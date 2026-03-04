ABD'de halk İran'a müdahaleye karşı: "Siyonistlerin peşine takılıp savaşa girdik"
Beşinci gününe giren İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ABD’de fay hattını büyüttü. Washington’da “Siyonistlerin peşine takılıp kirli bir savaşın içine sürükleniyoruz” eleştirileri yükselirken, birçok çevreden “Bize dönük açık bir tehdit yoktu. Kendi yangınımız olmayan bir ateşin tam ortasına itildik” çıkışı geldi. ABD kamuoyunda rahatsızlık her geçen saat artıyor.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in planladığı saldırıyı önceden öğrendiklerini ve Amerikan askerlerini korumak için İran'a saldırdıklarını açıkladı.
- Wall Street Journal ve Senatör Mark Warner, Trump yönetiminin İran'a saldırı gerekçesi olarak sunduğu 'yakın tehdidin' olmadığını belirtti.
- İspanya ABD'ye üslerini kullandırmadı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırılara katılmama kararı aldı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron müdahalenin BMGK'da görüşülmesi gerektiğini söyledi.
- Gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.
- Al Jazeera'nın haberine göre ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e Gazze için 21 milyar dolar, İran-Lübnan-Yemen saldırıları için 12 milyar dolar olmak üzere toplam 33 milyar dolar askeri yardım yaptı.
ABD'de bir kez daha İsrail'in peşinden savaşa girilmesi nedeniyle gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor. Savaşın dördüncü gününde İran'ın misilleme saldırıları ABD'nin müttefiki olan Körfez ülkelerini hedef alırken, Washington yönetimi birçok açıdan baskı altına girmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in planladığı saldırıyı önceden öğrenmelerinin ardından İran'a saldırdıkları ve eylemin Amerikan askerlerini olası misillemeden korumayı amaçladığını ifade etti. Bu açıklama "ABD'yi İsrail savaşa zorladı" şeklinde yorumlandı.
'TEHDİT YOKTU' İTİRAFI
Wall Street Journal gazetesindeki haberde de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarda gerekçe olarak sunduğu "Bize saldıracaklardı" tehdidin "yakın zamanlı" olmadığı kaydedildi. Senatör Mark Warner da "İran'dan ABD'ye yönelik yakın bir tehdit yoktu" dedi. Trump yönetimi içerisinde savaşa gerekçe olarak da "İran'ın nükleer programını yok edeceğiz", "Rejimi değiştireceğiz", "Amacımız İran'ın füze kapasitesini dağıtmak" ya da "Amacımız İran'ın komşularına saldırmasını engellemek" gibi sürekli farklı açıklamalar gelmesine de "ABD'nin herhangi bir İran planı yok" eleştirisi geliyor.
SAVAŞ UZUN SÜRECEK
ABD Başkanı Trump, dün "(İran'ın) Hava savunmaları, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderleri yok oldu. Konuşmak istediler. 'Artık çok geç' dedim" ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini de"Düşman sürekli cezalandırıcı saldırıları beklemek zorunda; cehennemin kapıları anbean ABD ve İsrail'in üzerine daha da fazla açılacak" dedi. ABD'liler ayrıca Trump'ın daha önce belirttiği gibi savaşın kısa sürmeyeceğine dair endişelerini dile getiriyor.
AVRUPA ÜSLERİNİ AÇMIYOR
Avrupa ülkeleri ile ABD arasında halihazırda Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir anlaşmazlık yaşanıyordu. ABD'nin İran savaşına dahil olması da bu krizi derinleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen hava saldırılarına katılmama ve destek vermeme kararı alan İngiltere Başbakanı Keir Starmer yönetimiyle ilgili, "İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cephesinden de "ABD ve İsrail'in İran'a tek taraflı müdahalesi, BMGK'da görüşülmeliydi" açıklaması gelmişti. İspanya ise ABD'ye hiçbir üssünü kullanmasına izin vermedi.
MOSSAD AJANLARIKÖRFEZ'DE YAKALANDI
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti. Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü. Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini ileri sürdü. İran, Suudi Arabistan'a kendilerinin saldırmadığını söylemişti, dolayısıyla Aramco'ya saldırının ardında da MOSSAD'ın olduğu düşünülüyor. İsrail'in amacı İran ile Körfez'i, dolayısıyla Sünni-Şii savaşını başlatmak olarak yorumlanıyor.
YAPAY ZEKÂ İLE ORTADOĞU'YUGÖZETİM ALTINA ALDILAR
İran yönetiminin kilit isimlerinin öldürülmesi, İsrail ve ABD'nin bölgede gözetim ve istihbarat için yapay zekâyı kullandığına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İsrail ve ABD, yapay zekâyı, Palantir'i ve AWS gibi bulut hizmetlerini kullanarak kurdukları gözetleme ağıyla çok sayıda kaynaktan bilgi çekebiliyor. Sistem bu bilgileri ısı haritaları halinde derleyen veri analiz yazılımı sunuyor.
33 MİLYAR DOLARKATLİAM DESTEĞİ
Al Jazeera kanalındaki haberde ABD'nin İsrail'e Ortadoğu'daki saldırıları için verdiği maddi destek hesaplandı. Buna göre 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımı boyunca ABD'den İsrail'e 21 milyar dolarlık askeri yardım gitti. İsrail'in İran, Lübnan ve Yemen gibi ülkelere saldırıları için de 12 milyar dolar verildi. Ülkelerinin İsrail'in peşinden savaşa sürüklenmesine karşı olan ABD'lilerden de sosyal ağlarda "Vergilerimiz İsrail'in kirli savaşlarına gidiyor. Artık yeter" tepkileri yükseldi.
İSRAİL'DEN TEHLİKELİ PJAK OYUNU
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından bölgedeki denklemi görüşmek için dikkat çeken bir diplomasi trafiği yürüttü. Amerikan Axios'un haberine göre, Trump bölgede sinsi planlar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile İran'ı görüştü. Görüşmelerinde saldırıların gidişatı ve olası sonraki adımlar ele alındı. Söz konusu görüşmelerin, Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, PJAK terörünün ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulundu.
NETANYAHU'NUN SİNSİ PLANI
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti. Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği"vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.