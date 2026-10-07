Dünya Kupası'nda grubundan çıkamayan A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne de istediği başlangıcı yapamadı. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı ilk dört maçın tamamını kaybeden ay-yıldızlı ekipte alınan sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

TFF'NİN AYRILIK KARARI ALDIĞI İDDİA EDİLDİ Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Uluslar Ligi'nde dört maç sonunda puan alınamamasının ardından Montella ile yolların ayrılması yönünde karar aldı. 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik direktörün yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtilirken, TFF yönetiminin ayrılık halinde Montella'ya 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyeceği öne sürüldü.