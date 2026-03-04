Kalp hastası olanlar için kırmızı liste: Bu 7 durumda oruç sakıncalı! Doç. Dr. Ali Doğan açıkladı
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan, Ramazan ayında kalp hastası olanlar için hayati risk taşıyan durumları açıkladı. Özellikle son 3 ayda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar ve bypass ameliyatı olanlar için oruç tutmanın sakıncalı olduğu durumlar tek tek sıralandı. İlaç düzeninden su tüketimine, iftarda yapılan ölümcül beslenme hatalarından derhal orucu bırakmayı gerektiren kritik sinyallere kadar kalp sağlığını korumanın yolları bu rehberde.
Kalp hastalarının oruç tutup tutamayacağına hastalığın türü ve kontrol düzeyine göre karar verilmesi gerekiyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
🛑 ORUÇ TUTMASI RİSKLİ OLAN 7 DURUM
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan, aşağıdaki tablonun oruç için engel teşkil edebileceğini belirtiyor. Eğer bu gruplardan birindeyseniz, doktorunuza danışmadan karar vermeyin:
Son 3 Ay İçinde Kalp Krizi Geçirenler:Kalbin kendini toparlama sürecinde açlık ve susuzluk büyük risk taşır.
Yeni Stent Takılanlar:Damar içi iyileşme sürecinde kan sulandırıcı dengesi hayatidir.
Yeni Bypass Ameliyatı Olanlar: Cerrahi müdahale sonrası vücudun toparlanması için düzenli beslenme şarttır.
İleri Evre Kalp Yetmezliği Olanlar:Vücuttaki sıvı-tuz dengesindeki en ufak değişim kalbi yorabilir.
Ciddi Kapak Darlığı Bulunanlar: Kalbin kan pompalama gücünü kısıtlayan bu durumda sıvı kaybı tehlikelidir.
Kontrol Altına Alınamayan Ritim Bozuklukları: Açlık ve elektrolit kaybı çarpıntı ataklarını tetikleyebilir.
Ciddi Tansiyon Düşüklüğü Sorunu Yaşayanlar:Gün boyu susuz kalmak tansiyonu daha da düşürerek bayılma riskini artırır.
İLAÇ DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİN
En önemli konu ilaç düzenidir. Özellikle idrar söktürücü kullanan hastalarda gün içinde sıvı kaybı, tansiyon düşmesine ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir.
İlaç saatleri Ramazan'a göre ayarlanmalı ve hiçbir ilaç kendi kendine kesilmemelidir. İftar ile sahur arasında yeterli miktarda su yavaş yavaş içilmeli, bir anda aşırı sıvı alınmamalıdır.
🔴Göğüs ağrısı,
🔴nefes darlığı,
🔴ciddi çarpıntı,
🔴baş dönmesi veya bayılma hissi olursa oruç bırakılmalıdır.
SU TÜKETİMİ DENGELİ OLMALI
Kan sulandırıcı kullanan hastalar ilaç saatlerini mutlaka doktorlarına danışarak düzenlemelidir. Bu ilaçların atlanması pıhtı riskini artırabilir. Uzun süreli susuzluk kanın yoğunluğunun artmasına ve benzer bir risk artımına neden olabilir. İftar ve sahur arasında su tüketimi dengeli şekilde yayılmalı, uyku düzeni mümkün olduğunca korunmalıdır. Tansiyon hastaları evde düzenli ölçüm yapmalı ve değerlerde ciddi değişiklik olursa doktora başvurmalıdır.
HANGİ KALP HASTALIKLARINDA ORUÇ SAKINCALI?
Son 3 ay içinde kalp krizi geçirenler, yeni stent takılanlar, yeni bypass ameliyatı olanlar, ileri kalp yetmezliği olanlar, ciddi kapak darlığı bulunanlar, kontrol altına alınamayan ritim bozukluğu yaşayanlar ve ciddi tansiyon düşüklüğü sorunu olan kişiler için oruç genellikle önerilmez.
Ayrıca kalp hastalığına ileri böbrek yetmezliği eşlik ediyorsa risk artar. Ramazan'da en sık yapılan hata, gün boyu aç kaldıktan sonra iftarda çok hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Bir anda fazla ve yağlı yemek tüketmek kalp atışını hızlandırır, tansiyonu yükseltebilir ve kalbin iş yükünü artırır.
Aşırı tuz tüketimi tansiyon krizine zemin hazırlayabilir. Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani yükselme yaparak çarpıntıya neden olabilir. Gün içinde hiç su içmeyip iftarda yetersiz sıvı almak ya da tam tersine bir anda aşırı sıvı tüketmek de dolaşımı zorlayabilir.