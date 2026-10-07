Haramilere göz açtırılmayacak! İçişleri'nden DOLUNAY Projesi hamlesi: Dolandırıcılık parasına 18 dakikada tedbir geliyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönemi başlatacak DOLUNAY Projesi’ni duyurdu. Yapay zekâ desteği ve 7 kurumun ortak koordinasyonuyla yürütülecek sistem sayesinde ihbarlara en fazla 18 dakikada müdahale edilecek; şüpheli hesaplar ve kripto varlıklar anında bloke edilecek.
İçişleri Bakanlığı, dijital ve finansal suçlarla mücadelede devrim niteliğinde bir adımı hayata geçiriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zekâ destekli ve adli makamlarla eş güdüm içinde müdahale edilmesini sağlayacak DOLUNAY Projesi'ni kamuoyuna duyurdu. Yeni sistemle birlikte dolandırıcılık ihbarlarına en fazla 18 dakika içinde müdahale edilerek paranın başka hesaplara ya da kripto varlıklara kaçırılmasının önüne geçilecek.
BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ: "TEMEL HEDEFİMİZ MAĞDURİYETLERİN BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEK"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, projenin temel hedefinin vatandaşların mağduriyetlerinin büyümesini önlemek ve haksız kazancın farklı hesaplara veya kripto varlıklara aktarılmasını engellemek olduğunu vurguladı.
Vatandaşların emeğini ve birikimini korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi; savcılık, Emniyet, Jandarma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sisteminin tek bir merkez üzerinden entegre biçimde çalışacağını ifade etti.
"HARAMîLERE ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siber suçlulara sert mesaj vererek projenin vizyonunu şu sözlerle paylaştı:
"Milletimizin helal kazancına ve alın terine göz diken haramilere asla göz açtırmayacağız. Vatandaşımızın emeğini korumak, mağduriyetler büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.
DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız. Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak.
Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin huzuru ve güvenliği için teknolojiyi daha etkin kullanmaya devam edeceğiz."
DOLUNAY PROJESİ NEDİR VE NEDEN HAYATA GEÇİRİLDİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (DOLUNAY) Projesi, dijital dolandırıcılık vakalarında yaşanan "zaman asimetrisini" ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
DOLUNAY TEŞKİLAT YAPISI: 7 KURUM TEK MERKEZDE
Merkez, 24 saat kesintisiz faaliyet gösterecek ve kurumlar arasındaki fiziksel yazışma engellerini tamamen kaldıracak. Merkezde görev alacak paydaşların rolleri ise şu şekilde yapılandırıldı:
İHBARDAN BLOKE KARARINA: 18 DAKİKALIK KRİTİK SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
DOLUNAY Projesi kapsamında vatandaşın bildirimi ile başlayan süreç adım adım şu şekilde işleyecek:
"TEK TUTANAK" SİSTEMİ VE VATANDAŞA ANLIK SMS BİLDİRİMİ
DOLUNAY sistemiyle birlikte fiziki yazışma ve posta/kargo süreçleri son buluyor:
Acele Önlem ve Suç Önleme Tutanağı: Tüm adli ve önleyici işlemler tek bir dijital evrakta toplanacak ve suç yerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına anında sevk edilecek.
Şeffaf Takip ve SMS Bilgilendirmesi: Vatandaşlar sürecin her aşamasından SMS ile haberdar edilecek. İlk başvuruda "Dolandırıcılık ihbarınız işleme alınmıştır" mesajı gidecek; dosya savcılığa sevk edildiğinde ise "Dosyanız başarıyla oluşturulup ilgili birimlere iletilmiştir. Anlık takip sağlanmaktadır" bildirimi yapılacak.
YASAL ZEMİN İÇİN MEVZUAT HAZIRLIKLARI BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı, DOLUNAY Projesi'nin eksiksiz ve güçlü bir yasal zemin üzerinde işlemesi için kanuni düzenleme çalışmalarını da başlattı. Hazırlanan mevzuat taslağıyla birlikte; kurumlar arası veri paylaşım yetkileri, hızlı bloke uygulama esasları ve anlık adli müdahale süreçlerinin yasal çerçevesi netleştirilecek.