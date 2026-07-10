Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran rapor: 3 bebek kurtulabilirdi
Yenidoğan Çetesi davasında dosyaya giren 1284 sayfalık Adli Tıp Kurumu raporu, ihmaller zincirinin vahametini ortaya koydu. Raporda 7 bebeğin ölümünde illiyet bağı kurulurken, 3 bebeğin zamanında ve uygun tedaviyle kurtulma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 62 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Bebek ölümlerine ilişkin daha önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar dosyaya girmişti. Mahkeme heyeti, iki rapor arasındaki değerlendirme farklılıklarını dikkate alarak önceki celselerde Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan her bir bebek yönünden ayrı ayrı mütalaa hazırlanmasını istedi.
37 HEKİMİN İMZASINI TAŞIYAN 1284 SAYFALIK RAPOR
10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan ve 37 hekimin imzasını taşıyan raporlar mahkemeye sunuldu.
Toplam 1284 sayfalık raporda, her bebeğin ölüm sebebi ile tedavi süreçlerinde yapılan işlemlere yer verildi.
7 BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE İLLİYET BAĞI TESPİTİ
Raporlarda Roua Kadan, Ayaz Karaduman, Melek Süleymanoğlu, Michelle Nwando Opara, Halime Alkari, Kerem Muhammet Tokluoğlu ve henüz ismi koyulmamış Kaya ailesinin bebekleri için yapılan ihmaller ile bebeklerin ölümleri arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi.
Bebeklere zamanında uygun tanı ve tedavi yapılması durumunda da kurtulmalarının kesin olmadığı ifade edildi.
3 BEBEĞİN KURTULMA İHTİMALİ RAPORA GİRDİ
Havvanur Karakoç bebeğin ölüm nedeni, ileri derecede yetersiz beslenme, ağır akciğer hasarına bağlı solunum yetmezliği, beyin hasarı ve sepsis olarak belirlendi.
Sepsis, "vücudun enfeksiyona karşı aşırı ve hayati tehlike oluşturan yanıtı" olarak tanımlandı.
Raporda, uygunsuz bakım, takip, tedavi ve beslenme ile ölüm arasında illiyet bağı kuruldu. Zamanında uygun tedavi ve yeterli beslenme sağlanması halinde bebeğin kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu tespiti yapıldı.
ÖYKÜ BEBEĞİN TEDAVİSİNDE EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ
Öykü Helvacı bebeğin ölüm nedeni, ileri derecede prematüre ve solunum yetmezliği olarak belirlendi.
Surfaktan ve damar yoluyla beslenme tedavisindeki eksiklikler ile uzman hekim bulunmadan yürütülen resüsitasyon, raporda tıp kurallarına aykırı uygulamalar arasında gösterildi.
Kurul, uygun tedavi uygulanması halinde bebeğin kurtulma ihtimalinin bulunduğu yönünde değerlendirme yaptı.
SERDAROVA BEBEK İÇİN "KURTULMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİ" TESPİTİ
Bebek Serdarova'nın ölümünün, tıp kurallarına uygun yürütülmeyen tanı, takip, tedavi süreci ve resüsitasyon ile arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.
Raporda, tanı, takip ve tedavi sürecinin tıp kurallarına uygun olarak yürütülmesi halinde, doğum sonrasında kalp anomalisi tespit edilen bebeğin kurtulma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.