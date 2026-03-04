Fatma Nur öğretmeni öldüren katilin ifadesindeki yalanı öğrenciler ortaya çıkardı: Cinayet rastgele değil planlı
İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Fatma Nur Çelik'i bıçakla saldırdıktan sonra ölümüne neden olan 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Okulda 2 öğretmen ve bir arkadaşına saldıran katil, saldırıyı rastgele gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak aynı okulda eğitim gören öğrenciler cinayetin planlı olduğunu ve Samet B.'nin madde kullandıktan sonra disipline sevk ettiği için Fatma Nur öğretmene saldırdığını bildirdi.
- İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B., iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayarak biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüne neden oldu.
- Saldırgan Furkan Samet B. ifadesinde sevgilisinden ayrıldığını, rehber öğretmenle görüşemeyince strese girdiğini ve rastgele saldırdığını söyledi ancak öğrenciler saldırının planlı olduğunu iddia etti.
- Furkan Samet B. 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Saldırgan 20 Şubat'ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 8 gün tedavi gördükten sonra babasının isteğiyle hastaneden çıkmıştı.
- Hayatını kaybeden 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında bir oğlu bulunuyor ve bugün memleketi Konya'da toprağa verilecek.
İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i (44) bıçaklayarak öldüren, öğretmen Z.A. (52) ve öğrenci S.K.'yı (15) bıçaklayarak yaralayan 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B. ifadesi ortaya çıktı.
Kan donduran olay 2 Mart 2026 günü saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı Salih K.'yı (15) bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
17 YAŞINDAKİ CANİ TUTUKLANDI
Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Furkan Samet B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"YANIMDA HEP BIÇAK TAŞIRDIM… RASTGELE SALLADIM"
Çelik'i hayattan koparan 17 yaşındaki cani Furkan Samet B.'nin ifadesine ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Furkan Samet B., ifadesinde "Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLER OLAYI ANLATTI "RASTGELE DEĞİLDİ"
Okulda eğitim gören başka bir öğrenci ise katilin ifadesinin aksine cinayetin planlı olduğunu ifade etti. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren öğrenci, "Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış."dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Furkan Samet B., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.
20 ŞUBAT'TA HASTANEDEN ÇIKMIŞ
Öte yandan 8 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Furkan Samet B.'nin 20 Şubat'ta babasının isteği ile hastaneden çıktığı belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"OĞLUM İÇİN ÇABAMI KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİM"
Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 11 yaşında ve henüz 5. sınıfa giden bir oğlunun olduğu ortaya çıktı. Fatma öğretmenin YouTube kanalında yayınladığı videoya yazdığı 'Oğlumun geleceği ve ona çabamı göstermek için açtım' notu ise yürekleri dağladı.
Fatma Nur Çelik'in notunda,"Çabamı kayıt altına almak ve ömrüm yeterse oğluma 'bak seninle biz bu yollardan geçtik' demek istiyorum. Hiç müzik eğitimi almadım, sadece dinleyerek öğrenmeye çalıştıklarımı yayınlamak istedim… "ifadeleri de yer aldı.
YILLAR ÖNCE SES YARIŞMASINDA 1. OLMUŞ
Çelik'in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik'in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.
MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Dün görev yaptığı okulda anma töreni düzenlenen öğretmen Fatma Nur Çelik bugün memleketi Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verilecek.