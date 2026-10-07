YASAL TUTARIN 2,5 KATI RÜŞVET İhbarcı tarafından adli makamlara teslim edilen görüntülerde, şüpheli belediye personelinin bir vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave para talep ettiği görüldü.

TAKVİM'in ulaştığı soruşturmaya konu olan görüntülerde vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ve ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin ile telefon görüşmeleri yaptığı görülüyor. Görüşmede, kira sözleşmesi, otel ve spa kira kontratı gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar açıkça duyuluyor. BÖYLE HARAÇ KESTİLER: "MÜDÜRÜN NET KARARI, BU ŞARTI KOYDU" Vatandaşın işlemlerinin halledilmesi için yasal harç bedelinin çok üzerinde bir meblağ istenirken, belediye personelinin "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor. Konuşmaların devamında, üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın" denilerek işi alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttükleri anlaşılıyor.

Çeşme'deki rüşvet pazarlığının yazışmaları çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"MÜDÜR KAÇACAK VEZNE KAPANACAK KARDEŞİM NE YAPTIN"



Skandalın en somut delili ise WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar ve para transferine ait dekontlar oldu.

Dosyaya giren ekran görüntülerine göre, ÇEŞTUR personeli Aziz Metin, vatandaşa WhatsApp üzerinden Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait İBAN numarasını gönderiyor.

Rüşvet ağında kasa olarak kullanıldığı değerlendirilen bu hesaba paranın acil yatırılması için Aziz Metin'in, "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın" şeklinde baskı yaptığı görülüyor.



GİZLİ KASA AYDIN: 70 BİN LİRALIK DEKONT DOSYAYA GİRDİ



İhbarcı söz konusu paranın, kendisine bildirilen ve "kasa" olduğu değerlendirilen ve adı Aydın Aydemir olan şüpheli şahsa ait IBAN hesabına gönderilmesinin istendiği belirtti.

İhbarcı, para gönderme işlemine ilişkin dekontu da adli dosyaya eklenmek üzere makamlara teslim etti.