Galatasaray'ın tek golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi attı.

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İspanya temsilcisi Barcelona 'yı RAMS Park'ta konuk etti. İtalyan hakem Marco Guida'nın yönettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, ilk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Karim Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1 yaptı. https://t.co/mYRVYU44PC

GOOOLLL!! Temsilcimiz Galatasaray hızlı hücumda çok iyi geldi! Aleksey Batrakov, topu ağlara gönderdi! https://t.co/U3ty3qQUvJ





MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük çaldı.

6' Uğurcan Çakır'dan kurtarış

Olmo, savunma arkasına sarkarak Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan, İspanyol futbolcunun vuruşunu kurtardı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

7' Joan Garcia tehlikeyi önledi

Davinson Sanchez'in uzun pasında Yunus Akgün savunma arkasına hareketlendi. Barcelona kalecisi Joan Garcia, kalesinden çıkarak topa kafayla müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

8' Eren Elmalı araya girdi

Pedri'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Lamine Yamal hareketlendi. Eren Elmalı zamanında araya girerek topu uzaklaştırdı.

9' Osimhen ofsayta yakalandı

Yunus Akgün'ün havadan gönderdiği pasta Victor Osimhen savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

12' Lamine Yamal kaleyi bulamadı

Barcelona'da Lamine Yamal uzak mesafeden şansını denedi. Genç futbolcunun vuruşunda top auta çıktı.

14' Cubarsi tehlikeyi önledi

Barış Alper Yılmaz'ın sol kanada gönderdiği uzun pasta Leao hareketlendi. Cubarsi araya girerek topu taca gönderdi.

16' Gordon'un ortası sonuçsuz kaldı

Gordon'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta kimseye temas etmeden auta çıktı.

20' Davinson Sanchez'den kritik müdahale

Pedri'nin savunma arasına gönderdiği pasta Olmo hareketlendi. Davinson Sanchez son anda araya girerek topu Uğurcan Çakır'a bıraktı ve tehlikeyi önledi.

24' Olmo kafayla auta gönderdi

Lamine Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Olmo'nun kafa vuruşu auta çıktı.

25' Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış

Cancelo'nun sert vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen top Lamine Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın vuruşunda Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

26' Uğurcan, Olmo'yu durdurdu

Eric Garcia'nın sağ kanattan gönderdiği pasta Olmo topla buluştu. İspanyol futbolcunun vuruşunda Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

28' GOL | Galatasaray 1-0 Barcelona

Leao, sol kanattan taşıdığı topu Batrakov'a aktardı. Batrakov'un vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

32' Osimhen fırsatı değerlendiremedi

Yunus Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği pasta Osimhen topla buluştu ancak istediği kontrolü sağlayamayınca Galatasaray atağı sonuçsuz kaldı.

34' Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Kornerden yapılan ortada Osimhen kafa vuruşunu yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

37' Joan Garcia, Yunus Akgün'e geçit vermedi

Leao'nun sol kanattan çevirdiği topa Yunus Akgün gelişine vurdu. Kaleci Joan Garcia topu kontrol etti.

41' Lemina kaleyi bulamadı

Cubarsi'nin sektirdiği topu kazanan Leao, pasını Lemina'ya çıkardı. Lemina'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta top auta gitti.

42' Uğurcan Çakır topu yumrukladı

Cancelo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Olmo'ya doğru gelen topu Uğurcan Çakır yumruklayarak uzaklaştırdı.

43' GOL | Galatasaray 1-1 Barcelona

Olmo'nun kazandığı topun ardından Cancelo ceza sahasında topla buluştu. Portekizli futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti ve Barcelona beraberliği yakaladı.

45' İlk yarıya 3 dakika ilave edildi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

İLK YARI SONUCU | GALATASARAY 1-1 BARCELONA

Galatasaray, 28. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçti. Barcelona, 43. dakikada Cancelo'nun golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

Galatasaray ile Barcelona arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Santra vuruşunu Barcelona yaptı.

47' Gordon kaleyi bulamadı

Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Gordon arasındaki paslaşmaların ardından Gordon vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

50' GOL | Galatasaray 1-2 Barcelona

Lamine Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fermin Lopez kafa vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu ve Barcelona öne geçti.

52' Yamal auta gönderdi

Fermin Lopez'in pasında Eren Elmalı'nın karşısında topla buluşan Lamine Yamal şutunu çekti. Top auta çıktı.

53' GOL | Galatasaray 1-3 Barcelona

Lamine Yamal sağ kanattan ceza sahasına girdi. Eren Elmalı'nın müdahalesinin ardından top yeniden Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın pasında Gordon dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

58' Galatasaray'da üç değişiklik

Batrakov, Lemina ve Yunus Akgün oyundan çıkarken Ugochukwu, Sane ve Sara mücadeleye dahil oldu.

59' Barcelona'da iki değişiklik

Olmo ve Gordon oyundan çıkarken Gabriel Jesus ile Adeyemi oyuna girdi.

62' Yamal'ın şutu engellendi

Lamine Yamal'ın gelişine yaptığı vuruşta Galatasaray savunması araya girerek topu engelledi.

64' Leao sarı kart gördü

Rafael Leao, Eric Garcia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' GOL | Galatasaray 1-4 Barcelona

Lamine Yamal'ın pasında Gabriel Jesus topla buluştu. Pozisyonun devamında seken topa Adeyemi gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

67' Galatasaray'da değişiklik

Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken Sallai mücadeleye dahil oldu.

70' Sane'nin atağı sonuçsuz kaldı

Torreira'nın pasında sağ kanatta hareketlenen Sane, kalesinden çıkan Joan Garcia ile karşı karşıya kaldı. Pozisyon Sane'nin yaptığı faulle sona erdi.

73' Barcelona'da iki değişiklik

Pedri ve Eric Garcia oyundan çıkarken Kounde ile Bernal mücadeleye dahil oldu.

74' Joan Garcia, Ugochukwu'yu durdurdu

Ugochukwu uzak mesafeden şansını denedi. Kaleci Joan Garcia topu kontrol etti.

75' Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi

Lamine Yamal'ın baskısıyla oluşan pozisyonda Uğurcan Çakır zamanında müdahale ederek gole izin vermedi.

76' Adeyemi yan ağlara takıldı

Adeyemi'nin yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

80' Galatasaray'da zorunlu değişiklik

Sakatlık yaşayan Torreira oyuna devam edemedi. Uruguaylı futbolcunun yerine Nhaga oyuna dahil oldu.

82' Barcelona'da değişiklik

Fermin Lopez oyundan çıkarken Gavi mücadeleye dahil oldu.

85' Sallai çizgiden çıkardı

Lamine Yamal'ın ortasında Adeyemi şutunu çekti. Sallai kale çizgisi üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

86' Sallai sarı kart gördü

Sallai, Gabriel Jesus'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

Maç sonucu | Galatasaray 1-4 Barcelona

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada Barcelona, ikinci yarıda Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi'nin golleriyle Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın tek golünü ilk yarıda Batrakov kaydetti.