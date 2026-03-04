Fatma Nur öğretmeni öldüren katilin ifadesindeki yalanı öğrenciler ortaya çıkardı: Cinayet rastgele değil planlı

Okulda eğitim gören başka bir öğrenci ise katilin ifadesinin aksine cinayetin planlı olduğunu ifade etti. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren öğrenci, "Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış." dedi.

Fatma Nur Çelik

"OĞLUM İÇİN ÇABAMI KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİM"

Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında ve henüz 5. sınıfa giden bir oğlunun olduğu ortaya çıktı. Fatma öğretmenin YouTube kanalında yayınladığı videoya yazdığı 'Oğlumun geleceği ve ona çabamı göstermek için açtım' notu ise yürekleri dağladı.

Fatma Nur Çelik'in notunda,"Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum. Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… "ifadeleri de yer aldı.