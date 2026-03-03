Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller

Mesut Barzani PERDE ARKASINDA NETANYAHU VAR



Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin"sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu. BEYAZ SARAY'DAKİ TOPLANTIDA ÖNERDİ



Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında"ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti. Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği"vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Netanyahu KYB GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI



Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Trump'ın KYB lideri Talabani'yi ABD'nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu. KYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Talabani ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, KYB Politbüro toplantısında Trump ile Talabani görüşmesinin konuşulduğu aktarıldı. Buna göre, Trump, KYB'nin Irak'taki rolünü takdirle karşılayarak ABD'nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Talabani, "Başkan Trump, ABD'nin amacının anlaşılması ve Irak ile ABD arasında güçlü bir işbirliğinin kurulmasına yönelik müzakerelerin yapılması için ortak desteğin verilmesine bir imkan sundu." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi. TRUMP SİLAHLANDIRMAYA AÇIK



ABD Başkanı Trump'ın, İran'da "rejimi devirmek" için bölgedeki silahlı milisleri desteklemeye açık olduğu iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir planına işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump Haberde, ABD'li yetkililerin, Trump'ın "İran rejimini devirmek için" silaha sarılmaya hazır olan İran'daki milisleri desteklemeye açık olduğunu söylediği iddiasına yer verildi.



PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞTÜ



Trump'ın pazar günü Iraklı Kürt liderlerle görüştüğünü ve "Tahran'ın zayıflığından" yararlanarak kazanç elde edebilecek diğer yerel liderlerle de görüşmeye devam ettiğini belirten yetkililer, ABD Başkanı'nın rejim karşıtı gruplara olası silah, eğitim veya istihbarat desteği sağlayıp sağlamayacağı konularında ise henüz karar vermediğini aktardı.