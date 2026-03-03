CHP'de yeni 'Aziz İhsan' vakası! Malatya lobisinden Turgut Koç'a adrese teslim ihaleler: 'Tahsisli çakar" bombası... Gökhan Cumalı iddiası
CHP'deki 500 bin dolarlık "sus" rüşvetinin altından "Malatya lobisi" çıktı. TAKVİM, Özgür Özel'in dostu, Veli Ağbaba'nın hemşehrisi olan Turgut Koç'un CHP'li belediyelerden mobilya ihaleleri aldığını belgeledi. İhale süreçlerinde öne çıkan bir diğer isim ise Gökhan Cumalı. VIP araç şoförüyken şirket kurup Turgut Koç'a devreden Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile de yakın ilişki içinde. Koç için "CHP'nin yeni Aziz İhsan'ı" yorumları yapılırken; Özel ve Ağbaba'nın Gökhan Cumalı'yı paravan olarak kullandığını bizzat CHP'liler söylüyor. Ayrıca Turgut Koç'un Ağbaba'nın çakar tahsisini kullandığı iddia ediliyor.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin "mutlak butlan" davasının seyrini değiştirecek bir itiraf kayıtlara geçti.
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak mahkeme huzurunda verdiği ifadede tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Erdoğan, bu teklifin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN DOSTU, VELİ AĞBABA'NIN HEMŞEHRİSİ
"Sus" rüşvetinin mimarı CHP'li iş insanı Turgut Koç, Beşiktaş JK'nin yönetim kurulu üyesi olarak biliniyor. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın bir isim.
Özel'le birlikte uçuş yapabilecek kadar samimi olan Koç'a Ağbaba "Hemşehrim, dostum" diyerek hitap ediyor.
KOÇ HANGİ CHP'Lİ VEKİLİN ÇAKAR TAHSİSİNİ KULLANIYOR?
CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak da bilinen Koç'un CHP'li bir milletvekilinin çakar tahsisini kullandığı iddia ediliyor. O ismin Veli Ağbaba olduğu konuşuluyor.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan Tolgahan Erdoğan, CHP'li isimlerle kurduğu üst düzey ilişkiyi şu sözlerle açıkladı:
Kendisi aynı zamanda Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan ve gün içerisinde sürekli görüştükleri, Özgür Özel'in jetine binebilen, Özgür Karabat ve Özgür Özel İstanbul'a geldiğinde kendisinin arabasıyla gezen bir kişidir. Bakılabilir; Turgut Koç'un arabasında milletvekili çakar tahsisi var mıdır? Daha önce biz bunu Ali Mahir Başarır'da da gördük. Hangi milletvekilinin tahsisini kullanmaktadır, varsa bunlara bir bakılabilir.
KOÇ VE AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİ
Ayrıca ofis ve büro mobilyaları işiyle uğraşan CHP'li iş insanı Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıktı.
ŞİRKETİ KURDU KOÇ'A DEVRETTİ
Cumalı'nın 9 Ocak 2014'te kurduğu Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri isimli firmayı bir yıl sonra, 9 Ocak 2015'te Koç'a devrettiği saptandı.
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılan sorgulama bu durumu teyitledi.
MALATYALI İLGEZDİ'DEN MALATYALI KOÇ'A ADRESE TESLİM İHALE
Bahse konu firmanın Battal İlgezdi döneminde CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden adrese teslim ihaleler aldığı görüldü.
İlk ihalesini kurulduktan 20 gün sonra alan Santa Ofis Büro, 2014-2019 yılları arasında Ataşehir Belediyesi'nden çok sayıda iş aldı. Şirketin Turgut Koç'a devriyle ihale tutarları arttı.
CHP'li Ataşehir ve İzmit Belediyesi'ndeki diğer ihalelerde de aynı isimler öne çıkıyor...
İzmit'ten ihale alan Galliard Proje ve Kar Peyzaj firmalarının sahibi Veli Ağbaba'nın şoförü, Turgut Koç'un ortağı Gökhan Cumalı.
EŞİ DE CHP'Lİ BELEDİYELERDEN İHALE ALDI
Turgut Koç'un eşi olduğu iddia edilen Gönül Derin'in kurduğu Atex Contract isimli firma da hem Ataşehir Belediyesi'nden hem de İzmit Belediyesi'nden ihaleler aldı.
Gelinen bu noktada Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı'nın ve Turgut Koç'un en çok ihaleyi İstanbul Ataşehir ile Kocaeli İzmit Belediyesi'nden aldığı görülüyor.
ÖZEL VE AĞBABA'NIN "KOÇ"BAŞI MI?
Adrese teslim ihaleler ve ihale odaklı şirket devirlerine ilişkin CHP'nin muhalif kanadı "Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın paravanı mı?" sorularını soruyor.
ATAŞEHİR, ÇANKAYA... TURGUT KOÇ, VELİ AĞBABA... CHP'DE MALATYA LOBİSİ
Ayrıca Turgut Koç'un CHP'li Çankaya Belediyesi'nden ihaleler aldığı bir dönem CHP'ye yakın medya kuruluşlarına yansımıştı. Hüseyin Can Güner yönetimindeki Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelerin de Turgut Koç tarafından masada konuşulup resmiyete bağlandığı iddia edilmişti.
Malatyalı Battal İlgezdi döneminde Ataşehir'den ihale alan Veli Ağbaba'nın hemşehrisi Turgut Koç'un bir başka Malatyalı Hüseyin Can Güner'in yönettiği Çankaya ile anılması tartışmalara yol açtı.
Bu 4 ismin Malatya ortak paydasında buluşması "CHP'de memleketçi lobi" yorumlarına yol açtı.
Peki, Veli Ağbaba'nın VIP araç şoförü Gökhan Cumalı, CHP'li belediyelerden hangi sıfatla ve kimin yönlendirmesiyle ihaleler aldı?
CUMALI'NIN NİKAH ŞAHİDİ ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA
Bu soru yanıt beklerken Cumalı'nın CHP ile oldukça girift ilişkiler içinde olduğu görülüyor.
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın 2022'de Gökhan Cumalı'nın nikah şahitliğini yaptığı da biliniyor.
Cumalı'nın şirket devredip ortak iş yaptığı CHP'li iş insanı Turgut Koç'la bir diğer ortak paydası ise Beşiktaş... Koç, Beşiktaş JK'nin yönetim kurulu üyesi. Cumalı ise fanatik bir Beşiktaşlı.