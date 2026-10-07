Çankaya'da sokak köpekleri provokasyonu: "Havla" diye bağırıp mama serptiler
Ankara Çankaya’da sahipsiz ve başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını istemeyen bir grup tarafından düzenlenen sıra dışı eylem kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Eylemde “Haydi havla, sen de havla” şarkısı eşliğinde tiyatro gösterisi yapılması vatandaşların tepkisini çekerken güvenlik, toplum sağlığı ve modern barınak imkanları yeniden gündeme taşındı.
Sokaklarda güvenliğin sağlanması, çocuklara ve yayalara yönelik köpek saldırılarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen sahipsiz hayvanları toplama çalışmaları sürerken, Ankara Çankaya'da dikkat çeken 'tuhaf' bir eylem gerçekleştirildi.Ankara’da sokak köpekleri için eylem: “Haydi havla, sen de havla”
Çankaya Belediyesi önünde toplanan ve kendilerini hayvansever olarak tanımlayan bir grup, başıboş köpeklerin toplanmasını protesto etti.
MAMA KABI VE KÖPEK RESİMLERİYLE OYUN
Eylem sırasında "Haydi havla, sen de havla" diye garip bir şarkı seslendirilirken, gruptan bir kadının çantasından çıkardığı mama kabına köpek maması dökmesi ve etrafa bastırdığı sokak köpeği fotoğraflarını sergileyerek sessiz tiyatro oyunu sergilemesi çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlığına neden oldu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "BARINAKLAR YERİNE SOKAK TERCİH EDİLİYOR"
Eyleme ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. Yapılan yorumlarda eylemin ciddiyetten uzak olduğu vurgulanırken, vatandaşlar çocukların ve yayaların can güvenliği için sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanarak bakımevlerine alınması gerektiğini savundu.
SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN BAZI KULLANICI YORUMLARI
Barınakların gayet donanımlı ve işlevsel olduğunu belirten bir vatandaş bu saçma provokasyona şu şekilde tepki gösterdi:
"Çankaya Belediyesi'nin kocaman bir köpek barınağı var. Hayvanseverler eylem yapmak yerine gidip oradaki canlara mama yardımı yapabilir."
"Bunlar acaba hangi kavmin kalıntıları"
Eyleme ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Yapılan yorumlarda eylemin komik ve toplumsal gerçeklerden kopuk olduğu vurgulanırken, bir vatandaşın mama bağışlarına ve arkasındaki rant iddiasına dikkat çeken tespiti gündem oldu.
"Güzel tiyatro"
BARINAKLARDA MODERN BAKIM SAĞLANIYOR
Kamuoyu, belediyelerin bünyesinde yer alan modern rehabilitasyon ve bakımevlerinde hayvanların aşı, tedavi, kısırlaştırma ve düzenli beslenme imkanlarına kavuşturulduğunu hatırlatıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit eden sahipsiz sürülerin sokaklardan çekilip, kontrollü ve hijyenik barınak ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerinin hem toplum sağlığı hem de hayvanların refahı açısından en doğru yöntem olduğu vurgulanıyor.