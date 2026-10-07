AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasındaki adli ve idari süreçlere değinen İnan, Fatma Betül Sayan Kaya ile yolların ayrıldığını belirterek, "Bugün kendisi partimizin üyesi ve mensubu değildir. Geri kalan konu hukuki bir süreçtir, kararı yargı verir" dedi. İnan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt vererek 2028 seçim hedeflerini açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber ekranlarında yayınlanan programda gündemdeki hukuki süreçler, parti içi disiplin mekanizmaları ve siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin soruları yanıtladı.

"YOLLARIMIZI AYIRMADA SON DERECE CESURUZ"

Fon soruşturması kapsamında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın partiyle olan ilişiğine açıklık getiren İnan, AK Parti'nin ilkelerinden taviz vermediğini vurguladı:

"AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam kesinlikle doğru olmaz.

Biz 25 sene boyunca milletimizi rahatsız eden ve milletimizin değerlerinin aksine bir pozisyon içerisinde olan kim varsa bu konuda yollarımızı ayırmada son derece cesur ve dürüst olan bir siyasi hareketiz."

"KARA PROPAGANDAYA VE HAYSİYET CELLATLIĞINA GEÇİT VERMEYİZ"

Sermaye piyasaları ve kamu kurumları üzerinden sosyal medyada algı operasyonları yürütüldüğünü belirten İnan, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti:

"Biz sabırla hareket ederiz Melih Bey. Her şeyi yerinde inceleriz, irdeleriz, öyle karar veririz. Ne sosyal medya operasyonlarına ne de haysiyet cellatlığına yenik düşeriz. Milletin bize emanet ettiği bu güçlü hareketi muhafaza etme görevimiz var. Sermaye piyasalarını yıpratmak için kara propaganda yapıldığını gözlemliyoruz. Suçlular sonuna kadar hesap verecek; Cumhurbaşkanımızın talimatı nettir. Ancak partimiz ve Meclisimiz üzerinden yapılan karalama kampanyalarına asla fırsat vermeyiz."

ÖZGÜR ÖZEL VE CHP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ: "BELGENİZ VARSA YARGIYA GÖTÜRÜN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki iddialarına sert sözlerle yanıt veren İnan, muhalefeti dedikodularla siyaset yapmakla suçladı:

"Bugün arınmayan Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun hesabını veremeyen bu yapı, siyasette ve sandıkta bunun bedelini ödeyecektir. Öyle grup toplantılarında mesnetsiz dedikodularla, eski Samanyolu TV sunucuları gibi ellerine tutuşturulan kâğıtlarla konuşmakla siyaset olmuyor. Bir bilginiz, belgeniz varsa yargı orada, savcılık orada; belgenizi götürün oraya verin. Önce kendi arkadaşlarının bulaşmış olduğu iddiaların hesabını versinler."

"2028'DE ERDOĞAN'I YENİDEN SEÇECEĞİZ, PARLAMENTODA DESTAN YAZACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerine ve 2028 genel seçimlerine değinen AK Parti Genel Sekreteri İnan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"2028 yılında yapacağımız ilk seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan olarak seçeceğiz. Tüm teşkilatlarımızda büyük bir kararlılık var. Cumhur İttifakı parlamentoda ve yürütmede destan yazarak yoluna devam edecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle bu süreçlerden güçlenerek çıkacağız."