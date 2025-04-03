Derbide gol tartışması!

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Talisca'nın vuruşunda kaleye giden topu Fenerbahçe'de Szymanski tamamladı. Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



Hakem Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Ayrıca Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi... Ancak pozisyonda devam kararı verildi. Bu pozisyonun ardırdan 23. dakikada Kaan Ayhan'ın vuruşu Kostic'in elinden döndü. Aydın bu sefer Sarı- Kırmızılılar adına penaltı noktasını gösterdi.

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