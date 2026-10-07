Altın Çocuk’a asker selamıyla veda! Yeşilçam yıldızı Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının efsane isimlerinden Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncu Göksel Arsoy, 5 Ekim'de yaşamını yitirmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam'a damga vuran usta sanatçı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
TABUTU BAŞINDA TAZİYELERİ OĞLU KABUL ETTİ
Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı öncesinde tören alanında duygusal anlar yaşandı. Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında durarak törene katılanların taziyelerini kabul etti. Sanat camiasından ve sevenlerinden çok sayıda isim usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÇELENK GÖNDERDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk sinemasının ilk havacılık filmi olan Şafak Bekçileri'nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenen Göksel Arsoy'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı çelenk gönderdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları da Göksel Arsoy'un cenazesindeki yerlerini aldılar.
TABUTUNDA TÜRK BAYRAĞI VE GALATASARAY BAYRAĞI YER ALDI
Usta oyuncunun naaşının bulunduğu tabutun üzerine Türk bayrağının yanı sıra gönül verdiği kulüp olan Galatasaray'ın bayrağı örtüldü. Cenaze alanına gelen sevenleri tabut başında dualar etti.
Arsoy'un cenazesi sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.