FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması deşifre edildi! 22 şüpheliden 15'i paketlendi

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.