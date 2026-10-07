Cemil Tugay’dan AK Parti Kongre Merkezi çıkışında net mesaj... Yeni katılımlar yolda mı? | Cumhuriyet mirası vurgusu dikkat çekti
AK Parti ailesine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, rozet töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada kentin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Rozet merasimindeki konuşmasında geçen “kimsesizlerin kimsesi olma” ifadesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu hatırlatan Tugay, bu sözün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet tarifini yansıttığını dile getirdi. Tugay, AK Parti'nin cumhuriyet mirasını sahiplendiğini belirterek, diğer ilçelerden gelebilecek yeni katılımlar hakkında da duyumlar aldığını ancak kesin bilgisi olmadığını aktardı.
Siyasi rotasını AK Parti'ye çeviren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, rozet takma töreninin heyecanını ve kentin geleceğine dair planlarını AK Parti Kongre Merkezi çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle paylaştı.
"O SÖZLER CUMHURBAŞKANIMIZA AİT"
Rozet takma töreninde yaptığı duygusal konuşmadaki kimsesizlerin kimsesi olma vurgusuna açıklık getiren Tugay, "O sözler Cumhurbaşkanımıza ait, Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim." dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet tarifini hatırlatan Tugay, "Biliyorsunuz Atatürk'ün de 'cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye ifadesi var. Yani AK Parti'nin cumhuriyetin mirasını taşıdığına dair ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim." diye konuştu.
"İZMİR RAHATLAYACAK"
AK Parti'ye katılım sürecinde bakanlar ve milletvekilleri tarafından çok iyi karşılandığını belirten Tugay, herkesin tek düşüncesinin kente hizmet etmek olduğunu dile getirdi.
İzmir'in sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcayacaklarını anlatan Tugay, "Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN NE ZAMAN İZMİR'E GELECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel İzmir ziyaretine ilişkin soruları da cevaplayan Tugay, takvimin AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan koordinesinde yürütüldüğünü aktardı.
Sürecin detaylarına değinen Tugay, "Eyyüp Başkanım davet etti kendisini. Programına göre belirlenecek. Öyle bir durum olduğunda mutlaka haberdar olursunuz." dedi.
İLÇELERDEN AK PARTİ'YE KATILIM OLACAK MI
Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerden yeni katılımlar olup olmayacağına yönelik iddiaları değerlendiren Tugay, kesin bilgisinin bulunmadığını fakat çeşitli duyumlar aldığını öne sürdü.
Siyasetteki hareketliliğe dikkat çeken Tugay, "Yani benim o konuda kimseyle görüşmem yok açıkçası. O yüzden ben bilemiyorum. Ama herkesin kulağına gelenler bizim de kulağımıza geliyor. Hayırlısı olsun. Yani herkes doğru bildiğini yapacak, öyle söyleyeyim." diye konuştu.
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş süreci ve rozet merasiminde yaşananlarla ilgili detayları haberimizden okuyabilirsiniz.