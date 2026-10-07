Reuters ve uluslararası kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini artırmak amacıyla harekete geçti.

Taraflardan birine yapılan silahlı saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan anlaşma çerçevesinde, 5 Ekim'de askeri güçlerin hızlı konuşlandırılması kararlaştırıldı. Yeni ittifakın parametrelerini belirlemek üzere siyasi ve askeri toplantılar düzenleyen ülkeler, kolektif savunma taahhütlerini uygulamak için derhal harekete geçme konusunda mutabakata vardı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Ortadoğu'daki güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor.