Fon soruşturmasında kritik gelişme! İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın bugün “şüpheli” sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. Soruşturmanın bir diğer ayağında ise gözler SPK’ya çevrildi. Kurulun, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Daha önce mal varlıkları hakkında dondurma işlemi gündeme gelen İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadelerinin alınması bekleniyor.
Kaya çifti hakkında daha önce soruşturma kapsamında mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderilmişti.
GÖZLER SPK'DA
Soruşturmada bir diğer kritik sürecin ise Sermaye Piyasası Kurulu cephesinde yürütülmesi bekleniyor. SPK'nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
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