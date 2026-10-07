Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı öncesinde tören alanında duygusal anlar yaşandı. Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında durarak törene katılanların taziyelerini kabul etti. Sanat camiasından ve sevenlerinden çok sayıda isim usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇELENK GÖNDERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk sinemasının ilk havacılık filmi olan Şafak Bekçileri'nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenen Göksel Arsoy'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı çelenk gönderdi.