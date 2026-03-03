CHP'de yeni 'Aziz İhsan' vakası! Malatya lobisinden Turgut Koç'a adrese teslim ihaleler: 'Tahsisli çakar" bombası... Gökhan Cumalı iddiası

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin "mutlak butlan" davasının seyrini değiştirecek bir itiraf kayıtlara geçti. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak mahkeme huzurunda verdiği ifadede tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Erdoğan, bu teklifin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.

CHP'li iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel





ÖZGÜR ÖZEL'İN DOSTU, VELİ AĞBABA'NIN HEMŞEHRİSİ



"Sus" rüşvetinin mimarı CHP'li iş insanı Turgut Koç, Beşiktaş JK'nin yönetim kurulu üyesi olarak biliniyor. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim.



Özel'le birlikte uçuş yapabilecek kadar samimi olan Koç'a Ağbaba "Hemşehrim, dostum" diyerek hitap ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ʺhemşehrimʺ dediği Turgut Koç





KOÇ HANGİ CHP'Lİ VEKİLİN ÇAKAR TAHSİSİNİ KULLANIYOR?



CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak da bilinen Koç'un CHP'li bir milletvekilinin çakar tahsisini kullandığı iddia ediliyor. O ismin Veli Ağbaba olduğu konuşuluyor.



Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan Tolgahan Erdoğan, CHP'li isimlerle kurduğu üst düzey ilişkiyi şu sözlerle açıkladı:

Kendisi aynı zamanda Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan ve gün içerisinde sürekli görüştükleri, Özgür Özel'in jetine binebilen, Özgür Karabat ve Özgür Özel İstanbul'a geldiğinde kendisinin arabasıyla gezen bir kişidir. Bakılabilir; Turgut Koç'un arabasında milletvekili çakar tahsisi var mıdır? Daha önce biz bunu Ali Mahir Başarır'da da gördük. Hangi milletvekilinin tahsisini kullanmaktadır, varsa bunlara bir bakılabilir.



