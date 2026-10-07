MECLİS'İ TERK EDEN MUHALEFET TEPKİ

Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadık, kaçınmayız. Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. İyi niyet yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayeti edeceğimiz yer yine milletimiz olacaktır.

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, son toplantımızdan bu yana AK kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler Yüce Meclis'in çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığı'nda, belediye başkanlarımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan Genel Başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik. Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.

AK kadrolar olarak milletimize hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Gençler, merhum Namık Kemal ne diyor? "Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten." Yani kendini bilen, insan bilenler halka hizmetten usanmaz. Mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez.

İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizlerde bıkmadan usanmadan millete ve devlete hizmetten el çekmeyeceğiz. Tüm Milletvekillerimizin gece gündüz demeden yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek Meclis çatısı altında gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakârlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum.

Gündem ile ilgili değerlendirmelerime geçmeden önce ekonomiye dair verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dokuz aylık ihracatımız yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Son olarak pazartesi günü eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir.

Milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Ama enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden hedeflerimize ulaşacağız.