AB’den Meta’ya bağımlılık yapan tasarım suçlaması

META SUÇLAMALARI REDDETTİ

Meta ise Komisyonun ön bulgularına katılmadığını açıkladı. Şirket sözcüsü, genç kullanıcıları korumaya yönelik hayata geçirilen önlemlerin değerlendirmede yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Meta sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri korumak için attığımız önemli adımları doğru bir şekilde hesaba katmayan bu ön bulgulara katılmıyoruz. Bu soruşturma başladığından beri, gençleri otomatik olarak koruyan ve ebeveynlere kontrol imkanı veren 'Genç Hesapları'nı kullanıma sunduk; bu sayede ebeveynler gece Instagram'a erişimi engelleyebiliyor ve günlük ekran süresini sadece 15 dakika ile sınırlayabiliyor."