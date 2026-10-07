Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler düzeyinde yapılan temaslarda Türkiye ve Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KARADENİZ VURGUSU

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden olan bölgesel güvenlik konularında net mesajlar verildi. Başkan Erdoğan, Karadeniz bölgesinde seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini dile getirdi.

Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduklarını bildirdi.