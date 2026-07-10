Başkan Erdoğan'dan "milli güvenlik" mesajı: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu

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Milli Savunma Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eğitimini tamamlayan subaylarımızın mezuniyetinde olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN

Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile en güçlü katkıları yapacakları. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.

Misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum.

Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum.

Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler.

Milli ve mukaddes değerlerimiz için canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir.

Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile yürütülüyor.

Açıklamanın detayları gelecek...

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel