Mekke İttifakı sahaya iniyor: Türkiye'den Suudi Arabistan'a hava savunma kalkanı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bölgesel güvenlik dinamikleri yeniden şekilleniyor. Husilerin artan saldırılarına karşı Ankara’nın Riyad yönetimine teknik ve savunma odaklı askeri destek sağlamaya başladığı iddia edildi. Reuters, Türkiye öncülüğünde bölgeye hava savunma sistemleri ve İHA operatörleri gönderildiğini öne sürdü. Tarihi savunma paktının TBMM’den geçmesiyle daha kapsamlı boyuta ulaşacağı öngörülürken, Kızıldeniz rotasındaki seyrüsefer güvenliğini sağlaması ve bölgesel barışa katkı sunması hedefleniyor.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan tehditleri üzerine harekete geçen Türkiye'nin, Ağustos 2026'da temelleri atılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad yönetimine askeri teçhizat ve teknik destek sağlamaya başladığı öne sürüldü.
MEKKE PAKTI DEVREDE
Reuters ve uluslararası kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini artırmak amacıyla harekete geçti.
Taraflardan birine yapılan silahlı saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan anlaşma çerçevesinde, 5 Ekim'de askeri güçlerin hızlı konuşlandırılması kararlaştırıldı. Yeni ittifakın parametrelerini belirlemek üzere siyasi ve askeri toplantılar düzenleyen ülkeler, kolektif savunma taahhütlerini uygulamak için derhal harekete geçme konusunda mutabakata vardı.
Riyad'da düzenlenen olağanüstü toplantının ardından devlet medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın savunma yeteneklerine sağlanacak katkıların ele alındığını vurguladı.
Sürecin üst düzey katılımla yürütüldüğünü belirten Fidan, "Yanımızda Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız da vardı, özellikle askeri ve operasyonel konularda ve teknik meselelerde çok verimli görüşler sundular." dedi.
HSS VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILDI
Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen Türk yetkili, Türkiye'den beklenen desteğin yalnızca askeri teçhizat, istihbarat paylaşımı ve silah sistemleri formunda olduğunu öne sürdü.
Şu ana kadar ittifak kapsamında başka tür konuşlandırma yapılmadığı bildirildi.
Konu hakkında bilgilendirilen ABD'li yetkili ise Türkiye'nin stratejik planlama desteği ve lojistik yardımı içeren geniş çaplı savunma yetenekleri gönderme kararı aldığını iddia etti.
Yardımın İHA operatörlerini, savunma tedbirlerinin ince ayarını, gözetleme ve keşif faaliyetlerini kapsadığı dile getirildi.
Öte yandan Yunan basını, Suudi Arabistan'da Türk hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin çok sayıda askeri personelle birlikte halihazırda konuşlandırıldığını öne sürdü.
KIZILDENİZ ROTASINDA GÜVENLİK
NATO'nun en büyük 2'nci ordusuna sahip olan Türkiye, Husilerin saldırılarını kınayarak Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılmayı kabul etmişti.
Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle enerji ihracatı ve uluslararası ticaret için kritik öneme sahip Babülmendep Boğazı yakınlarındaki stratejik bölgeleri geri almak amacıyla karşı saldırı başlattı.
Riyad yönetiminin, Kızıldeniz nakliye rotasını güvence altına almak için kıyı şeridinden ilerleme veya çok cepheli saldırı seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı.
MECLİS ONAYI BEKLENİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mekke Paktı'nın onaylanmak üzere parlamentoya sunulmasının beklendiğini bildirdi.
Sürecin ilerleyen aşamalarının bu onayın ardından netleşeceğini aktaran Çelik, atılacak adımların hukuki zeminine dikkat çekti.
Anlaşma henüz resmi olarak onaylanmadığı için sağlanan hava savunma sistemleri ve teknik desteğin şimdilik ikili ilişkiler kapasitesinde yürütüldüğü kaydedildi.