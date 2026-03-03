Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'daki rejim yıpratmayı ve sonrasında oluşacak boşluğu PKK'nın İran ayağı PJAK terör yapılanması ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun ısrarları nedeniyle İran meselesi için Iraklı Kürt liderlerle görüşürken CIA'nın İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi. Arz-ı Mev'ud planları için Netanyahu kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna etmeye çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin 2 Mart'ta yaptığı açıklamada sinsi tuzaklara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.
ABD Başkanı Trump, İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarları nedeniyle İran meselesi için Iraklı Kürt liderlerle görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ABD-İsrail-İran savaşının başlamaması için her türlü diplomatik arabuluculuk mekanizmasını işleten Türkiye, terörsüz bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
SİYONİSTİN ARZ-I MEV'UD PLANI
Gazze'de soykırım gerçekleştiren Netanyahu ise siyonist Arz-ı Mev'ud planları için bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımlar atıyor.
ABD BAŞKANI TRUMP TALABANİ VE BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İRAN'A SALDIRILAR ELE ALINDI
Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürdü.
PERDE ARKASINDA NETANYAHU VAR
Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin"sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.
BEYAZ SARAY'DAKİ TOPLANTIDA ÖNERDİ
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında"ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti.
Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği"vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.
KYB GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Trump'ın KYB lideri Talabani'yi ABD'nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu. KYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Talabani ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamada, KYB Politbüro toplantısında Trump ile Talabani görüşmesinin konuşulduğu aktarıldı. Buna göre, Trump, KYB'nin Irak'taki rolünü takdirle karşılayarak ABD'nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Talabani, "Başkan Trump, ABD'nin amacının anlaşılması ve Irak ile ABD arasında güçlü bir işbirliğinin kurulmasına yönelik müzakerelerin yapılması için ortak desteğin verilmesine bir imkan sundu." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi.
TRUMP SİLAHLANDIRMAYA AÇIK
ABD Başkanı Trump'ın, İran'da "rejimi devirmek" için bölgedeki silahlı milisleri desteklemeye açık olduğu iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir planına işaret edildi.
Haberde, ABD'li yetkililerin, Trump'ın "İran rejimini devirmek için" silaha sarılmaya hazır olan İran'daki milisleri desteklemeye açık olduğunu söylediği iddiasına yer verildi.
PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞTÜ
Trump'ın pazar günü Iraklı Kürt liderlerle görüştüğünü ve "Tahran'ın zayıflığından" yararlanarak kazanç elde edebilecek diğer yerel liderlerle de görüşmeye devam ettiğini belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın rejim karşıtı gruplara olası silah, eğitim veya istihbarat desteği sağlayıp sağlamayacağı konularında ise henüz karar vermediğini aktardı.
CIA PJK'I SİLAHLANDIRACAK İDDİASI
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.
Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.
İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.
Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.
"ABD, İRANLILARIN REJİME KARŞI AYAKLANMASI SÜRECİNİ HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise"ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.
Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.
NETANYAHU'NUN PJAK PLANI
Yaşanan son gelişmeler Netanyahu'nun İran'da rejimi yıpratmak ve sonrasında oluşacak boşluğu doldurmak için PKK'nın İran ayağı PJAK terör yapılanması kurmaya çalıştığı değerlendirmelerine neden oldu. Trump'ı İran'da uzun sürecek bir savaşa sürükleyen savaş suçlusunun rejim sonrası planlarını da adım adım işlediği ortaya çıktı.
SİNSİ HESAPLARI GAYET İYİ BİLİYORUZ
Bölgedeki ateş çemberine ilişkin 2 Mart akşamı AK Parti'nin iftar programında yaptığı açıklamada dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, kurulan tuzakları deşifre etti. Erdoğan, ittifak ve iktidar olarak ne yapılmaya çalışıldığını bildiklerini belirterek,"Kapalı kapılar ardında yazılan senaryoları biliyoruz. Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz." dedi.