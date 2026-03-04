Hamaney suikastının arkasındaki CIA raporu sızdı! İran’ı ateşe atan telefon İsrail’den
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği suikastın perde arkası aralandı. Sızdırılan CIA raporuna göre, kanlı saldırının fitilini soykırım zanlısı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a açtığı telefon ateşledi. Netanyahu’nun aktardığı Mossad istihbaratıyla harekete geçen Trump, müzakere masasını devirerek savaş düğmesine bastı.
- ABD merkezli haber sitesi Axios, İran Dini Lideri Ali Hamaney ve üst düzey danışmanlarının öldürüldüğü 28 Şubat saldırısına dair CIA raporunun basına sızdırıldığını duyurdu.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Şubat'ta ABD Başkanı Trump'ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat'ta danışmanlarıyla toplanacağını bildirdi ve Trump, CIA'ya bu istihbaratı doğrulama talimatı verdi.
- ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan nükleer müzakerelerin ardından Trump'ın temsilcileri anlaşmanın mümkün olmadığını rapor etti ve Trump ertesi gün doğrudan saldırı emri verdi.
- Netanyahu, saldırıyı başlangıçta mart sonu veya nisan başı için planlanan tarihten öne almak için baskı yaptı ve ABD'li bir yetkili önceden gerekli hazırlığı yapamadıklarını itiraf etti.
Orta Doğu'da barış çabalarının sabote edilerek savaş tamtamlarının kapalı kapılar ardında nasıl çalındığı sızdırılan CIA raporuyla açığa çıktı. Cenevre'de İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerin aslında sadece oyalama taktiği olduğu, masada barış konuşulurken arka odalarda suikast planlarının yapıldığı tespit edildi.
ABD merkezli haber sitesi Axios, bölgeyi savaşa sürükleyen suikastın perde arkasına dair çarpıcı detayları gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerinin CIA raporundan aktardığı bilgilere göre, saldırının fitilini ateşleyen gelişme Tel Aviv ile Washington arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi oldu.
Netanyahu'nun 23 Şubat tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığını belirten yetkililer, Netanyahu'nun görüşmede, "Hamaney, 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya gelecek. Bu toplantı, tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunuyor." dediğini aktardı.
Bu istihbaratın ardından harekete geçen Trump, ABD istihbarat teşkilatı CIA'ya söz konusu bilgiyi doğrulama talimatı verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'nin dış politikasını kendi bölgesel savaş hedefleri doğrultusunda nasıl yönlendirdiği bir kez daha ispatlandı.
İşte detaylar...
SALDIRIDAN 4 GÜN ÖNCEKİ KONUŞMASINDAKİ ALDATMACA
Hamaney'in güvenlik tedbirlerini artırmasından ya da saklanmasından endişe eden Trump, suikast planını gizli tutmak için diplomatik bir aldatmaca yoluna gitti. Bu nedenle 24 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'a fazla odaklanmama kararı alan Trump, arka planda saldırı hazırlıklarını sürdürdü.
Böylelikle ABD ve İsrail'in, uluslararası kamuoyunu ve diplomatik muhatapları kasıtlı şekilde yanıltı.
CIA'nın, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin yapıldığı gün Hamaney ve danışmanları hakkındaki istihbaratın doğrulandığını bildirmesi üzerine, Washington'da fırsattan faydalanılması gerektiği yönündeki savaş yanlısı görüş güçlendi. Trump'ın temsilcilerinin Cenevre'de İran'la gerçekleştirilen son nükleer müzakerelerin ardından, "Anlaşmanın mümkün olmadığı" yönünde rapor vermesi üzerine, Trump ertesi gün doğrudan saldırı emrini verdi.
Böylelikle müzakere masası devrildi, savaş borazanları çaldı.
BİR AY ÖNCEYE ÇEKTİRDİ
Sızdırılan rapora göre, ABD ve İsrail kamuoyu desteği oluşturmak için saldırıyı başlangıçta mart sonu veya nisan başında yapmayı planlıyordu. Ancak savaşın bir an önce başlaması için baskı yapan Netanyahu, saklanan İranlı muhalif liderlerin rejim tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia ederek tarihi öne almak için ısrar etti.
'HAZIRLIK YAPAMADIK' İTİRAFI
İsrail'in baskısıyla suikast tarihinin erkene çekildiğini itiraf eden ABD'li bir yetkili, sürece ilişkin, "Önceden gereken hazırlığı yapamadık çünkü fırsat bize çok hızlı geldi." ifadelerini kullandı.
İran Dini Lideri Ali Hamaney ve beraberindeki üst düzey devlet yetkilileri, 28 Şubat Cumartesi sabahı başkent Tahran'da gerçekleştirilen gizli toplantı sırasında ABD ve İsrail ortaklığıyla düzenlenen ağır hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Suikastın ardından İran genelinde ulusal yas ilan edilirken, Tahran yönetimi intikam yeminleri etmiş ve Orta Doğu'da tansiyon daha önce görülmemiş seviyeye tırmanmıştı.