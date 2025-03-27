Mourinho’nun kozu Szymanski!

Yarın Süper Lig'de Bodrum FK maçına çıkacak Fenerbahçe'de orta saha tandemi belli oldu... Fenerbahçe'de yokluğu hissedilen Fred, bu maçta sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın Galatasaray'la oynanacak kupa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.



Öte yandan Mourinho'nun Fred'in yerine orta sahada tercih edeceği isim de belli olmuş durumda. Portekizli hocanın Szymanski'yi bu bölgede tercih edeceği öğrenildi. Mourinho'nun Amrabat'ın yanında oynayacak Polonyalı yıldıza çok güvendiği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli formayla bugüne kadar 97 maçta oynayan Szymanski, 18 gol attı ve 28 asistlik katkı verdi.

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