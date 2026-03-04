Suriye'de yapamadılar İran'a niyetlendiler! İsrail'in Zagros'ta "terör koridoru" planı: PJAK sahaya sürüldü... “Kürdistan Hizbullahı” türedi

Başkan Erdoğan, bölgede kurulan tuzakları ve sinsi hesapları gördüklerini, ne yapacaklarını gayet iyi bildiklerini belirtti.

İran topraklarında İsrail için "tampon bölge" adı altında bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor.

Trump, KDP lideri Mesud Barzani, KYB Başkanı Bafel Talabani ve KDP-I lideri Mustafa Hijri ile Netanyahu'nun baskısıyla telefonda görüştü.

PJAK eş başkanı Emir Kerimi, örgütün ABD ve İsrail dahil çeşitli güçlerle görüşme yaptığını itiraf etti.

PKK/KCK'nın İran kolu PJAK, İran KDP'si ve Komala dahil beş silahlı örgüt İran'da rejim değişikliği hedefiyle ittifak kurdu ve kendilerine Doğu Kürdistan Siyasi Güçler Koalisyonu adını verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Hamaney suikastı ile eş güdümlü olarak PKK/KCK'nın İran kolu PJAK sahaya sürüldü. İran KDP'si, Komala ve PKK/PJAK'ın içinde olduğu beş silahlı örgüt İran'da "rejim değişikliği hedefi" için ittifak kurdu. Kendilerine sözde "Doğu Kürdistan Siyasi Güçler Koalisyonu" ismini veren yapı İran'a yapılan saldırıları fırsat bilip bölücü faaliyetlere girişti.

PKK/PJAK, İran KDP'si, Komala ve PAK ile ʺİran'ı bölmeʺ ittifakı kurdu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e ait)



TERÖR İTTİFAKI SALDIRILARI "FIRSAT" OLARAK GÖRÜYOR



"Tarihimizin en kritik günleriyle karşı karşıyayız"ifadelerinin yer aldığı bir bildiri yayımlayan Zagros'taki terör ittifakı İran rejimi bünyesindeki Kürt kökenli silahlı güçlerine "Kendinizi rejimden ayırın halkınızın davasına sahip çıkın. Bu son fırsatı kaçırmayın" çağrısı yapıldı.

ABD ve İsrail İran'da terör koridoru kurma hesapları yapıyor



Nitekim, PJAK ABD - İsrail saldırılarından önce yapılan protestoları fırsat bilip ayaklanma hazırlıklarına girişmişti.