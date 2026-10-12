Rams Park'ta Barçalandık! Galatasaray 1-4 Barcelona maç sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un golüyle öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede İspanyol temsilcisi, ikinci devrede bulduğu 3 golle galibiyete ulaştı. Galatasaray, Sporting yenilgisinin ardından Barcelona karşısında da puan alamadı. İşte yaşananlar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk etti. İtalyan hakem Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, ilk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ın tek golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi attı.
GOLLER
GALATASARAY 1-0 BARCELONA: ALEKSEY BATRAKOV
GOOOLLL!! Temsilcimiz Galatasaray hızlı hücumda çok iyi geldi! Aleksey Batrakov, topu ağlara gönderdi! https://t.co/U3ty3qQUvJ— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
GALATASARAY 1-1 BARCELONA: JOAO CANCELO
Barcelona, Cancelo'nun golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında skora denge getirdi. https://t.co/vTdjPDC2y4— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
GALATASARAY 1-2 BARCELONA: FERMIN LOPEZ
Barcelona, Fermin Lopez'in attığı golle 2-1 öne geçti. https://t.co/co37OBvqvI— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
GALATASARAY 1-3 BARCELONA: ANTHONY GORDON
Barcelona, Anthony Gordon'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. https://t.co/6Ny0okzNa3— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
GALATASARAY 1-4 BARCELONA: KARIM ADEYEMI
Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı. https://t.co/mYRVYU44PC— TRT Spor (@trtspor) October 13, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük çaldı.
6' Uğurcan Çakır'dan kurtarış
Olmo, savunma arkasına sarkarak Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan, İspanyol futbolcunun vuruşunu kurtardı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.
7' Joan Garcia tehlikeyi önledi
Davinson Sanchez'in uzun pasında Yunus Akgün savunma arkasına hareketlendi. Barcelona kalecisi Joan Garcia, kalesinden çıkarak topa kafayla müdahale etti ve tehlikeyi önledi.
8' Eren Elmalı araya girdi
Pedri'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Lamine Yamal hareketlendi. Eren Elmalı zamanında araya girerek topu uzaklaştırdı.
9' Osimhen ofsayta yakalandı
Yunus Akgün'ün havadan gönderdiği pasta Victor Osimhen savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
12' Lamine Yamal kaleyi bulamadı
Barcelona'da Lamine Yamal uzak mesafeden şansını denedi. Genç futbolcunun vuruşunda top auta çıktı.
14' Cubarsi tehlikeyi önledi
Barış Alper Yılmaz'ın sol kanada gönderdiği uzun pasta Leao hareketlendi. Cubarsi araya girerek topu taca gönderdi.
16' Gordon'un ortası sonuçsuz kaldı
Gordon'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta kimseye temas etmeden auta çıktı.
20' Davinson Sanchez'den kritik müdahale
Pedri'nin savunma arasına gönderdiği pasta Olmo hareketlendi. Davinson Sanchez son anda araya girerek topu Uğurcan Çakır'a bıraktı ve tehlikeyi önledi.
24' Olmo kafayla auta gönderdi
Lamine Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Olmo'nun kafa vuruşu auta çıktı.
25' Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış
Cancelo'nun sert vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen top Lamine Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın vuruşunda Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
26' Uğurcan, Olmo'yu durdurdu
Eric Garcia'nın sağ kanattan gönderdiği pasta Olmo topla buluştu. İspanyol futbolcunun vuruşunda Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
28' GOL | Galatasaray 1-0 Barcelona
Leao, sol kanattan taşıdığı topu Batrakov'a aktardı. Batrakov'un vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
32' Osimhen fırsatı değerlendiremedi
Yunus Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği pasta Osimhen topla buluştu ancak istediği kontrolü sağlayamayınca Galatasaray atağı sonuçsuz kaldı.
34' Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü
Kornerden yapılan ortada Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
37' Joan Garcia, Yunus Akgün'e geçit vermedi
Leao'nun sol kanattan çevirdiği topa Yunus Akgün gelişine vurdu. Kaleci Joan Garcia topu kontrol etti.
41' Lemina kaleyi bulamadı
Cubarsi'nin sektirdiği topu kazanan Leao, pasını Lemina'ya çıkardı. Lemina'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta top auta gitti.
42' Uğurcan Çakır topu yumrukladı
Cancelo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Olmo'ya doğru gelen topu Uğurcan Çakır yumruklayarak uzaklaştırdı.
43' GOL | Galatasaray 1-1 Barcelona
Olmo'nun kazandığı topun ardından Cancelo ceza sahasında topla buluştu. Portekizli futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti ve Barcelona beraberliği yakaladı.
45' İlk yarıya 3 dakika ilave edildi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
İLK YARI SONUCU | GALATASARAY 1-1 BARCELONA
Galatasaray, 28. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçti. Barcelona, 43. dakikada Cancelo'nun golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Santra vuruşunu Barcelona yaptı.
47' Gordon kaleyi bulamadı
Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Gordon arasındaki paslaşmaların ardından Gordon vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.
50' GOL | Galatasaray 1-2 Barcelona
Lamine Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fermin Lopez kafa vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu ve Barcelona öne geçti.
52' Yamal auta gönderdi
Fermin Lopez'in pasında Eren Elmalı'nın karşısında topla buluşan Lamine Yamal şutunu çekti. Top auta çıktı.
53' GOL | Galatasaray 1-3 Barcelona
Lamine Yamal sağ kanattan ceza sahasına girdi. Eren Elmalı'nın müdahalesinin ardından top yeniden Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın pasında Gordon dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
58' Galatasaray'da üç değişiklik
Batrakov, Lemina ve Yunus Akgün oyundan çıkarken Ugochukwu, Sane ve Sara mücadeleye dahil oldu.
59' Barcelona'da iki değişiklik
Olmo ve Gordon oyundan çıkarken Gabriel Jesus ile Adeyemi oyuna girdi.
62' Yamal'ın şutu engellendi
Lamine Yamal'ın gelişine yaptığı vuruşta Galatasaray savunması araya girerek topu engelledi.
64' Leao sarı kart gördü
Rafael Leao, Eric Garcia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
65' GOL | Galatasaray 1-4 Barcelona
Lamine Yamal'ın pasında Gabriel Jesus topla buluştu. Pozisyonun devamında seken topa Adeyemi gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
67' Galatasaray'da değişiklik
Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken Sallai mücadeleye dahil oldu.
70' Sane'nin atağı sonuçsuz kaldı
Torreira'nın pasında sağ kanatta hareketlenen Sane, kalesinden çıkan Joan Garcia ile karşı karşıya kaldı. Pozisyon Sane'nin yaptığı faulle sona erdi.
73' Barcelona'da iki değişiklik
Pedri ve Eric Garcia oyundan çıkarken Kounde ile Bernal mücadeleye dahil oldu.
74' Joan Garcia, Ugochukwu'yu durdurdu
Ugochukwu uzak mesafeden şansını denedi. Kaleci Joan Garcia topu kontrol etti.
75' Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi
Lamine Yamal'ın baskısıyla oluşan pozisyonda Uğurcan Çakır zamanında müdahale ederek gole izin vermedi.
76' Adeyemi yan ağlara takıldı
Adeyemi'nin yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
80' Galatasaray'da zorunlu değişiklik
Sakatlık yaşayan Torreira oyuna devam edemedi. Uruguaylı futbolcunun yerine Nhaga oyuna dahil oldu.
82' Barcelona'da değişiklik
Fermin Lopez oyundan çıkarken Gavi mücadeleye dahil oldu.
85' Sallai çizgiden çıkardı
Lamine Yamal'ın ortasında Adeyemi şutunu çekti. Sallai kale çizgisi üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
86' Sallai sarı kart gördü
Sallai, Gabriel Jesus'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Galatasaray 1-4 Barcelona
İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Barcelona, ikinci yarıda Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi'nin golleriyle Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın tek golünü ilk yarıda Batrakov kaydetti.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü yedek kulübesine çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Eren Elmalı, Mario Lemina ve Victor Osimhen'i başlangıç kadrosuna dahil etti.
Galatasaray, Barcelona karşısına Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga bulundu.
OSIMHEN VE LEMINA 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, 4 resmî karşılaşmanın ardından ilk 11'de görev aldı.
İki futbolcu, son olarak 4 Eylül'de oynanan Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlamıştı.
Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Osimhen ve Lemina, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmaları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesinde forma giyemedi.
İki futbolcu, 9 Ekim'deki Kasımpaşa karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu. Lemina 67. dakikada, Osimhen de 77. dakikada sahaya çıktı.
Okan Buruk, Barcelona karşılaşmasında her iki futbolcuya da ilk 11'de görev verdi.
EREN ELMALI DA İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'ın millî sol beki Eren Elmalı, 2 resmî maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Son olarak Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor karşısında ilk 11'de başlayan Eren, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarına yedek kulübesinde başlamıştı.
Barcelona karşılaşmasıyla birlikte yeniden ilk 11'e dönen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına da başlangıç kadrosunda çıktı.
Eren Elmalı, sarı-kırmızılıların ilk haftada Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada da ilk 11'de görev yapmıştı.
BARCELONA'DA 4 FUTBOLCU DEĞİŞTİ
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'nın 8. haftasında Getafe'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Alman teknik adam, Jules Kounde, Xavi Espart, Gavi ve Gabriel Jesus'u yedek kulübesine çekti. Bu isimlerin yerine Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez'e şans verdi.
Barcelona, Galatasaray karşısına Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo ilk 11'iyle başladı.
İspanyol temsilcisinin yedek kulübesinde Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Alejandro Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Xavi Espart, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Jules Kounde ve Hamza Abdelkarim yer aldı.
LIVAKOVIC 596 GÜN SONRA RAMS PARK'TA
Barcelona'nın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 596 gün sonra RAMS Park'a geldi.
Daha önce Fenerbahçe forması giyen Livakovic, son olarak 24 Şubat 2025 tarihinde aynı statta bulunmuştu.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbide Livakovic, sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde yer almıştı.
Hırvat kaleci, Barcelona'nın Galatasaray ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yedekler arasında bulundu.
BARCELONA 1671 GÜN SONRA İSTANBUL'DA
Barcelona, 1671 gün sonra Galatasaray ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
İki takım, aynı statta son olarak 17 Mart 2022 tarihinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşmıştı.
Söz konusu müsabakayı Barcelona, Pedri ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı. Galatasaray'ın tek golünü Marcao kaydetmişti.
Barcelona'nın 2022 yılındaki karşılaşmada ilk 11'de oynayan Pedri ve Eric Garcia, Galatasaray ile yapılan yeni mücadelede de başlangıç kadrosunda yer aldı.
TRİBÜNLERDE FİLİSTİN VE GAZZE MESAJI
Galatasaray taraftarları, Barcelona karşılaşması öncesinde kale arkası tribünlerinde Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.
Taraftarların açtığı İngilizce pankartlarda "İnsanlık, Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Özgür Filistin" mesajları yer aldı.
RAMS PARK'TA 2 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma için RAMS Park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Maç nedeniyle stat içinde ve çevresinde yaklaşık 2 bin polis görev yaptı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da stadı ziyaret ederek karşılaşma öncesindeki güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.
UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE BARCELONA KAZANDI
Galatasaray ile Barcelona'nın 19 yaş altı takımları, UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasında Ümraniye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İspanyol temsilcisi, mücadelenin 18. dakikasında Pedro Rodriguez'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'da Dağhan Kahraman, 87. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
GALATASARAY'DA SINGO KADRODA YOK
Galatasaray, Barcelona karşılaşmasında Wilfried Singo'dan yararlanamadı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi listesinde bulunmadıkları için karşılaşmada görev alamadı.
BARCELONA'DA RAPHINHA YOK
Barcelona, Galatasaray deplasmanına bazı futbolcularından yoksun geldi.
İspanyol temsilcisinde Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Andreas Christensen ve Roony Bardghji de sakatlıklarından dolayı İstanbul'a getirilmeyen oyuncular arasında bulundu.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray karşısında hücum hattında Lamine Yamal, Anthony Gordon ve Dani Olmo'ya ilk 11'de görev verdi.
İLKAY GÜNDOĞAN ESKİ TAKIMINA KARŞI YEDEK
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Barcelona'ya karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
2023-2024 sezonunda Barcelona forması giyen İlkay, İspanyol temsilcisiyle 51 resmî karşılaşmaya çıktı ve 5 gol kaydetti.
2025 yılında Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, Barcelona karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer almadı.