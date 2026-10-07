"İZMİR RAHATLAYACAK"

AK Parti'ye katılım sürecinde bakanlar ve milletvekilleri tarafından çok iyi karşılandığını belirten Tugay, herkesin tek düşüncesinin kente hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

İzmir'in sorunlarını çözmek için yoğun mesai harcayacaklarını anlatan Tugay, "Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE ZAMAN İZMİR'E GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel İzmir ziyaretine ilişkin soruları da cevaplayan Tugay, takvimin AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan koordinesinde yürütüldüğünü aktardı.

Sürecin detaylarına değinen Tugay, "Eyyüp Başkanım davet etti kendisini. Programına göre belirlenecek. Öyle bir durum olduğunda mutlaka haberdar olursunuz." dedi.