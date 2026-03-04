Hamaney suikastının arkasındaki CIA raporu sızdı! İran’ı ateşe atan telefon İsrail’den

Netanyahu, saldırıyı başlangıçta mart sonu veya nisan başı için planlanan tarihten öne almak için baskı yaptı ve ABD'li bir yetkili önceden gerekli hazırlığı yapamadıklarını itiraf etti.

ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan nükleer müzakerelerin ardından Trump'ın temsilcileri anlaşmanın mümkün olmadığını rapor etti ve Trump ertesi gün doğrudan saldırı emri verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Şubat'ta ABD Başkanı Trump'ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat'ta danışmanlarıyla toplanacağını bildirdi ve Trump, CIA'ya bu istihbaratı doğrulama talimatı verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'nin dış politikasını kendi bölgesel savaş hedefleri doğrultusunda nasıl yönlendirdiği bir kez daha ispatlandı.

Netanyahu'nun 23 Şubat tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ı aradığını belirten yetkililer, Netanyahu'nun görüşmede, " Hamaney, 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya gelecek. Bu toplantı, tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunuyor ." dediğini aktardı.

ABD merkezli haber sitesi Axios, bölgeyi savaşa sürükleyen suikastın perde arkasına dair çarpıcı detayları gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerinin CIA raporundan aktardığı bilgilere göre, saldırının fitilini ateşleyen gelişme Tel Aviv ile Washington arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi oldu.

Orta Doğu'da barış çabalarının sabote edilerek savaş tamtamlarının kapalı kapılar ardında nasıl çalındığı sızdırılan CIA raporuyla açığa çıktı. Cenevre'de İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerin aslında sadece oyalama taktiği olduğu, masada barış konuşulurken arka odalarda suikast planlarının yapıldığı tespit edildi.

Ali Hamaney

SALDIRIDAN 4 GÜN ÖNCEKİ KONUŞMASINDAKİ ALDATMACA

Hamaney'in güvenlik tedbirlerini artırmasından ya da saklanmasından endişe eden Trump, suikast planını gizli tutmak için diplomatik bir aldatmaca yoluna gitti. Bu nedenle 24 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'a fazla odaklanmama kararı alan Trump, arka planda saldırı hazırlıklarını sürdürdü.

Böylelikle ABD ve İsrail'in, uluslararası kamuoyunu ve diplomatik muhatapları kasıtlı şekilde yanıltı.

CIA'nın, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin yapıldığı gün Hamaney ve danışmanları hakkındaki istihbaratın doğrulandığını bildirmesi üzerine, Washington'da fırsattan faydalanılması gerektiği yönündeki savaş yanlısı görüş güçlendi. Trump'ın temsilcilerinin Cenevre'de İran'la gerçekleştirilen son nükleer müzakerelerin ardından, "Anlaşmanın mümkün olmadığı" yönünde rapor vermesi üzerine, Trump ertesi gün doğrudan saldırı emrini verdi.

Böylelikle müzakere masası devrildi, savaş borazanları çaldı.