görüşmelerimiz her partiyle var. Siyasetçilerin esas görevi o şehrin menfaati için beraber müşterek çalışma yapmaktır" şeklinde konuştu.
Diyalog kanallarının her daim açık tutulduğunu belirten AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cemil Tugay Bey her zaman bizimle diyalog kapılarını açık tuttu ve her zaman İzmir'in meseleleriyle ilgili çok ciddi istişarelerde bulundu. Bizler de her zaman yapıcı davrandık. Bu diyalog zemininin, bu yapıcı görüşmelerin elbette bugünkü tabloda ufak da olsa bir payı söz konusu" açıklamasında bulundu.
Farklı görüşlerin siyasette doğal olduğunu ancak hizmet paydasının ortak noktada buluştuğunu dile getiren AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Zaman içerisinde fikir ayrılıklarımızın yaşandığı dönem olmadı mı, oldu. Bu da siyasette olan bir şey, herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ama şehrimize hizmet aşkımız gerçekten bizi bir arada buluşturan bir konuydu" ifadelerini kullandı.
İnan, Özgür Özel'in İzmir'in AK Parti'ye geçmesinin ardından yaptığı skandal açıklamaya A Haber'de yanıt verdi. İnan, "Özgür Özel AK Parti'ye ahlak dersi veremez" dedi.