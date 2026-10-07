Ocak 2023'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda görev yapan Ayari, milli formayla çıktığı 27 maçta 6 gol ve 3 asist üretti. Ayari, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde yer almış ancak Brighton ile anlaşma sağlanamamıştı.

İKİNCİ HEDEF VICTOR HUGO Fenerbahçe'nin orta saha planındaki diğer isim ise Atletico Mineiro forması giyen Victor Hugo oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı görüşmede U23 kriterine uygun bir orta saha oyuncusu talep etmesinin ardından sarı-lacivertlilerin Brezilya pazarına yöneldiği ve 22 yaşındaki futbolcuyu listeye aldığı belirtildi.