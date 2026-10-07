AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. (Foto: AA)

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturmuştu.

TBMM Başkanlığına sunulan geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.