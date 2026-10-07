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Ankara-Moskova hattında tele diplomasi: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü... Arabuluculuk teklifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ankara ve Moskova eksenindeki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden olan Karadeniz bölgesindeki seyrüsefer emniyetinin sağlanması hususunda yürütülen çalışmaların taşıdığı kritik önem vurgulandı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan temasların başlatılması sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu en üst düzeyde yineledi.

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Ankara-Moskova hattında tele diplomasi: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü... Arabuluculuk teklifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler düzeyinde yapılan temaslarda Türkiye ve Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ankara-Moskova hattında tele diplomasi: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü... Arabuluculuk teklifi-2

KARADENİZ VURGUSU

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden olan bölgesel güvenlik konularında net mesajlar verildi. Başkan Erdoğan, Karadeniz bölgesinde seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini dile getirdi.

Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan ve Putin (Foto: AA)Başkan Erdoğan ve Putin (Foto: AA)

SEÇİM TEBRİĞİ

Diplomatik konuların yanı sıra görüşmede liderler arası kişisel diyalog da yer buldu. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladı. Erdoğan ayrıca, Putin'in partisinin Duma seçimlerinde gösterdiği başarıyı tebrik etti.

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Ankara-Moskova hattında tele diplomasi: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü... Arabuluculuk teklifi-4 Ankara-Moskova hattında tele diplomasi: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü... Arabuluculuk teklifi-5 Ankara-Moskova hattında tele diplomasi: Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü... Arabuluculuk teklifi-6

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