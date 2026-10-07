AK Parti'den fon krizi için 10 maddelik kanun teklifi Meclis'te... Tasfiye ve geri ödemeler masada
AK Parti fon krizine çözüm oluşturacak 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif milletvekillerinin imzasına açıldı. Düzenleme, tasfiye ve geri ödeme süreçlerini kapsayacak.
AK Parti, fon kriziyle ilgili harekete geçti.
Fonların tasfiyesine kanuni zemin oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklif, milletvekillerinin imzasına açıldı.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturmuştu.
TBMM Başkanlığına sunulan geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Teklif 10 maddeden oluşuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda fon soruşturması süreciyle ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatı anımsatan Yılmaz, "Sorumluluğu olan hesap verecek! Hak yiyenleri savunmayacağız" dedi.
Yılmaz, önceliğin küçük yatırımcılara verileceğini bildirdi.
Plana göre fon krizinde Hazine kaynağı kullanılmaksızın tasfiye edilen fonların kaynağı kullanılacak.
90 milyonluk dolandırıcılık ağı çökertildi
Yabancı dijital konaklama platformlarına yeni ayar