İçişleri Bakanlığı , dijital ve finansal suçlarla mücadelede devrim niteliğinde bir adımı hayata geçiriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zekâ destekli ve adli makamlarla eş güdüm içinde müdahale edilmesini sağlayacak DOLUNAY Projesi'ni kamuoyuna duyurdu. Yeni sistemle birlikte dolandırıcılık ihbarlarına en fazla 18 dakika içinde müdahale edilerek paranın başka hesaplara ya da kripto varlıklara kaçırılmasının önüne geçilecek.

Vatandaşların emeğini ve birikimini korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi; savcılık, Emniyet, Jandarma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sisteminin tek bir merkez üzerinden entegre biçimde çalışacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, projenin temel hedefinin vatandaşların mağduriyetlerinin büyümesini önlemek ve haksız kazancın farklı hesaplara veya kripto varlıklara aktarılmasını engellemek olduğunu vurguladı.

"HARAMîLERE ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siber suçlulara sert mesaj vererek projenin vizyonunu şu sözlerle paylaştı:

"Milletimizin helal kazancına ve alın terine göz diken haramilere asla göz açtırmayacağız. Vatandaşımızın emeğini korumak, mağduriyetler büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız. Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin huzuru ve güvenliği için teknolojiyi daha etkin kullanmaya devam edeceğiz."