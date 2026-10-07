Kurtlar Vadisi'nde CIA-FETÖ 'Pusu'su! Enver Altaylı Osman Sınav'ı tehdit etti... Ekrem Dumanlı PANA'yı markaja aldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ndeki FETÖ 'Pusu'sunu gözler önüne serdi. Osman Sınav'ın can güvenliği için diziden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilirken, tehdidin bizzat FETÖ'den geldiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren Osman Aksu, Osman Sınav'ın CIA-FETÖ bağlantılı Enver Altaylı tarafından "Ya dizinin formatını değiştir ya da ayrıl!" denilerek tehdit edildiğini söyledi. Sınav'ın diziden el çektirilmesi sonrası FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı'nın Pana Filmi markaja alması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Senaryoya FETÖ müdahalesi" iddiasını kuvvetlendirdi.
Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin raftan inen dosya deyim yerindeyse pandoranın kutusunu açtı.
FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken soruşturma Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Diziye FETÖ incelemesi başlatıldı.
OSMAN SINAV'IN 'SIR'RINDA SIR PERDESİ ARALANIYOR: TEHDİT EDİLDİ
Bilindiği üzere Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni daha ilk sezonda (2004) bırakması uzun yıllardır tartışılıyor. Sınav bu ayrılığa ilişkin vefat etmeden önce "Bu sır benle gidecek" demişti.
Nitekim Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni bırakması için tehdit edildiği o döneme tanık olan birçok kişi tarafından dile getiriliyor.
"OSMAN'IN BELİNDE SİLAH GÖRMÜŞTÜM, TEDBİR ALIYORDU"
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay, Osman Sınav'ın, diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyledi. Olcay, "Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm, tedbir alıyordu. Ofisinde de mafya ombudsmanı diye adlandırdığı biriyle görüşmüştü" dedi. Kurtlar Vadisi'ne yönelik açılan FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu belirten Olcay, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" şeklinde konuştu.
"TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN DİZİDEN AYRILDI"
Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu soruşturması kapsamında Silivri'de ifade veren Raci Şaşmaz da Osman Sınav'ın tehdit edildiği için diziyi bıraktığını söylemiş, "Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur" demişti.
FETÖ "PUSU" KURDU: OSMAN SINAV'I ENVER ALTAYLI TEHDİT ETTİ
Öte yandan Sınav'ın diziden el çektirilmesinde FETÖ 'Pusu'su olduğu ortaya çıktı.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olan Osman Aksu, 30 Eylül'de verdiği ifadede Osman Sınav'ın FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi.
"YA DİZİNİN FORMATINI DEĞİŞTİR YA DA ÇEKİL" TEHDİDİ
SABAH'ta yer alan habere göre, 2004 yılının yaz ayında, Tahsin Sefa isimli şahısla beraber Osman Sınav'la görüştüklerini anlatan Aksu, "Sınav oldukça moralsizdi" dedi.
Aksu'nun anlatımına göre Osman Sınav o gün o masada şu ifadeleri kullandı:
Enver Altaylı tarafından tehdit edildim. Dizinin formatını değiştirmem ya da projeden ayrılmam istendi.
"OSMAN ABİYE SAHİP ÇIKALIM"
Olayın ardından Tahsin Sefa'nın iki kişiyi arayarak "Osman abiye sahip çıkalım" dediği Osman Aksu'nun ifadeleri arasında yer aldı.
ENVER ALTAYLI TEHDİT ETTİ, EKREM DUMANLI MARKAJA ALDI
"FETÖ'cü Enver Altaylı'nın tehdidi sonrası Osman Sınav diziden el çekti" denirken, Vadi'nin Pana Film himayesine girmesiyle FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı'nın Pana'yı sık sık ziyaret ettiği dosyaya girdi.
Bu durum "Senaryoya FETÖ müdahalesi" iddialarını kuvvetlendirdi.
ENVER ALTAYLI'NIN GÜLEN'E YAZDIĞI "KOZİNOĞLU" MEKTUBU
Enver Altaylı, geçmişte Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen'e mektup yazıp "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" demişti.
Yeniden sorgulanan FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklandı. Altaylı hakkında kuvvetli suç şüphesi ve delillerin yanı sıra kaçma ve delilleri karartma ihtimallerine dikkat çekildi.
FETÖ'NÜN EMNİYETÇİ SENARİSTİ BAYRAM ÖZBEK TUTUKLANDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Kurtlar Vadisi'ne konsept danışmanlığı yaptım" itirafında bulunan FETÖ'cü Bayram Özbek tutuklanmıştı.
Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu ortaya çıkan Özbek, FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde görev alan FETÖ'nün "Tahşiyeciler" kumpasındaki en kilit isim olarak biliniyor.
Özbek, Vadi'nin ilk yapımcısı yönetmen Osman Sınav'dan senaryo dersi aldığını bizzat kendi ağzından ifade etmişti.