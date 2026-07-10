Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran rapor: 3 bebek kurtulabilirdi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 62 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bebek ölümlerine ilişkin daha önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar dosyaya girmişti. Mahkeme heyeti, iki rapor arasındaki değerlendirme farklılıklarını dikkate alarak önceki celselerde Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan her bir bebek yönünden ayrı ayrı mütalaa hazırlanmasını istedi.

37 HEKİMİN İMZASINI TAŞIYAN 1284 SAYFALIK RAPOR 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan ve 37 hekimin imzasını taşıyan raporlar mahkemeye sunuldu. Toplam 1284 sayfalık raporda, her bebeğin ölüm sebebi ile tedavi süreçlerinde yapılan işlemlere yer verildi. Takvim Kaynak Tercihleri