Arrivederci Montella! İtalyan teknik adamla yollar ayrılıyor: İşte tazminatı
Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de kötü sonuçlar alan A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı, Montella'ya 5 aylık maaşı tutarında tazminat ödeneceği öne sürüldü.
Dünya Kupası'nda grubundan çıkamayan A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ne de istediği başlangıcı yapamadı.
Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı ilk dört maçın tamamını kaybeden ay-yıldızlı ekipte alınan sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
TFF'NİN AYRILIK KARARI ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Uluslar Ligi'nde dört maç sonunda puan alınamamasının ardından Montella ile yolların ayrılması yönünde karar aldı.
2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik direktörün yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtilirken, TFF yönetiminin ayrılık halinde Montella'ya 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyeceği öne sürüldü.
DÖRT MAÇTA 11 GOL YEDİ
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasından puan çıkaramadı.
Türkiye, Fransa'ya sahasında 1-0, İtalya'ya yine iç sahada 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip bu süreçte rakip fileleri yalnızca iki kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.
Dört maç sonunda sıfır puanda kalan Türkiye'nin aldığı sonuçlar, Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından Montella üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
SON YEDİ MAÇTA ALTI MAĞLUBİYET
Türkiye'nin kötü sonuç serisi Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı.
A Milli Takım, oynadığı son yedi karşılaşmanın altısını kaybederken bu dönemdeki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı.
Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan milliler, Uluslar Ligi'ndeki dört yenilginin ardından 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
TARAFTARDAN MONTELLA'YA İSTİFA ÇAĞRISI
Sonuçların ardından tribünlerde de Montella'ya yönelik tepkiler arttı.
İtalya deplasmanında milli takımı destekleyen Türk taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratında bulundu.
İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan ilk İtalya karşılaşması ile Belçika deplasmanında da taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.
TFF'nin ayrılık kararını uygulaması halinde, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın A Milli Takım'daki görev süresi planlanandan önce sona erecek.