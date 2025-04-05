Saral MHK’nin Mehmet Türkmen kararını eleştirdi

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında MHK tarafından Mehmet Türkmen'in görevlendirilmesine Trabzonspor'un tepkileri sürüyor. Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, "Tuz artık kokmuştur" başlıklı açıklamasında, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil orga- nize bir operasyo- nun ta ken- disidir. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından "en sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği 'uyduruk penaltı' hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir!" ifadesiTaner Saral ni kullandı.

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