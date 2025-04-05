Başkan Doğan’dan çok flaş hamleler!

Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden yurt dışından bir kulüp satın alıp, pilot takım olarak kullanma projesi gündemdeki yerini korurken, Başkan Ertuğrul Doğan, Portekiz'le ilgili flaş bir adım attı. Geçtiğimiz gün yurt dışına çıkan Başkan Doğan'ın özellikle Portekiz'i tercih etme nedeninin buradaki oyuncu gelişiminin daha iyi olması ve genç oyuncuların burayı tercih etme konusunda daha istekli oluşunun olduğu öğrenildi.



Başkan Doğan, Trabzon altyapısından yetişen genç oyuncuların kendilerini geliştirmeleri için yurt dışında bir takıma kiralanmasını ve oradan yetişecek yetenekli oyuncuların da Bordo-Mavili kulübe kazandırılmasını istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN