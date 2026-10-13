Ümit Özlale'nin hayali bilgileri... Bakan Göktaş'tan MKK vurgusu: Ülkenin bakanı olarak ben erişemiyordum
'Yeni' muhalefet kanadı, bir kez daha kendi kurduğu yalan ağında boğuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayında fon soruşturması üzerinden ailesine ve babası Hasan Özdemir’e yönelik yürütülen organize iftira kampanyasının iç yüzünü gözler önüne serdi. "MKK'ya ulaşıp sınırlı bilgi alabildim. Ümit Özlale'nin elinde olan bilgi ve belgeler bende yoktu. Bu ülkenin bakanı olarak ben erişemiyordum." diyen Bakan Göktaş muhalefeti ucuz siyaset yapmakla eleştirdi.
Türkiye'nin gündeminde yer alan fon soruşturmaları üzerinden yeni bir provokasyona imza atmaya çalışan 'yeni' muhalefet, bir kez daha kendi yalanlarında boğuldu.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve bazı muhalefet milletvekillerinin, kimlik numaralarını karıştırarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'i hedef alan asılsız iddiaları, bir "itibar suikastı" girişimini gün yüzüne çıkardı.Bakan Göktaş: Hayali bilgilere suç duyurusu
BAKAN GÖKTAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olayın gerçeğin arkasına sığınmadan, tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla yürütüldüğünü gözler önüne seren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber canlı yayınında yaşanan süreçin iç yüzünü tüm çıplaklığıyla anlattı.
Bakan Göktaş, şahsına ve ailesine yönelik bu aşağılık iftiraları atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında derhal suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında yeni açıklamalarda bulundu.
Fon soruşturması kapsamında ailesinin hedef alındığını belirterek iddialara ilişkin sürecin önceden planlandığını öne sürdü. Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmaya ilişkin tutumunun net olduğunu ifade ederek, ucu kime dokunursa dokunsun gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.
İddialardan bir gün önce Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bilgilendirmesi sırasında bakan ve bakan yakınları üzerinden konunun gündeme getirildiğini aktaran Göktaş, akşam saatlerinde kendisine de bu yönde bir girişim olabileceğinin iletildiğini söyledi.
"NE BABAMIN NE DE AİLEMİN FONLARDA TEK BİR HESABI YOK"
Ailesinin fonlarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki ellerinde delil de olsa böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlar. Böyle bir delil yok çünkü, isim benzerliği vardır. Benim ailemle ilgili değildir."
Göktaş, iddiaların gündeme gelmesinin ardından ailesiyle görüştüğünü ve onları önceden bilgilendirdiğini belirtti. Süreçte farklı sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ve ailesine yönelik saldırıların organize edildiğini ileri sürdü.
SPK VE TMSF İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Bakan Göktaş, iddiaların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile iletişime geçtiğini anlattı. Babası Hasan Özdemir'in Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden kontrol yaptırdığını belirten Göktaş, babasının söz konusu işlemlerle bağlantısının bulunmadığını gördüğünü ifade etti.
Bakan Göktaş şöyle konuştu: "Her türlü hazırlığımı yaptım. SPK'yı, TMSF'yi, Borsa İstanbul'u aradım. 'Hasan Özdemir adı altında başka işlem yapan varsa bana bilgisini verir misiniz?' dedim. 'Veremeyiz' dediler.
'Bunlar bir şey hazırlıyor, bir iki saat sonra beni itibarsızlaştırmaya çalışacaklar' dedim.
Yine de bilgiyi veremediler. Ancak babamın TC kimlik numarası üzerinden böyle bir işlemde bulunmadığını teyit edebildim.
Saat 15.05'te Ümit Özlale, bir dosya numarası paylaşarak doğrudan beni ve babamı hedef aldı.
Ben ancak onun verdiği dosya numarası üzerinden MKK'ya ulaşıp sınırlı bilgi alabildim. Ümit Özlale'nin elinde olan bilgi ve belgeler bende yoktu. Bu ülkenin bakanı olarak ben erişemiyordum."
"ELİNDEKİ DELİLLERİ AÇIKLASIN, İSTİFA EDERİM DEDİM"
İddiaları gündeme getirenlere çağrıda bulunan Bakan Göktaş, ellerinde delil bulunduğu söyleniyorsa bunların açıklanmasını istediğini belirtti. Göktaş, iddiaların ardından yapılan açıklamaları da eleştirerek kendisinden ve ailesinden özür dilenmediğini söyledi.
Muhalefetin ailesini hedef aldığını savunan Göktaş, "Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar sardırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi?" ifadelerini kullandı.