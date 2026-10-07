



OSMAN SINAV'IN 'SIR'RINDA SIR PERDESİ ARALANIYOR: TEHDİT EDİLDİ



Bilindiği üzere Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni daha ilk sezonda (2004) bırakması uzun yıllardır tartışılıyor. Sınav bu ayrılığa ilişkin vefat etmeden önce "Bu sır benle gidecek" demişti.



Nitekim Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni bırakması için tehdit edildiği o döneme tanık olan birçok kişi tarafından dile getiriliyor.



"OSMAN'IN BELİNDE SİLAH GÖRMÜŞTÜM, TEDBİR ALIYORDU"



Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay, Osman Sınav'ın, diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyledi. Olcay, "Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm, tedbir alıyordu. Ofisinde de mafya ombudsmanı diye adlandırdığı biriyle görüşmüştü" dedi. Kurtlar Vadisi'ne yönelik açılan FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu belirten Olcay, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" şeklinde konuştu.





"TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN DİZİDEN AYRILDI"



Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu soruşturması kapsamında Silivri'de ifade veren Raci Şaşmaz da Osman Sınav'ın tehdit edildiği için diziyi bıraktığını söylemiş, "Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur" demişti.