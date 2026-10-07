'YENİ' yiyicilerin rüşvet 'Çeşme'si patladı! Vananın başından imar müdürü çıktı: Otelciyle "50 oraya 20 buraya" pazarlığı kamerada
YENİ Partili Lal Denizli idaresindeki Çeşme Belediyesi'nde ÇEŞTUR üzerinden yürütülen kurumsal rüşvet ağı patladı. Takvim.com.tr haraç pazarlıklarını saniye saniye kanıtlayan gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmalarına ulaştı. Çeşme İmar Müdürü Buğçe Sağlamer'in kurduğu sistem, bir otelcinin ihbarıyla deşifre oldu. Otelciden yasal harcın 2,5 katı rüşvet istenirken, belediye personelleri Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, Buğçe Sağlamer adına WhatsApp üzerinden pazarlık yaptı. Gelen para gizli kasa Aydın'ın hesabına yatırıldı. 70 bin TL'lik dekont dosyaya girdi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet pazarlığının görüntüleri dosyaya girdi.Rüşvet pazarlığı kamerada
YASAL TUTARIN 2,5 KATI RÜŞVET
İhbarcı tarafından adli makamlara teslim edilen görüntülerde, şüpheli belediye personelinin bir vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave para talep ettiği görüldü.
TAKVİM'in ulaştığı soruşturmaya konu olan görüntülerde vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ve ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin ile telefon görüşmeleri yaptığı görülüyor.
Görüşmede, kira sözleşmesi, otel ve spa kira kontratı gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar açıkça duyuluyor.
BÖYLE HARAÇ KESTİLER: "MÜDÜRÜN NET KARARI, BU ŞARTI KOYDU"
Vatandaşın işlemlerinin halledilmesi için yasal harç bedelinin çok üzerinde bir meblağ istenirken, belediye personelinin "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor.
Konuşmaların devamında, üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın" denilerek işi alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttükleri anlaşılıyor.
"MÜDÜR KAÇACAK VEZNE KAPANACAK KARDEŞİM NE YAPTIN"
Skandalın en somut delili ise WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar ve para transferine ait dekontlar oldu.
Dosyaya giren ekran görüntülerine göre, ÇEŞTUR personeli Aziz Metin, vatandaşa WhatsApp üzerinden Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait İBAN numarasını gönderiyor.
Rüşvet ağında kasa olarak kullanıldığı değerlendirilen bu hesaba paranın acil yatırılması için Aziz Metin'in, "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın" şeklinde baskı yaptığı görülüyor.
GİZLİ KASA AYDIN: 70 BİN LİRALIK DEKONT DOSYAYA GİRDİ
İhbarcı söz konusu paranın, kendisine bildirilen ve "kasa" olduğu değerlendirilen ve adı Aydın Aydemir olan şüpheli şahsa ait IBAN hesabına gönderilmesinin istendiği belirtti.
İhbarcı, para gönderme işlemine ilişkin dekontu da adli dosyaya eklenmek üzere makamlara teslim etti.
DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN MESAJLARI SİLDİ
Belediye çalışanın mesajları gönderdikten sonra delilleri yok ettiğini belirten ihbarcı vatandaş, "Normalden attı, biz okumayalım delil olmasın diye iletileri sildi tek göstermelik attı bize." ifadelerini kullandı.
"MÜDÜR SAĞDA SOLDA KONUŞULMASIN DİYE TUTAR DEMEDİ"
Takvim, ÇEŞTUR'daki rüşvet pazarlığının kayıtlarını deşifre etti.
(ÇEŞTUR Büro Memuru) Deniz Songül Yalçın: Çıkmış ayarlayacak işte, paslaşıyorsunuz. Aradı bilgi verdi bana.
İhbarcı otelci: Tamam çok teşekkür ederim.
Deniz Songül Yalçın: Kafanda soru işareti kalmasın. Müdürün bilgi dahilinde ki imzalamış ki hani alabildiler.
İhbarcı otelci: Kafamda soru işareti yok. Müdür bana "şu kadar" demedi.
Deniz Songül Yalçın: İşte onu konuşmaz bilerek hani sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın diye
İhbarcı otelci: Bizim başka işlerimiz de olacak madem biz bu kanaldan yürüdük. Bir ruhsat bir işimiz daha var ama bu büyük. Bunu da bir istişare edelim mi?
Deniz Songül Yalçın: Tabii konuşuruz. O konularda ben fazla ilgilenmiyorum, fazla böyle şeylerin içinde bulunmak da istemiyorum açıkçası.
HARAÇ TARİFESİ KAYITLARDA: 50 ORAYA 20 BURAYA
ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin ile yapılan görüşmenin kayıtları:
Aziz Metin: Ne yaptın konuşabildin mi?
İhbarcı otelci: He ben Deniz'le görüştüm abi. İmarındaki müdürle görüşmüş. Buğçe miydi? İşte şey demişler abi bir miktar para vereceğiz. Bir de 20.000 lira otel harcı ödeyeceğiz abi.
Aziz Metin: Doğrudur
İhbarcı otelci: Güvenle yapalım mı? Müdür bize yanlış yapmasın?
Aziz Metin: Kardeşim müdür sana yanlış falan yapmaz zaten müdür kendisi imzalayacak be abi
İhbarcı otelci: Tamam tamam abi. Ben yarın sabah yanına geleyim mi?
Aziz Metin: Yarın sabah değil, şu an yatıracak mısın, onu söyle bana
İhbarcı otelci: Yaptıracağım yaptıracağım abi
Aziz Metin: Tamam yaptıracaksan şu an vezne kapanmadan halledelim.
İhbarcı otelci: Ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım
Aziz Metin: Ben sana IBAN atacağım sıkıntı yok. Sen IBAN'a direkt o tutarı yolla önemli değil.
İhbarcı otelci: 50 mi oraya atacağım?
Aziz Metin: Bak 50 oraya atacaksın 20 de harç için atacaksın.
KİRLİ ÇARKI KARI KOCA KAVGASI AÇIK ETTİ
Öte yandan Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan mimar Efe Sağlamer'in, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, yaptığı itiraflar yolsuzluk düzenini açık etmişti.Mimar eşten müdür vekiline "Rüşvet" ihbarı
Şikayet dilekçesinde sahte imzalarla verilen milyonluk ruhsatlar, 120 bin liralık lüks cep telefonu rüşveti ve belediye içinde kadrolaşan bir "İstanbul Ekibi"nden bahsedilmişti. Efe Sağlamer, savcılık dilekçesinde Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğunu ve bazı işlemlerin doğrudan Belediye Başkanı'nın adı kullanılarak yürütüldüğünü öne sürdü.
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