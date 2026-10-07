Sokaklarda güvenliğin sağlanması, çocuklara ve yayalara yönelik köpek saldırılarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen sahipsiz hayvanları toplama çalışmaları sürerken, Ankara Çankaya'da dikkat çeken 'tuhaf' bir eylem gerçekleştirildi. Ankara’da sokak köpekleri için eylem: “Haydi havla, sen de havla” Çankaya Belediyesi önünde toplanan ve kendilerini hayvansever olarak tanımlayan bir grup, başıboş köpeklerin toplanmasını protesto etti.

MAMA KABI VE KÖPEK RESİMLERİYLE OYUN Eylem sırasında "Haydi havla, sen de havla" diye garip bir şarkı seslendirilirken, gruptan bir kadının çantasından çıkardığı mama kabına köpek maması dökmesi ve etrafa bastırdığı sokak köpeği fotoğraflarını sergileyerek sessiz tiyatro oyunu sergilemesi çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlığına neden oldu.