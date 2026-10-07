AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası "fon" açıklaması: Karanlık nokta kalmayacak! "Cumhur'un adayı Erdoğan"
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına değinerek, "Fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımız müsterih olsun. Kim tamahkârlık yapmış, kim haksızlığa uğramış, bunlar açığa çıkacaktır. Karanlık nokta kalmayacak." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret arzusu olduğunu ancak tarihin netleşmediğini belirten Çelik, "Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Parti içi çalışmalar ve iç siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomi ile dış politikadaki son durumun ele alındığı kritik toplantıda, iç ve dış gündeme dair önemli başlıklar değerlendirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bugün İzmir Belediye Başkanımız Cemil Bey'in katılım törenini izledik. Kendisine hoş geldin diyoruz. İzmir daha güçlü şekilde, tam koordinasyonla geleceğe iyi hizmetlerle bakacak. Görüldüğü gibi önceki partisindekilerin 2-3 gündür yaptığı, sadece bir hakaret kampanyasından ibaret.
Açıkçası bütün bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hiçbir şekilde hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren bir üslubu her açıdan ve her zeminde kullanmaya devam ediyorlar. Biz Cemil Başkanımıza tekrardan 'hoş geldiniz' diyoruz.
Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Recai Kutan Bey'in vefat yıl dönümü. Gerçekten çok beyefendi, herkesin 'ağabey' dediği, çok tecrübeli birisiydi. Cenab-ı Allah'tan bir kere daha rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun.
Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan Meclis Başkanvekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey, bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı. Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı Yüce Meclisin millî irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, Meclis Başkanvekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır. Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Meclis Başkanvekilliğinden ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmışlardır. Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz Genel Başkan Danışmanlarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Değerli arkadaşlarım, gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi 'Terörsüz Türkiye' süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak kurulan kurul ve komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor.
Burada ayrıca işin Suriye boyutu ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının Çerçeve Yasa'nın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söylemeleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten Çerçeve Yasa'nın kapsamında da var. Örgütün bir bütün hâlinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları Çerçeve Yasa'nın uygulanmasının gerek şartıdır.
Şimdi Meclisimiz 467 gibi yüksek bir kabul ile bunun önünü açan bir düzenleme yapmıştır. Siyasi atmosferde buna yüksek bir destek vardır. Toplumsal destek son derece yüksektir. Bölgesel gelişmeler açısından ne kadar doğru bir tutum alındığı ortadadır. O yüzden doğru bir şekilde enforme etmek ve buna uygun bir dilin bütün siyasi partiler tarafından, bütün sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması son derece önemlidir. Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo, bu Terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11 Eylül'de yaptığı açıklamasıdır; buna da değinmiştim. Silahlarını merkezî Irak yönetimine bırakmasıyla birlikte bir süreç başlayacak. Böylece Sincar Dağı, Irak Devleti'nin kontrolüne geçecek. Bu da Terörsüz Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır.
Tabii merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlamasının arkasından, bu gerçekleştikten sonra 60 günlük bir süre içerisinde Başika Zelikan Kampı'nın kademeli olarak ülkemiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de güçlerimiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de öngörülmektedir. Oraya gidişimizin belli sebepleri vardır. O sebeplerden bir tanesi o zamanki merkezî Irak hükûmetinin Türkiye'ye dönük bu terör saldırılarını engelleyememesiydi. Şimdi Türkiye-Irak mutabakatı kapsamında eğer Sincar'ın kontrolü merkezî Irak yönetimine geçerse burada bir çalışma yapılıyor. Başika Zelikan Kampı'nın da merkezî Irak yönetimine devredilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili bir öngörü oluşturulmaya çalışılıyor. O tabii, bütün bu gelişmelere ve bunun Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge sürecinin bu bahsettiğim Irak'taki yansımalarına göre gerçekleşecek bir meseledir.
Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın MYK'da ve diğer birimlerimizde sürekli vurguladığı gibi Terörsüz Türkiye, birinci gündem maddemiz, gündem maddelerimizin başındaki bir madde olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi burada en net şekilde vurgulanıyor.
FON SORUŞTURMASI: HAKLARI GASBEDİLENLER MÜSTERİH OLSUN
Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bu fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Yüce Meclisi bilgilendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Bu toplantı çerçevesinde, talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda bütün bu sürecin tüm boyutlarını açığa çıkaracak çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar...
Bütün bu görev alanlarıyla ilgili olarak bütün bu sürecin yasal boşlukları dâhil olmak üzere bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor.
Bu vurguncular tarafından hakları gasbedilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkârlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır.
Yine dediğim gibi, haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın haksızlıklarının telafisi için alınacak adımlarla ilgili bir eylem planı ortaya çıkmıştır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclise gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır.
Burada hiçbir şekilde, her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Yani bu işleri kimler yapmış, bu işlerde kim tamahkârlık yapmış, kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş; bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır.
Şimdi buradan birtakım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan birtakım söylemler, birtakım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselelerin aydınlatılması hem suçluların cezalandırılması hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz.
Değerli arkadaşlarım, daha önce bahsetmiştim size Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili olarak. Tabii SDG'nin feshedilmesiyle birlikte Süveyda bölgesinde bir ayrılıkçı Dürzi hareketi var ki bunun Dürzi kardeşlerimizin genelini temsil eden hiçbir vasfı yoktur. Bir de tabii İsrail'in saldırgan tutumları Suriye'ye maalesef istikrarsızlaştırıcı birtakım eylemler olarak geri dönüyor.
'SURİYE'NİN GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BAKABİLMESİ HEPİMİZİN ÇOK ÖNEMSEDİĞİ BİR ŞEY'
Bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Terörsüz bölge bağlamında SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra tek Suriye devleti, tek egemenlik, tek ülke ve tek ordu çerçevesinde Suriye'nin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakabilmesi hepimizin çok önemsediği bir şey. Aynı zamanda da Suriye'de bütün yönetim mekanizmalarının kapsayıcı hükûmet modelleri çerçevesinde hayata geçmesi gerektiğini, yani Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri, Ezidi, Hristiyan, Müslüman orada kim varsa hepsinin kendisini sistemin içerisinde, toplumun parçası olarak görebileceği parlamento, meclis, kapsayıcı modellerin ortaya çıkması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyoruz.
İsrail kaynaklı sorunlar işin temelini oluşturuyor. Daha birkaç gün önce bahsettik; İsrail, 1974 Kuneytra Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal eden bir adım daha attı. Dolayısıyla işgalciliğini devam ettirerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibisinden bir tavır devam etmektedir.
Tüm bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar uzun yıllardan sonra hem Irak'tan hem Suriye'den çıkmış olması da çok önemli bir gelişme. Bölgenin bundan sonraki dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak yakın takibimizdedir.
Yine 17 Haziran'daki İslamabad Mutabakatı'nın maalesef gereklerinin yerine gelmemesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların yükselmesi yeni bir tehlike oluşturuyor. Bununla bağlantılı olarak Yemen'de ortaya çıkan ve Babülmendep'i tehdit eden bütün bu tablo hepimize aslında etrafımızdaki bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'nin istikrarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göstermiştir.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM
Bütün gündemlerimizin başında Gazze'deki soykırım yer alıyor. Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail'in buradaki bunu artıran eylemlerini takip etmeye devam ediyoruz.
Aslında Başkan Trump'ın barış planı çerçevesindeki ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Hamas bununla ilgili olarak mükellefiyetlerini yerine getireceğini ifade etmişti ama buna İsrail tarafı yanaşmadı. Şimdi de bakıyorsunuz bugün 7 Ekim bağlamında tek taraflı olarak Hamas'ı suçlayan, İsrail'in katliamlarını görmezden gelen, İsrail'in yaptığı soykırımı görmezden gelen bir propaganda makinesi çalıştırılmaya devam ediliyor. Ama ne olursa olsun bugün Batı Şeria da Gazzeleştirilmeye çalışılıyor. En son İsrail Savunma Bakanı Katz'ın orada yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Batı Şeria'daki askerî varlığını 24 tabura çıkarması aslında oranın Gazzeleştirilmesi yönündeki ortaya koyduğumuz hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Birkaç kere sizinle de paylaşmıştım, 7 Ekim'in yıl dönümünde tekrar paylaşayım: Daha olaylar olur olmaz Netanyahu'nun ilk açıklaması İsrail'in savunulması ile ilgili değildi. İlk açıklaması "Bölgedeki haritaları değiştireceğiz." şeklindeydi. İkinci açıklaması "David Koridoru'nu kuracağız." oldu. Üçüncü açıklaması ise birtakım Arz-ı Mevud ile ilgili sözleri ifade ediyordu.
Yani o günden itibaren birileri "İsrail'in kendisini savunma hakkı var" dediğinde, Netanyahu bunu, İsrail'in daha çok öldürme ve daha çok soykırım yapma hakkı var olarak algılıyor ve bu şekilde uyguluyor. Dolayısıyla "İsrail'in kendini savunma hakkı var" diyenlerin Filistinli kadınların, Filistinli çocukların yaşama hakkı hakkında da bir şey söylemesi gerekiyor.
Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin'le konuştu. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri de yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz.
Tabii Meclis açıldı. İç siyaset bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Cumhur İttifakı olarak bunları olgunlaştıracağız ve bunları olgunlaştırdıktan sonra siyasetimizin bir unsuru hâline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 ayın çok kapsamlı ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi için talimatlar verdiler. Bu talimatlar çerçevesinde de MYK'mızda her bir arkadaşımız üzerine düşen vazifeyi yapacak.
Tabii tüm dünyada büyük bir tehlikeden bahsediliyor. Bu ara daha çok konuşuluyor, yapay zekânın artık kontrolden çıkmaya başladığıyla ilgili. Dolayısıyla herkesin aslında kendi millî kapasitesini geliştirmesi bakımından çok daha hassas günlerden geçtiğimizi ifade etmek lazım.
Yapay zekâyı bizzat üretenler, bu mühendisler, bu firmaların sahipleri, ortakları bizzat insanlığın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ahlaki ve moral değerlerinin de tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Onun için her zaman önemli olan TEKNOFEST artık bundan sonrasında çok daha önemli.
En son Şanlıurfa'da gerçekleşen TEKNOFEST Güneydoğu'ya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, dünyanın önümüze getirdiği meydan okumalar karşısında aslında Türkiye'nin Kızılelma hedefi bakımından bir öz güven devrimini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Tabii 'Göbeklitepe'den Geleceğe' gibi bir mottonun olması, 'tarihin sıfır noktasında teknoloji hamlesi' gibi bir mottoyla bunun desteklenmesi Güneydoğu'da bu öz güven devriminin gösterilmesi bakımından da önemli olmuştur.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANTLAŞMASI
Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor.
Şimdi, Mekke Anlaşması ile ilgili olarak; burada aslında İçişleri Bakanlığının yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Fakat tabii ki Meclise gelecektir anlaşmanın hayata geçmesi için. Bu çalışma da olgunlaştığı için birkaç gün içerisinde Meclise gönderilmesi söz konusu olacak.
Yani esasında çok garip bir şey var; olağan süreçler işliyor, olağan süreçler işlerken sanki yanlış şeyler yapılıyormuş ya da bunlar gözden kaçırılıyormuş gibisinden bir kampanya başlatılıyor sürekli muhalefet tarafından. Hâlbuki önce bir irade beyanı ortaya koyulur. İrade beyanı ortaya Cumhurbaşkanımız tarafından koyuldu. Sonra bu mekanizmalar çalıştırılır. Dışişleri Bakanımız, Millî Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız muhataplarıyla kaç kere bir araya geldiler, bunlar olgunlaştırıldı. Çünkü sonuçta Meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçeve de Dışişleri Bakanlığının iç süreçleri açısından tamamlandı ve bu birkaç gün içerisinde Meclise gider ve Yüce Meclisin takdiriyle süreç neticelenmiş olur.
Başka ülkeler konusunda; tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunmasıyla ilgili, küresel ve bölgesel barış açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir fonksiyonu var bunun. Dolayısıyla bu süreçler tamamlanacak.
Sorduğunuz hukuki zemin, işte Meclisteki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tam olarak gerçekleşmiş olacak. O bakımdan da başka ülkelerin katılımına tabii ki açık. Ama bu tip güvenlik anlaşmaları, bu tip ittifaklar kendi ilkeleri, prensipleri çerçevesinde diğer devletlerle de görüşülerek zaman içerisinde olgunlaşır. Hemen bugün, yarın, işte bir ay sonra şu ülke katılacak, iki ay sonra şu ülke katılacak diye bir şey yok. Ama bunun bölgesel barış açısından bütün ülkelere açık olduğu net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Birkaç gün içerisinde de Meclise gider.
MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI
Öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
MYK'da bunu daha önce görüşmüştük ama şöyle, burada da bunu ifade edeyim size: Cumhurbaşkanımız tabii kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bu konular herhangi bir şekilde bir resmî gündem maddesi olarak yer almıyor. Bu konuda bir hassasiyeti var. O sebeple MYK üyeleri ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik ve MYK üyelerinin, MKYK üyelerinin, Bakanlar Kurulundaki arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın ortak kanaatinin, ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Arkadaşlarımız da bunu alkışlarla onayladılar yakın zamanda yaptığımız bir toplantıda.
Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bunu tabii ki resmî gündeme koydurmaz. Ama biz bu gündem çerçevesinde bunu daha önceki MYK ve MKYK toplantılarında kendimiz açarak bunu ifade ettik. Orada da arkadaşlarımızın ortak iradesiyle bu ortaya çıkmıştı. Hani şöyle bir şey vardır; bu bizim kendi davamız açısından, kendi şuurumuz açısından, AK Partililiğimiz açısından kesin bir hükümdür. Ve hani denir ya; "Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez" diye, bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir.
Önümüzdeki dönemde de bakın etrafımızdaki bütün bu gelişmeler, işte kısa bir zaman dilimi içerisinde size özetlemeye çalışıyoruz, bütün bunların içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğu bu bakımdan da görülüyor. O yüzden Sayın Bahçeli'ye de bu açıklamaları için bir kere daha buradan şükranlarımızı sunuyoruz, saygılarımızı iletiyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli belli bir periyotla görüşüyorlar zaten. Hani bu, her ikisinin takviminin uygunluğuna göre planlanıyor. Yani bu yarın da olabilir, 5 gün sonra da olabilir. Hani bunda bir şey yok. Bu gayet doğal bir şekilde, gündeme uygun olarak gerçekleşiyor. Ve bütün meselelerin de bu şekilde üzerinden geçilmiş oluyor.
ÖZEL'E TEPKİ: HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR YAPIYOR
Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar büyük bir süratle bu adımları attığını söyledim.
Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme gelmiş, siyasi tarihte var. Kimisi bunu 5 yılda temizlemiş, kimisi 9 yılda temizlemiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Biz, sermaye piyasalarının çok küçük bir kısmını ilgilendiren bu şeyi bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmak konusunda son derece kararlıyız. Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, data ile hareket ediyoruz.
Şimdi dün bu kişi çıkıyor; Sayın Cumhurbaşkanımıza, "Bu işin merkezinde sen varsın, bu işin başında sen varsın" diye haddini aşan, gayriahlaki ve hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Ya bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu iradesi, verdiği talimatlarla bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır. Yani ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanıyor?
Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor her zaman yaptığı gibi. Bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık, bütün her şeyin ne olduğunu herkes ekranda görüyor. Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi; ya bu işler siyasi yankesicilikle ele alınacak işler değil. Bir şey iddia ediyor, sonra "İddia edildiğine göre", "Söylendiğine göre", "Yapıldığına göre"... Birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar.
ELİNDE BELGE OLAN, BİLGİ OLAN ALSIN YARGIYA VERSİN
Dolayısıyla burada bu işin de temizlenmesinin iradesinin de başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Bu net. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler, kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Bakın, bunu net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar; Cumhurbaşkanımızla bu konuda kamuoyuna yansıyan, yansımayan defalarca toplantı yapıldı. Biraz evvel MYK'nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Ve burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin.
Diğer bir konu; Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı, Anayasa'nın, yasaların çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbar geliyor, ihbara bakıyor. İddia oluyor, iddiaya bakıyor. Suç unsuru gördüğü zaman, devlet birimlerinden geldiği zaman bunları inceliyor.
Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu, arsızlığı patlasa sürekli olarak Adalet Bakanımızı ve Adalet Bakanlığımızı hedef alıyorlar. Yani bunlar için makbul Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı, Anayasa'yı bunlara uygulamayacak, kanunları bunlara uygulamayacak, bunlarla ilgili hiçbir soruşturma yapmayacak, bunlar kendini devletin ayrıcalıklı sahipleri zannettikleri zamanlardaki rollerini sürdürecekler ve sürekli olarak geçmişte "AK Parti yargı kolları" diyordu, kendisini sahte Adalet Bakanı zannediyor bu kişi.
Şimdi burada net bir durum var; Anayasa'nın, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde bütün bu soruşturmalar yürütülüyor ve açık bir şekilde de paylaşılıyor. E şimdi sen burada ne hakla Adalet Bakanı'nı ve Adalet Bakanlığını hedef alıyorsun? Yani yargı size uygulanmasın mı? Yargısal işlemlerden muaf mı olasınız? Kendinizi hâlâ devletin sahibi mi görüyorsunuz?
"ADALET BAKANIMIZ ANAYASA'NIN, KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE GÖREVİNİ YAPIYOR"
Dolayısıyla şimdiye kadar ortaya koyduğu şeylerin, yani muhalefette birilerine de veriyorlar, görüyoruz yani bunu, işte güdümlü ve sponsorlu haberler de yaptırılıyor, görüyoruz bütün bunların hepsini. Ve bütün bu neticede ortaya çıkan şey, yani CHP'lilerin CHP'lilere söylediği iddialar Adalet Bakanlığı tarafından incelenmiş ve sonuçta CHP'lilerin CHP'liler hakkında söyledikleri yolsuzluklar doğru çıkmış. Bunlarla ilgili bir şey söylenmiyor, o zamanki CHP'yi kastediyorum, şimdi Yeni Parti. Orada Adalet Bakanımıza saldırıyor. Burada Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanımız Anayasa'nın, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini yapıyor. Bizim millî iradeye karşı borcumuz budur. Onun ötesinde onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur.
Şimdi Maliye Bakanımızı hedef alıyorlar. Maliye Bakanlığı ilk andan itibaren bu konunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kurulan kurul dâhil olmak üzere, ondan öncesinden itibaren üzerine düşeni yerine getirmiş. Bugün de hem bundan piyasaların etkilenmemesi için tedbir alıyorlar bir yandan, bir yandan buradaki sıkıntıların temizlenmesi, yanlışların temizlenmesi için gayret ediyorlar, bir yandan vurguncuların ortaya çıkması için bununla uğraşıyorlar.
Partimiz açısından baktığımızda, partide de bunu net bir şekilde söylüyoruz. Siyasi sorumluluk gereği atılacak adımlar atılıyor, diğer konularda açıklamalar yapılıyor. Biz burada ilkelerimizi net bir şekilde söylüyoruz.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ
'İki devlet, tek millet' diyoruz. Sonuçta herkesin kendi iç gündemi farklı olabilir. Biz bunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda da iki kardeş ülke olarak konuşarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Aliyev arasında gerçek kardeşlik var."
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