Suriye'de yapamadılar İran'a niyetlendiler! İsrail'in Zagros'ta "terör koridoru" planı: PJAK sahaya sürüldü... “Kürdistan Hizbullahı” türedi
İsrail, Suriye'de kuramadığı terör koridorunu Zagros'ta kurmak için harekete geçti. ABD ve İsrail'in saldırılarından zemin bulan PKK/PJAK "Bu son fırsatımız" diyerek "İran'ı bölme" ittifakı kurdu. Tel Aviv'le temasta olan PJAK elebaşları ise CIA aracılığıyla ABD'den yardım istedi. İran topraklarında İsrail için "tampon bölge" oluşturma hesapları yapılırken Trump Netanyahu'nun baskısıyla Barzani ve Talabani ile görüştü. Ayrıca bölgede “Kürdistan Hizbullahı” adıyla açıklama yapan bir grup türedi. Erbil'deki ABD üslerine yapılan saldırıları üstlendi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Hamaney suikastı ile eş güdümlü olarak PKK/KCK'nın İran kolu PJAK sahaya sürüldü.
İran KDP'si, Komala ve PKK/PJAK'ın içinde olduğu beş silahlı örgüt İran'da"rejim değişikliği hedefi"için ittifak kurdu. Kendilerine sözde"Doğu Kürdistan Siyasi Güçler Koalisyonu"ismini veren yapı İran'a yapılan saldırıları fırsat bilip bölücü faaliyetlere girişti.
TERÖR İTTİFAKI SALDIRILARI "FIRSAT" OLARAK GÖRÜYOR
"Tarihimizin en kritik günleriyle karşı karşıyayız"ifadelerinin yer aldığı bir bildiri yayımlayan Zagros'taki terör ittifakı İran rejimi bünyesindeki Kürt kökenli silahlı güçlerine "Kendinizi rejimden ayırın halkınızın davasına sahip çıkın. Bu son fırsatı kaçırmayın" çağrısı yapıldı.
Nitekim, PJAK ABD - İsrail saldırılarından önce yapılan protestoları fırsat bilip ayaklanma hazırlıklarına girişmişti.
PJAK ELEBAŞI KERİMİ'DEN "ABD VE İSRAİL'LE GÖRÜŞÜYORUZ" İTİRAFI
PKK/PJAK'ın sözde eş başkanı Emir Kerimi 12 Ocak 2026'da "PJAK'ın çeşitli güçlerle ilişkileri, diyalogları ve görüşmeleri var" diyerek İsrail, ABD ve diğer emperyalist güçlerle ile görüştüğünü belirtmişti.
"Ulus-devlet yapısı çözülürken... Bu Kürtler için kesinlikle bir fırsattır"diyen Kerimi, İran'ın çöküşünü bölünme için fırsat gördüklerini söylemişti.
İRAN PKK/PJAK'I VURDU
Gelişmeye müteakip Tahran, PKK/PJAK öncülüğündeki ayrılıkçı terör ittifakına karşı harekete geçti. PJAK ile diğer ayrılıkçı terör örgütü PAK güçleri hedef alındı.
Örgütlerin IKBY sınırları içinde yer alan kampları 30 iHA ile vuruldu.
PJAK'A İSRAİL KALKANI
Buna karşı ABD/İsrail İran'ın Irak sınırındaki askeri karargahına hava saldırıları düzenledi. İsrail'in terör örgütlerinin İran'a girebilmesi için İran karakollarını vurduğu değerlendirildi.
TRUMP BARZANİ, TALABANİ VE KDP-İ İLE GÖRÜŞTÜ: "NETANYAHU BASKI YAPTI"
ABD'nin İran güvenlik güçlerini PJAK, KDP-I, Komala gibi terör örgütleriyle oyalayıp Tahran'ın enerjisini tüketmek istediği görülüyor.
Bu bağlamda Trump, KDP lideri Mesud Barzani, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PJAK'la iş birliği yapan KDP-I'nin lideri Mustafa Hijri ile telefonda görüştü. Axios'un iddiasına göre görüşmeler Netanyahu'nun baskısıyla yapıldı. Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırında binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in bu gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.
İRAN'DA "TAMPON BÖLGE" PLANI: PJAK ABD VE İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİ
Böylelikle ABD ve İsrail'in PJAK'ı kullanarak İran'ın batısında ve kuzeyinde "tampon bölge" oluşturma planı da deşifre oldu.
Amerikan CNN'de yer alan habere göre; PJAK, ABD ve İsrail'den destek istediğini CIA'e iletti.
Bölgedeki terör yapılarının İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.
Eski Pentagon yetkilisi Alex Plitsas da "ABD Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalışıyor" itirafında bulundu.
BÖLGEDE TÜREYEN YENİ GRUP: SÖZDE "KÜRDİSTAN HİZBULLAHI"
Tüm bu yaşananların gölgesinde sözde "Kürdistan Hizbullahı" adıyla açıklama yapan bir grup türedi.
ERBİL SALDIRISINI ÜSTLENDİ
Bahse konu grup, ABD ve İsrail'e ait hedeflere karşı silahlı eylem başlattığını duyurdu ve Erbil Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi.
Sözde "Kürdistan Hizbullahı" Barzanileri ve Talabanileri ABD ile ilişkileri sonlandırma ve "Kürt toprakları ile kaynaklarının yabancı güçler tarafından kullanılmasına izin vermeme" yönünde uyardı.
SURİYE'DE YAPAMADILAR İRAN'A NİYETLENDİLER... ZAGROS'A DAVUT KORİDORU
ABD ve İsrail'in Suriye'de kuramadığı teröristan koridorunu İran ve IKBY hattında PJAK'ı kullanarak hayata geçirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.
Zagros'taki terör koridoru İsrail'in bölge üzerindeki Arz-ı Mev'ud hedeflerinin bir yansıması olarak görülüyor.
ERDOĞAN: SİNSİ HESAPLARI GÖRÜYORUZ NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bölgedeki ateş çemberine ve kurulan sinsi tuzaklara net bir çizgi çekti.
Erdoğan, "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi.