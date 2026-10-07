Fenerbahçe'de yeni transferler eski yıldızlardan! Orta sahaya çifte hamle
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu iki isimle güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler Brighton forması giyen Yasin Ayari’yi listenin ilk sırasına alırken, Atletico Mineiro’dan Victor Hugo için de devre arasında teklif hazırlığına başladı. Transferde Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in aracılık yapması bekleniyor.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından ocak ayı için rotasını orta sahaya çevirdi.
Sezonun ikinci bölümünde şampiyonluk yarışında daha geniş bir kadroyla yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Avrupa ve Güney Amerika'dan iki genç futbolcuyu transfer listesine aldı.
İlk hedef Brighton'da forma giyen Yasin Ayari olurken, Brezilya'dan Victor Hugo da gündeme dahil edildi.
AYARI İÇİN MİLLİ ARADA İLK HAMLE
Fenerbahçe yönetiminin 23 yaşındaki İsveçli orta saha Yasin Ayari için kasım ayındaki milli arada temaslarını hızlandırmayı planladığı belirtildi.
Brighton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ayari için mali şartların da hazırlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin Brighton'da yıllık yaklaşık 1 milyon 40 bin euro kazanan genç oyuncuya mevcut ücretinin yaklaşık üç katını ve 4+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı.
Transfer sürecinde Ayari'nin Brighton'dan takım arkadaşı ve eski Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da devreye girmesi gündemde.
Ocak 2023'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda görev yapan Ayari, milli formayla çıktığı 27 maçta 6 gol ve 3 asist üretti.
Ayari, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde yer almış ancak Brighton ile anlaşma sağlanamamıştı.
İKİNCİ HEDEF VICTOR HUGO
Fenerbahçe'nin orta saha planındaki diğer isim ise Atletico Mineiro forması giyen Victor Hugo oldu.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı görüşmede U23 kriterine uygun bir orta saha oyuncusu talep etmesinin ardından sarı-lacivertlilerin Brezilya pazarına yöneldiği ve 22 yaşındaki futbolcuyu listeye aldığı belirtildi.
Asıl mevkisi 8 numara olan 1.84 metre boyundaki Victor Hugo, 10 numara ve kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcu için ocak ayında Atletico Mineiro'ya resmi teklif sunmayı planladığı ifade edildi.
Victor Hugo'nun Brezilya temsilcisiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki orta saha operasyonunda önceliği Ayari'ye vermesi, Victor Hugo için ise Atletico Mineiro ile bonservis görüşmelerinin şartlara göre yürütülmesi planlanıyor.