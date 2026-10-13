Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. (Foto: AA)

"NE BABAMIN NE DE AİLEMİN FONLARDA TEK BİR HESABI YOK"

Ailesinin fonlarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki ellerinde delil de olsa böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlar. Böyle bir delil yok çünkü, isim benzerliği vardır. Benim ailemle ilgili değildir."

Göktaş, iddiaların gündeme gelmesinin ardından ailesiyle görüştüğünü ve onları önceden bilgilendirdiğini belirtti. Süreçte farklı sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ve ailesine yönelik saldırıların organize edildiğini ileri sürdü.