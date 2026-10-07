Galatasaray'da savunmaya süperstar! Transferde çifte müjde
Galatasaray'da sezon başından bu yana yaşanan savunma sorunları, yönetimi ara transfer dönemi için harekete geçirdi. Stoper takviyesini öncelikleri arasına alan sarı-kırmızılıların gündemindeki isim Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk. Transferde İlkay Gündoğan bağlantısı da önemli bir koz olarak görülüyor. Ayrıca yıldız ismin sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.
Galatasaray'da savunma hattının sezon başından bu yana istenilen seviyeye çıkamaması, ara transfer planlamasını doğrudan etkiledi.
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın bazı maçlarda yaptığı bireysel hataların yanı sıra iki oyuncuyu ilk 11 için zorlayacak güçlü bir alternatifin bulunmaması, teknik heyetin stoper talebini öne çıkardı.
SAVUNMADA ALTERNATİF SIKINTISI
Arda Ünyay ve Bitshiabu'nun şu aşamada ilk 11 için düşünülmemesi, savunmadaki rotasyonu daraltıyor.
Stoperde kullanılabilen Mario Lemina'nın sık sık sakatlık yaşaması, Wilfried Singo'nun da fiziksel sorunlar nedeniyle düzenli forma giyememesi teknik heyetin seçeneklerini azaltmış durumda.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başkan Dursun Özbek ile yaptığı transfer görüşmesinde sağ bek ve stoper bölgelerine takviye istediği belirtilirken, yönetimin devre arasında savunmaya en az bir transfer yapmayı planladığı ifade ediliyor.
GÜNDEMDE VIRGIL VAN DIJK VAR
Sarı-kırmızılıların stoper için değerlendirdiği isimlerin başında Liverpool forması giyen Virgil van Dijk geliyor.
35 yaşındaki Hollandalı savunmacının İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Galatasaray'ın transfer planında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
Liverpool'un Van Dijk'ın geleceği konusunda vereceği karar transferin seyrini belirleyecek.
Galatasaray cephesinin, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmaması halinde tecrübeli futbolcu için devre arasında girişimde bulunmayı planladığı öne sürülüyor.
Transferin 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle tamamlanabileceği, oyuncuya da yıllık yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlanabileceği konuşuluyor.
İLKAY GÜNDOĞAN FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın olası Van Dijk hamlesinde İlkay Gündoğan'ın da önemli bir bağlantı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
İki futbolcunun da ROOF menajerlik şirketiyle çalışması ve İlkay Gündoğan'ın amcasının aynı şirkette görev yapması, sarı-kırmızılıların temaslarında avantaj sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.
İngiltere'den birbirlerini tanıyan İlkay Gündoğan ile Van Dijk'ın Galatasaray'da bir araya gelmesi ihtimali, Liverpool'un Hollandalı futbolcuyla ilgili vereceği karara bağlı olacak.
RAMS PARK ATMOSFERİNİ YAKINDAN TANIYOR
Virgil van Dijk, Liverpool formasıyla son dönemde iki kez RAMS Park'ta sahaya çıktı.
Hollandalı stoperin maçlardan birinin ardından İlkay Gündoğan'a stat atmosferiyle ilgili olarak, "Burada çok fazla gürültü var. Hep bu atmosferde mi oynuyorsunuz? İnanılmaz" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.