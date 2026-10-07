GÜNDEMDE VIRGIL VAN DIJK VAR Sarı-kırmızılıların stoper için değerlendirdiği isimlerin başında Liverpool forması giyen Virgil van Dijk geliyor. 35 yaşındaki Hollandalı savunmacının İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Galatasaray'ın transfer planında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Liverpool'un Van Dijk'ın geleceği konusunda vereceği karar transferin seyrini belirleyecek. Galatasaray cephesinin, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmaması halinde tecrübeli futbolcu için devre arasında girişimde bulunmayı planladığı öne sürülüyor. Transferin 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle tamamlanabileceği, oyuncuya da yıllık yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlanabileceği konuşuluyor.