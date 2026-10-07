CANLI YAYIN
Geri

AK Parti'den fon krizi için 10 maddelik kanun teklifi Meclis'te... Tasfiye ve geri ödemeler masada

AK Parti fon krizine çözüm oluşturacak 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif milletvekillerinin imzasına açıldı. Düzenleme, tasfiye ve geri ödeme süreçlerini kapsayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AK Parti'den fon krizi için 10 maddelik kanun teklifi Meclis'te... Tasfiye ve geri ödemeler masada

AK Parti, fon kriziyle ilgili harekete geçti.

Fonların tasfiyesine kanuni zemin oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, milletvekillerinin imzasına açıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. (Foto: AA)AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. (Foto: AA)

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturmuştu.

TBMM Başkanlığına sunulan geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Teklif 10 maddeden oluşuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten MYK sonrası fon açıklaması: Karanlık nokta kalmayacak! Cumhurun adayı ErdoğanAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten MYK sonrası fon açıklaması: Karanlık nokta kalmayacak! Cumhurun adayı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda fon soruşturması süreciyle ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatı anımsatan Yılmaz, "Sorumluluğu olan hesap verecek! Hak yiyenleri savunmayacağız" dedi.

Yılmaz, önceliğin küçük yatırımcılara verileceğini bildirdi.

Plana göre fon krizinde Hazine kaynağı kullanılmaksızın tasfiye edilen fonların kaynağı kullanılacak.

Cevdet Yılmazdan TBMMde fon bilgilendirmesi: Hazine kaynağı kullanılmayacak... Hak yiyenleri savunmayacağızCevdet Yılmazdan TBMMde fon bilgilendirmesi: Hazine kaynağı kullanılmayacak... Hak yiyenleri savunmayacağız

“Sağlığa yatırım” yalanıyla milyonluk vurgun! Ankara’da 90 milyonluk dolandırıcılık ağı çökertildi: 12 şüpheli tutuklandı
SONRAKİ HABER

90 milyonluk dolandırıcılık ağı çökertildi

 Booking, Expedia ve Airbnb'yi ilgilendiren yeni düzenleme: 5 milyon TL izin belgesi geliyor
ÖNCEKİ HABER

Yabancı dijital konaklama platformlarına yeni ayar
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler