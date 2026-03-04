Kalp hastası olanlar için kırmızı liste: Bu 7 durumda oruç sakıncalı! Doç. Dr. Ali Doğan açıkladı

Bu belirtiler sizde varsa orucu hemen bırakmalısınız. 🔴Göğüs ağrısı,

🔴nefes darlığı,

🔴ciddi çarpıntı,

🔴baş dönmesi veya bayılma hissi olursa oruç bırakılmalıdır.

Kan sulandırıcı kullanan hastaların ilaç saatlerini mutlaka doktorlarına danışarak düzenlemesi gerekir. SU TÜKETİMİ DENGELİ OLMALI Kan sulandırıcı kullanan hastalar ilaç saatlerini mutlaka doktorlarına danışarak düzenlemelidir. Bu ilaçların atlanması pıhtı riskini artırabilir. Uzun süreli susuzluk kanın yoğunluğunun artmasına ve benzer bir risk artımına neden olabilir. İftar ve sahur arasında su tüketimi dengeli şekilde yayılmalı, uyku düzeni mümkün olduğunca korunmalıdır. Tansiyon hastaları evde düzenli ölçüm yapmalı ve değerlerde ciddi değişiklik olursa doktora başvurmalıdır.

Ramazan’da en sık yapılan hatalardan biri gün boyu aç kaldıktan sonra iftarda çok hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. HANGİ KALP HASTALIKLARINDA ORUÇ SAKINCALI? Son 3 ay içinde kalp krizi geçirenler, yeni stent takılanlar, yeni bypass ameliyatı olanlar, ileri kalp yetmezliği olanlar, ciddi kapak darlığı bulunanlar, kontrol altına alınamayan ritim bozukluğu yaşayanlar ve ciddi tansiyon düşüklüğü sorunu olan kişiler için oruç genellikle önerilmez.

Ayrıca kalp hastalığına ileri böbrek yetmezliği eşlik ediyorsa risk artar. Ramazan'da en sık yapılan hata, gün boyu aç kaldıktan sonra iftarda çok hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Bir anda fazla ve yağlı yemek tüketmek kalp atışını hızlandırır, tansiyonu yükseltebilir ve kalbin iş yükünü artırır.