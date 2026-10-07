Sosyal medya devleri, gençlerin ve çocukların ruh sağlığı ile dijital bağımlılık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle küresel çapta kıskaca alınıyor. ABD'de Florida Başsavcılığı, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya karşı en sert yasal adımlardan birini atarak platformlarda radikal kısıtlamalar talep etti.

ABD'deki dev küresel uzlaşmayı "yetersiz" bulan Florida eyaleti, Meta'yı mahkemeye vererek genç kullanıcılar için otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi "bağımlılık yapıcı" algoritmik özelliklerin derhal kapatılmasını istedi.

Küresel çaptaki bu hukuki ve editoryal mücadele, Türkiye'nin TBMM'de kabul ettiği ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağını öngören yeni kanuni düzenlemeleriyle de doğrudan örtüşüyor.

FLORIDA BAŞSAVCISINDAN SERT ÇIKIŞ: "18 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA SADECE GÖSTERMELİK"

ABD'de Meta, geçtiğimiz ağustos ayında 48 eyalet ve Washington DC ile tarihi bir anlaşmaya vararak platformlarında genç güvenliği değişiklikleri yapmayı ve 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmişti. Ancak Cumhuriyetçi Florida Başsavcısı James Uthmeier, bu toplu uzlaşmaya katılmayı reddederek hukuki mücadeleyi Pasco County mahkemesine taşıdı.

Başsavcı Uthmeier, dev para cezasının ve hafifletilmiş önlemlerin Meta için yalnızca "iş yapmanın bedeli olarak alaycı bir şekilde değerlendirilecek göstermelik bir ceza" olduğunu vurguladı.

FLORİDA BAŞSAVCILIĞININ MAHKEMEDEN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ TEDBİRLER

14 Yaş Altına Tam Yasak: 14 yaşın altındaki kullanıcıların tespit edilerek Instagram ve Facebook platformlarından derhal çıkarılması.

Günde 2 Saat Sınırı: Gençlerin tüm Meta uygulamalarında toplam kullanım süresinin günlük 2 saatle sınırlandırılması (süre dolduğunda mesajlaşma erişimi dâhil durdurulacak).

Bağımlılık Yapan Özelliklere Engel: Otomatik video oynatma (autoplay) ve sonsuz kaydırma (infinite scroll) gibi algoritmaları devre dışı bırakılması.

Sıfır Reklam: Genç kullanıcılara hedefli ya da genel reklam gösteriminin tamamen engellenmesi.

TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL DÜZENLEMELERİN NERESİNDE?

Türkiye'de TBMM'den geçen 7578 sayılı Kanun ile 5651 Sayılı Kanun'un ek 4. maddesine 15 yaş altı çocukların sosyal ağlara girişini yasaklayan hüküm eklendi. Ancak düzenleme Türkiye'de henüz fiilen hayata geçirilemedi. Bunun arkasında 3 ana teknik ve altyapısal neden bulunuyor:

6 Aylık Geçiş / Hazırlık Süresi (1 Kasım 2026 Eşiği)